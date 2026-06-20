Más de 700,000 salvadoreños han solicitado asilo en EE. UU. entre 2020 y 2025, según datos de ACNUR

Una persona sostiene un pasaporte de El Salvador junto a una solicitud de asilo de ACNUR, lo que ilustra el proceso de migración y búsqueda de refugio internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. Este día tiene como propósito central honrar la valentía, la dignidad y la resiliencia de millones de personas en todo el planeta que se ven obligadas de forma abrupta a abandonar sus hogares para escapar de:

Conflictos armados

Persecuciones ideológicas

Violaciones sistemáticas a sus derechos humanos más fundamentales

Entre otros.

Por lo que, es un recordatorio de la vulnerabilidad humana, pero también de la fuerza de quienes lo pierden todo y deben comenzar desde cero en tierras extrañas. En el marco de esta conmemoración, la realidad de El Salvador ocupa un lugar sumamente crítico.

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En una entrevista radial realizada el día de ayer 19 de junio en la emisora YSUCA, Celia Medrano, reconocida consultora y especialista en temas de migración, compartió datos alarmantes provenientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los datos de ACNUR expuestos por la especialista ofrecen una radiografía impactante del flujo de personas que buscan protección internacional. Durante el quinquenio comprendido entre los años 2020 y 2025, aproximadamente 700,000 salvadoreños solicitaron formalmente asilo en los Estados Unidos. Esta cifra descomunal se traduce en un promedio abrumador de 120,000 solicitudes anuales.

Gráficos oficiales muestran el aumento de entradas, solicitudes de asilo y desplazamientos en El Salvador entre 2022 y 2024, así como el crecimiento de retornos y la presencia de refugiados salvadoreños en el mundo (Cortesía ACNUR).

Estas personas deciden enfrentarse a rutas migratorias sumamente peligrosas y a un sistema legal incierto con tal de salvaguardar sus vidas y las de sus hijos, evidenciando que el desarraigo no es una elección voluntaria, sino una medida desesperada de supervivencia.

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El pico de esta tendencia se hizo notar con fuerza en el año 2024, cuando se registraron un total de 208,000 solicitudes de asilo de ciudadanos salvadoreños distribuidas en todo el mundo. Este indicador, destacado por Medrano en la entrevista de YSUCA, demuestra que la necesidad de escapar y buscar refugio lejos de las fronteras salvadoreñas no solo se ha mantenido constante, sino que experimentó una aceleración notable a mediados de la década, consolidando a El Salvador como uno de los principales países emisores de solicitantes de protección en el hemisferio occidental.

Destinos principales y rutas de escape

Al examinar los flujos migratorios de carácter forzado detallados en el informe, se identifican con total claridad tres destinos principales que concentran a la inmensa mayoría de los solicitantes y refugiados de origen salvadoreño: Estados Unidos, México y España.

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Los EE.UU., siguen siendo por excelencia el receptor histórico más importante, impulsado por redes de reunificación familiar preexistentes y la expectativa de encontrar un entorno seguro, a pesar del endurecimiento progresivo de sus políticas fronterizas.

Por otro lado, México ha dejado de ser únicamente un territorio de tránsito para convertirse de forma definitiva en un país de destino. Las Oficinas de Ayuda a Refugiados en México han visto un incremento sustancial de salvadoreños que deciden asentar sus vidas ahí debido a la proximidad cultural y a la extrema dificultad de cruzar la frontera estadounidense.

Finalmente, España se ha consolidado como la principal alternativa europea, atractiva por el idioma común y por ofrecer una ruta de escape aérea que evita los peligros mortales de las rutas terrestres controladas por el crimen organizado en Centroamérica y Norteamérica.

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Esta imagen conceptual muestra manos señalando rutas migratorias trazadas en un mapa de América Central y Norteamérica, que parten desde El Salvador hacia Estados Unidos, México y España, con los logos de ACNUR y la ONU visibles en una esquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Categorías de protección y desafíos legales

Uno de los aspectos técnicos y humanitarios más complejos explicados por la consultora en migración es la clasificación legal de los migrantes en los registros internacionales. En los informes de ACNUR existen categorías específicas y cruciales como “host community” (comunidad de acogida) y “other of concern” (otras personas de interés).

Estas denominaciones se utilizan para visibilizar e intentar proteger a miles de individuos que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que necesitan asistencia urgente, pero que, por diversas trabas burocráticas o criterios jurídicos estrictos, no son formalmente reconocidos bajo el estatus oficial de refugiados.

Esta falta de reconocimiento oficial condena a una gran parte de la población salvadoreña en el exterior a vivir en una especie de limbo legal, limitando su acceso a empleos dignos, servicios de salud estables y educación para sus hijos.

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En este Día Mundial de los Refugiados, las estadísticas presentadas por la especialista nos obligan a reflexionar no solo sobre los números, sino sobre las historias de vida detrás de cada solicitud de asilo, y la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional fortalezca los mecanismos de protección para quienes huyen para salvar la vida.