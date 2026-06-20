El Salvador

Más de 700,000 salvadoreños han solicitado asilo en EE. UU. entre 2020 y 2025, según datos de ACNUR

Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido en las peticiones de refugio por parte de ciudadanos de El Salvador, en medio de políticas migratorias más restrictivas y acuerdos internacionales que impactan la seguridad de los desplazados

Guardar
Google icon
Mano adulta sostiene un pasaporte de El Salvador y una hoja de solicitud de asilo de ACNUR. Al fondo se observan las banderas de El Salvador y Naciones Unidas.
Una persona sostiene un pasaporte de El Salvador junto a una solicitud de asilo de ACNUR, lo que ilustra el proceso de migración y búsqueda de refugio internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. Este día tiene como propósito central honrar la valentía, la dignidad y la resiliencia de millones de personas en todo el planeta que se ven obligadas de forma abrupta a abandonar sus hogares para escapar de:

  • Conflictos armados
  • Persecuciones ideológicas
  • Violaciones sistemáticas a sus derechos humanos más fundamentales
  • Entre otros.

Por lo que, es un recordatorio de la vulnerabilidad humana, pero también de la fuerza de quienes lo pierden todo y deben comenzar desde cero en tierras extrañas. En el marco de esta conmemoración, la realidad de El Salvador ocupa un lugar sumamente crítico.

PUBLICIDAD

En una entrevista radial realizada el día de ayer 19 de junio en la emisora YSUCA, Celia Medrano, reconocida consultora y especialista en temas de migración, compartió datos alarmantes provenientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los datos de ACNUR expuestos por la especialista ofrecen una radiografía impactante del flujo de personas que buscan protección internacional. Durante el quinquenio comprendido entre los años 2020 y 2025, aproximadamente 700,000 salvadoreños solicitaron formalmente asilo en los Estados Unidos. Esta cifra descomunal se traduce en un promedio abrumador de 120,000 solicitudes anuales.

Gráficos oficiales muestran el aumento de entradas, solicitudes de asilo y desplazamientos en El Salvador entre 2022 y 2024, así como el crecimiento de retornos y la presencia de refugiados salvadoreños en el mundo (Cortesía ACNUR).
Gráficos oficiales muestran el aumento de entradas, solicitudes de asilo y desplazamientos en El Salvador entre 2022 y 2024, así como el crecimiento de retornos y la presencia de refugiados salvadoreños en el mundo (Cortesía ACNUR).

Estas personas deciden enfrentarse a rutas migratorias sumamente peligrosas y a un sistema legal incierto con tal de salvaguardar sus vidas y las de sus hijos, evidenciando que el desarraigo no es una elección voluntaria, sino una medida desesperada de supervivencia.

PUBLICIDAD

El pico de esta tendencia se hizo notar con fuerza en el año 2024, cuando se registraron un total de 208,000 solicitudes de asilo de ciudadanos salvadoreños distribuidas en todo el mundo. Este indicador, destacado por Medrano en la entrevista de YSUCA, demuestra que la necesidad de escapar y buscar refugio lejos de las fronteras salvadoreñas no solo se ha mantenido constante, sino que experimentó una aceleración notable a mediados de la década, consolidando a El Salvador como uno de los principales países emisores de solicitantes de protección en el hemisferio occidental.

Destinos principales y rutas de escape

Al examinar los flujos migratorios de carácter forzado detallados en el informe, se identifican con total claridad tres destinos principales que concentran a la inmensa mayoría de los solicitantes y refugiados de origen salvadoreño: Estados Unidos, México y España.

Los EE.UU., siguen siendo por excelencia el receptor histórico más importante, impulsado por redes de reunificación familiar preexistentes y la expectativa de encontrar un entorno seguro, a pesar del endurecimiento progresivo de sus políticas fronterizas.

Por otro lado, México ha dejado de ser únicamente un territorio de tránsito para convertirse de forma definitiva en un país de destino. Las Oficinas de Ayuda a Refugiados en México han visto un incremento sustancial de salvadoreños que deciden asentar sus vidas ahí debido a la proximidad cultural y a la extrema dificultad de cruzar la frontera estadounidense.

Finalmente, España se ha consolidado como la principal alternativa europea, atractiva por el idioma común y por ofrecer una ruta de escape aérea que evita los peligros mortales de las rutas terrestres controladas por el crimen organizado en Centroamérica y Norteamérica.

