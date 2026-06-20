Árbitros costarricenses dicen presente al histórico partido 1,000 de la Copa del Mundo entre Túnez y Japón

El Estadio Monterrey albergará el histórico enfrentamiento entre Túnez y Japón, encuentro que contará con la participación de los costarricenses (Cortesía @TelemundoSports).

El arbitraje de Costa Rica volverá a vestirse de gala y se prepara para dejar una huella imborrable en las páginas doradas del fútbol internacional. Los silbateros costarricenses Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora han sido oficialmente designados por la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral que impartirá justicia en el crucial enfrentamiento entre las selecciones de Túnez y Japón (10:00 p.m. hora de Costa Rica).

Este compromiso, correspondiente a las acciones del Grupo F en la Copa Mundial de la FIFA 2026, no será un partido común y corriente de la fase de grupos; por el contrario, se ha convertido de forma anticipada en uno de los eventos más significativos de toda la competición.

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El duelo, que tendrá como escenario el majestuoso Estadio Monterrey, ostenta una relevancia histórica sin precedentes en el deporte rey. Este juego marcará de manera exacta el partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, tomando como punto de partida aquel lejano certamen inaugural que se disputó en Uruguay durante el año 1930.

La trascendencia de alcanzar las cuatro cifras en partidos oficiales de la Copa del Mundo ha capturado la atención de todo el planeta, transformando un duelo de fase de grupos en una auténtica celebración de la longevidad y la pasión que despierta este torneo mundialista.

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Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora integrarán el cuerpo arbitral del legendario partido 1,000 de los Mundiales este 20 de junio (Cortesía El Observador CR).

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tardó en manifestar el entusiasmo de la organización de cara a esta jornada memorable. A través de sus canales oficiales y redes sociales, el máximo dirigente del balompié mundial catalogó el compromiso entre tunecinos y japoneses como un acontecimiento extraordinario, asegurando que el recinto vivirá una fiesta total e inolvidable para conmemorar este hito numérico que rinde homenaje a casi un siglo de tradición futbolística.

Así estará conformado el cuerpo arbitral y las asignaciones ticas

Para un encuentro de semejante envergadura, la Comisión de Arbitraje de la FIFA ha estructurado un equipo de jueces de altísimo nivel, combinando la experiencia europea con el gran momento que atraviesa el referato de la Concacaf. Las responsabilidades y asignaciones oficiales sobre el césped de Monterrey han quedado distribuidas detalladamente de la siguiente manera:

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Árbitro Central: István Kovács (Rumania)

Árbitro Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Árbitro Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Cuarto Árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Árbitro Asistente de Reserva: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

La presencia de los dos profesionales ticos en la nómina oficial ratifica la confianza que las altas esferas del fútbol global depositan en el arbitraje costarricense, el cual ha venido cosechando elogios y sumando regularidad tanto en los torneos de la Concacaf como en las distintas competiciones organizadas directamente por la FIFA en los últimos años.

Para Juan Gabriel Calderón, este nombramiento representa un escalón más en una Copa del Mundo llena de vivencias particulares. En una de sus dos apariciones previas durante este torneo, el silbatero costarricense se convirtió en el foco de atención de las redes sociales tras protagonizar un curioso momento viral.

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ARCHIVO: Tras sumar importantes minutos y designaciones durante el Mundial de Catar, el réferi costarricense Juan Gabriel Calderón consolida su carrera en los torneos de la FIFA. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Calderón tuvo que intervenir y supervisar de manera minuciosa el cambio de una camiseta rota a un futbolista de la República Checa en pleno terreno de juego, una acción que demostró su estricto apego al reglamento y su capacidad para resolver imprevistos bajo la mirada de millones de espectadores.

A pesar de que los reportes extraoficiales del entorno del torneo señalan que Calderón difícilmente llegará a actuar como árbitro central en esta edición debido a que se encuentra ubicado en una lista de reserva especializada primordialmente en roles de apoyo y soporte como cuarto réferi, su constante inclusión en partidos de alto perfil demuestra su gran estatus internacional.

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Por su parte, Juan Carlos Mora aportará su vasta experiencia desde la posición de asistente de reserva, listo para ingresar ante cualquier eventualidad y asegurar que el fútbol de Costa Rica tenga una representación impecable en los libros de historia de la FIFA.