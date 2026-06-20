Dolor en el periodismo por la muerte de Roberto García: anécdotas, consejos y la gratitud de sus discípulos

Roberto García murió a los 81 años

El periodismo argentino amaneció este sábado con la triste noticia de la muerte de Roberto García. Referente de su generación, analista político y económico con más de seis décadas de trayectoria, tenía 81 años y se encontraba vigente en la pantalla de canal 26. La información fue confirmada a Infobae por sus allegados, quienes informaron que no habrá velorio. La despedida será íntima el domingo por la mañana en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Las condolencias en el ámbito público no tardaron en llegar, provenientes del periodismo, la política y el ámbito económico, las tres áreas principales en las que desarrolló su actividad. El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Daniel Scioli lo despidió desde el afecto personal: “Con profundo dolor y pesar, despido a Roberto García, un gran amigo, respetado por sus cualidades profesionales. Todo mi afecto y acompañamiento a su familia”, escribió el funcionario en X.

PUBLICIDAD

Daniel Scioli fue una de las voces de la política que recordó a García

Liliana Franco lo reconoció como "mi maestro"

Desde el periodismo, la voz de Liliana Franco fue de las primeras en resonar con una confesión directa: “¡Ay no! Se fue mi maestro de periodismo. Voy a extrañar sus comentarios profundos resumidos en una palabra. Inclaudicable en defender sus convicciones. Se fue con él una parte del periodismo”, escribió Franco en la publicación de Instagram en la que Canal 26 dio a conocer la noticia.

Ceferino Reato dedicó varios mensajes en X a la memoria de Robero García: “Uno de los periodistas más importantes de la Argentina: ilustrado, cosmopolita, elegante, irónico; sabía contar las noticias tanto en gráfica como en TV. Muy bien relacionado, capaz de dialogar con todos. Gran pérdida”.

PUBLICIDAD

La cadena de mensajes de Ceferino Reato en homenaje a Roberto García

Reato fue más lejos y explicó qué lo diferenciaba en el medio: “Tenía mucha información, pero también sabía transmitirla. Tomaba distancia de los hechos, contaba bien, tenía ‘mundo’, era irónico y te dejaba pensando”. También recordó haberlo entrevistado para su libro sobre el padre Mugica: García había estado en la redacción de La Opinión y había charlado con el sacerdote poco antes de su asesinato", evocó, y sumó una imagen de la presentación de dicho libro.

En tanto, Clara Mariño apuntó a uno de sus rasgos más distintivos: “Lamento mucho la muerte de Roberto García. Entre otras virtudes, siempre admiré el uso que hizo de la ironía y saber navegar contracorriente”.

PUBLICIDAD

Las palabras de Clara Mariño

Carlos Burgueño trabajó con Roberto García

El periodista de economía Carlos Burgueño eligió un tono sin eufemismos para despedirlo, lo que da cuenta de su cercanía profesional y afectiva: “Gruñón. Desconfiado eterno. Con pocas pero sólidas fuentes. Y, fundamental, uno de los mejores periodistas que dio este país. Maestro de profesionales que hoy son maestros. Buen viaje Roberto. Misión cumplida. Y un placer haber compartido redacción con vos”.

También desde el periodismo económico, Damián Di Pace lo recordó con una anécdota personal: “Hace tiempo tuve el honor de consultarle sobre la posibilidad de retomar ‘las charlas de Quincho’. Siempre le dije lo mismo: este espacio es un homenaje inspirado en los héroes de la redacción económica de Ámbito Financiero, esa escuela que él tanto representó y dirigió con maestría durante décadas". Lo definió como “un gigante del periodismo” y cerró: “Gracias por tanto, Roberto. Su legado sigue iluminando a quienes creemos en el periodismo serio, independiente y con profundidad”.

PUBLICIDAD

Damián Di Pace y el homenaje profesional a Roberto García

La despedida de Tata Yofre

El escritor e historiador Juan Bautista “Tata” Yofre eligió la brevedad para decir lo esencial: “Adiós Roberto Ángel García, amigo y Maestro. No has pasado en vano por esta tierra”. Y los hechos avalan sus palabras.

Nacido el 2 de junio de 1945, Roberto García abandonó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata a los 20 años para volcarse al periodismo. Comenzó en la revista Primera Plana, donde llegó a ser secretario de redacción, y luego pasó por La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman que reunió a una generación de periodistas de referencia, donde permaneció hasta su cierre en 1980.

PUBLICIDAD

Roberto García con su hijo Javier, compañero de vida y de trabajo

El tramo más extenso de su carrera transcurrió en Ámbito Financiero, donde ejerció como director periodístico entre 1983 y 2008. Ese período lo consolidó como una referencia para comprender la política, la economía y las relaciones de poder en la Argentina. También fue responsable del noticiero de Canal 9 entre 1970 y 1972, y realizó trabajos de conducción y producción en radio.

En sus últimos años encontró en Canal 26 una nueva casa, donde creó y condujo La Mirada junto a su hijo Javier. El canal lo despidió con palabras que resumen su impronta: “Con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos”. Por esta reconocida trayectoria, fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo.

PUBLICIDAD