Mapa de América Central y Norteamérica sobre mesa de madera. Manos señalan rutas rojas desde El Salvador con aviones y autobuses miniatura. Logos ACNUR y ONU.
Esta imagen conceptual muestra manos señalando rutas migratorias trazadas en un mapa de América Central y Norteamérica, que parten desde El Salvador hacia Estados Unidos, México y España, con los logos de ACNUR y la ONU visibles en una esquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Categorías de protección y desafíos legales

Uno de los aspectos técnicos y humanitarios más complejos explicados por la consultora en migración es la clasificación legal de los migrantes en los registros internacionales. En los informes de ACNUR existen categorías específicas y cruciales como “host community” (comunidad de acogida) y “other of concern” (otras personas de interés).

Estas denominaciones se utilizan para visibilizar e intentar proteger a miles de individuos que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que necesitan asistencia urgente, pero que, por diversas trabas burocráticas o criterios jurídicos estrictos, no son formalmente reconocidos bajo el estatus oficial de refugiados.

Esta falta de reconocimiento oficial condena a una gran parte de la población salvadoreña en el exterior a vivir en una especie de limbo legal, limitando su acceso a empleos dignos, servicios de salud estables y educación para sus hijos.

En este Día Mundial de los Refugiados, las estadísticas presentadas por la especialista nos obligan a reflexionar no solo sobre los números, sino sobre las historias de vida detrás de cada solicitud de asilo, y la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional fortalezca los mecanismos de protección para quienes huyen para salvar la vida.

Temas Relacionados

El SalvadorACNURDía Mundial de los refugiadosAsiloPolítica migratoria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: 60 estudiantes de Escuintla afectados por golpe de calor durante carrera escolar

Bomberos Voluntarios señalaron que una emergencia se desató en una escuela de Tiquisate luego de que sesenta alumnos sufrieran complicaciones por el calor durante una competencia deportiva

Guatemala: 60 estudiantes de Escuintla afectados por golpe de calor durante carrera escolar

Zelenski agradece respaldo de Honduras y Asfura apuesta por fortalecer cooperación en tecnología, agricultura y seguridad

Los presidentes de Ucrania y Honduras destacaron una nueva etapa en las relaciones bilaterales durante la histórica visita de Nasry Asfura a Kiev.

Zelenski agradece respaldo de Honduras y Asfura apuesta por fortalecer cooperación en tecnología, agricultura y seguridad

¡Histórico! El salvadoreño Iván Barton se convierte en el primer árbitro en aplicar la “Ley Vinícius” en una Copa Mundial

En un electrizante encuentro donde Paraguay resistió con heroísmo para vencer 1-0 a Turquía, Barton no titubeó en mostrar la tarjeta roja directa al mediocampista Miguel Almirón por el simple hecho de cubrirse la boca durante una discusión, estrenando así la regla más vigilada del torneo

¡Histórico! El salvadoreño Iván Barton se convierte en el primer árbitro en aplicar la “Ley Vinícius” en una Copa Mundial

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

A siete años de la implementación del Plan Control Territorial, lanzado el 20 de junio de 2019, El Salvador conmemora el aniversario de la estrategia que redujo la tasa de homicidios a un histórico 1.3 por cada 100,000 habitantes al cierre del último año

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

El café salvadoreño fue distinguido por su calidad en el Festival Gongneung Forest Trail Coffee, consolidando la proyección internacional del país y promoviendo el turismo y la cultura salvadoreña ante audiencias globales

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

TECNO

Donde ver Ecuador vs Curazao: 5 apps legales para seguir el partido del Mundial 2026 sin interrupciones

Donde ver Ecuador vs Curazao: 5 apps legales para seguir el partido del Mundial 2026 sin interrupciones

Estas son las frases del Día del Padre que nunca debes enviar por WhatsApp en junio

Tesla te obliga a hablar: ya no puedes ignorar el aviso al apagar la conducción autónoma y debes explicar por qué lo haces

Así serán los nuevos robotaxis de Uber: vehículos eléctricos, sensores avanzados y viajes sin conductor

La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

ENTRETENIMIENTO

Hugh Jackman comparó “La muerte de Robin Hood” con “Logan” y explicó por qué fue un desafío distinto

Hugh Jackman comparó “La muerte de Robin Hood” con “Logan” y explicó por qué fue un desafío distinto

Anne Hathaway ocultó su embarazo durante la gira mundial de ‘El diablo viste a la moda 2′: “Es una superheroína”

Pixar explica por qué Toy Story 5 se opone a la inteligencia artificial

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

MUNDO

El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

Hallan 34 fetos enterrados en una propiedad de Polonia y arrestan a una médica

Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones técnicas sobre el acuerdo de paz este domingo en Suiza

Tensión entre Ucrania y Polonia: Kiev tachó de “error estratégico” que Varsovia retire una condecoración a Zelensky

El primer ministro británico Keir Starmer sopesa su futuro político ante las fuertes presiones para que renuncie