Golpe del Inter Miami de Messi durante el Mundial: cerró el fichaje de una figura de la selección de Brasil

Casemiro, una de las figuras de la selección de Brasil, jugará con Lionel Messi en Inter Miami (Reuters/Kyle Ross)

El mercado de pases de la Major League Soccer (MLS) sumó una noticia de alto impacto en pleno Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026: Inter Miami alcanzó un acuerdo verbal con Casemiro, figura de la selección de Brasil, para sumarlo como nuevo mediocampista y socio de Lionel Messi. La información fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X, donde precisó que “el acuerdo verbal se selló con todas las partes involucradas y todos los pasos formales están resueltos, ahora solo resta firmar y anunciar al brasileño”.

La llegada de Carlos Henrique Casemiro a Inter Miami marca el desembarco de otra estrella mundial en el club de Florida, que ya cuenta en sus filas con Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Según reportó Goal, la presencia de Messi fue determinante para que el mediocampista brasileño eligiera este destino por encima de otras propuestas. Fuentes cercanas al club indicaron que el futbolista priorizó el proyecto deportivo, así como la posibilidad de asentarse junto a su familia en Estados Unidos, pese a ofertas desde Arabia Saudita.

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La operación se concretó en pleno Mundial 2026, torneo en el que Casemiro integra la nómina de 26 convocados de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti. El mediocampista, de 34 años, disputa su última Copa del Mundo antes de iniciar una nueva etapa en la MLS. El anuncio oficial dependerá de la finalización del torneo, pero desde el entorno del jugador aseguran que la decisión ya está tomada: su próximo club será Inter Miami.

El paso de Casemiro al fútbol estadounidense implicó la resolución de cuestiones administrativas claves. El equipo de Los Ángeles Galaxy poseía los Discovery Rights del brasileño, lo que representaba un obstáculo legal para su fichaje. No obstante, la voluntad de Casemiro de compartir vestuario con Messi aceleró la resolución del conflicto y permitió que ambas franquicias alcanzaran un acuerdo.

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La incorporación de Casemiro significa un refuerzo de jerarquía para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos. Durante años, el brasileño mantuvo una histórica rivalidad con Messi en los clásicos Real Madrid-Barcelona, enfrentamientos que definieron la elite del fútbol mundial. Ahora, ambos compartirán camiseta y objetivos en un plantel que busca consolidar a Inter Miami como protagonista en la MLS y referente deportivo en el continente americano.

Tras ser rivales en Barcelona-Real Madrid y Argentina-Brasil, Casemiro se sumará al Inter Miami para ser nuevo socio de Lionel Messi (REUTERS/Amanda Perobelli)

Fabrizio Romano, reconocido por sus primicias en el mercado de pases internacional, publicó en su cuenta de X: “Inter Miami completa el acuerdo para fichar a Casemiro como nuevo mediocampista, ¡ahí vamos! Acuerdo verbal sellado con todas las partes involucradas y todos los pasos formales resueltos, ahora esperando para firmar y anunciar al brasileño. Casemiro quiere jugar con Messi. Futuro en MLS”.

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El ciclo de Casemiro en Europa llegó a su fin tras cuatro temporadas en el Manchester United, donde fue titular en la victoria 3-2 ante Nottingham Forest, en la fecha 37 de la Premier League. El mediocampista, que decidió no renovar su contrato con el club inglés, se despidió de Old Trafford ovacionado por la afición y compartió un emotivo momento con su familia en el césped del estadio.

En la actual edición del Mundial, Casemiro fue titular en la goleada 3-0 de Brasil ante Haití y en el debut de la verdeamarela en la competencia, con una igualdad 1-1 ante Marruecos. El mediocampista es una de las piezas inamovibles de la alienación confeccionada por el director técnico italiano Carlo Ancelotti.

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La llegada de Casemiro a Inter Miami se inscribe en una estrategia del club para reunir experiencia y talento internacional. La franquicia ya logró los fichajes de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, y ahora suma al brasileño, quien se perfila como uno de los rostros de la liga junto a nombres como Antoine Griezmann (jugará en Orlando City, clásico rival de las Garzas), Son Heung-min (Los Ángeles FC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Marco Reus (Los Angeles Galaxy).

El desembarco de Casemiro genera expectativas tanto en Miami como en toda América Latina. La posibilidad de ver juntos a Messi y al ex Real Madrid en la MLS representa un hito para el fútbol del continente y un atractivo para los aficionados.

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