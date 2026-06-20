Otra histórica victoria de Francisco Cerúndolo en césped: se clasificó a la final del ATP 500 de Queen’s

Francisco Cerúndolo ya grabó su nombre en un espacio importante del tenis nacional más allá de lo que lleve adelante en el resto de su carrera. El tenista argentino, que en 2023 quebró la racha de 28 años sin títulos sobre césped, volvió a dar un golpe sobre esa superficie este año y se clasificó a la final del tradicional ATP 500 de Queen’s.

Fran, de 27 años y 27° en el Ranking, se impuso por 6-7, 6-3 y 6-4 ante el norteamericano Brandon Nakashima en un duelo que se extendió por 2 horas y 45 minutos. Tras eliminar al tenista de 24 años, ubicado en el 32° del conteo mundial, espera por el vencedor del choque entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Ugo Humbert.

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Sobre la cancha central del Queen’s Club, que lleva el nombre del extenista británico Andy Murray, máximo ganador del certamen con cinco coronas, Cerúndolo, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial, comenzó el encuentro luchando contra dos adversarios internos. Por un lado, la frustración lo llevó a protagonizar varios monólogos dirigidos a su equipo de trabajo: “No me hables más, Nico, estoy quemado”. Por el otro, debió lidiar con su saque, ya que cometió cinco dobles faltas y apenas alcanzó un 43% de efectividad con el primer servicio.

Durante el parcial inicial, a ambos les costó encontrar regularidad. Hubo cuatro quiebres en total y el argentino incluso dispuso de la oportunidad de cerrar el set con su servicio. Sin embargo, la definición se trasladó al tie-break, donde Nakashima (32°) se impuso por 7-6(5).

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Francisco Cerúndolo conquistó en Eastbourne 2023 el único título sobre césped de su carrera (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

La temporada de Cerúndolo estuvo marcada por la irregularidad. El porteño consiguió el título más importante de su carrera desde lo sentimental en el Argentina Open, donde superó en la final al italoargentino Luciano Darderi, pero no logró prolongar ese nivel de manera sostenida torneo tras torneo. En los dos primeros Grand Slam del año tampoco encontró continuidad: llegó a octavos de final en el Australian Open y se despidió en la tercera ronda de Roland Garros.

Algo similar ocurrió en los Masters 1000, donde su mejor resultado fueron los cuartos de final en Miami. Llamó la atención que, pese a moverse con comodidad en el polvo de ladrillo -su superficie de mayor rendimiento-, la gira europea en arcilla no estuvo a la altura de lo esperado.

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Esa falta de regularidad derivó en cambios dentro de su equipo de trabajo. El uruguayo Pablo Cuevas seguirá acompañándolo, pero el tandilense Nicolás Pastor dejó de ser su entrenador. En su lugar debutó en Queen’s el chileno Nicolás Massú, campeón olímpico en Atenas 2004 y con una trayectoria que incluye su paso por el banco del austríaco Dominic Thiem, a quien condujo hacia la conquista del US Open de 2020 -su único Grand Slam- y a las finales de Roland Garros y el Australian Open. Massú también trabajó recientemente con el polaco Hubert Hurkacz y continúa al frente de Chile en la Copa Davis, capitanía que ejerce desde 2014.

“Es nuestra primera semana trabajando juntos. Vino a Argentina la pasada semana para entrenar durante tres días y luego viajamos acá, así que aún nos estamos conociendo. Él aporta su experiencia como jugador y entrenador, eso es fantástico”, comentó desde Londres el argentino.

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Cabe destacar que el único tenista argentino en alcanzar la final de Queen’s fue David Nalbandian en 2012. En aquella edición, el cuadro estaba compuesto por 64 jugadores, mientras que en la actualidad se redujo a 32.

Aquella derrota del Rey David ante Marin Cilic en 2012 tuvo un componente de polémica extra: fue descalificado con el partido a su favor tras patear un tablón de madera y lesionar a uno de los árbitros. El camino del cordobés comenzó con una victoria ante el canadiense Vasek Pospisil en el debut. Luego superó al belga Ruben Bemelmans en segunda ronda, al francés Edouard Roger-Vasselin en los octavos de final, al belga Xavier Malisse en cuartos y al búlgaro Grigor Dimitrov en semifinales. En la definición, cayó frente al croata Marin Cilic.

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Francisco Cerúndolo volvió a marcar un hito para el tenis argentino al clasificarse a la final del ATP 500 de Queen’s en 2026, consolidando su presencia como uno de los pocos argentinos que han logrado destacarse sobre césped, una superficie históricamente esquiva para los representantes nacionales. No es la primera vez que Cerúndolo logra una gesta de este calibre: en 2023, el bonaerense se consagró campeón en césped, cortando una racha de 28 años sin títulos argentinos en esta superficie.

El contexto es relevante. Hasta la irrupción de Cerúndolo, sólo seis argentinos habían alcanzado las semifinales de torneos sobre césped en la era profesional en singles masculinos: Guillermo Vilas, Javier Frana, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro. Del Potro había sido el último en arribar a esa instancia previo al actual ciclo, cuando en 2016 perdió ante el alemán Philipp Kohlschreiber en las semifinales del ATP de Stuttgart, certamen que había adoptado el césped como superficie principal apenas un año antes.

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Guillermo Vilas, figura central de la historia del tenis argentino, supo desafiar su propia frase —”el pasto es para las vacas”— al conquistar el Masters de Melbourne en 1974 y ganar dos veces el Abierto de Australia cuando aún se jugaba en césped (1978 y 1979). Javier Frana, por su parte, se coronó en Nottingham en 1995, superando al australiano Todd Woodbridge y logrando la que sería la última corona argentina sobre césped durante casi tres décadas.

Entre Frana y el subcampeonato de Nalbandian en Queen’s 2012, otros intentos argentinos quedaron en semifinales: Guillermo Cañas cayó en 2001 ante Lleyton Hewitt en Hertogenbosch y Guillermo Coria perdió frente a Michaël Llodra en 2004 en el mismo torneo. Nalbandian, además, protagonizó una de las páginas más recordadas del tenis nacional al llegar a la final de Wimbledon en 2002, instancia en la que se midió con Lleyton Hewitt. Hasta hoy, esa es la única ocasión en la que un argentino disputó el título del torneo más emblemático sobre césped.

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La magnitud de lo conseguido por Cerúndolo cobra otra dimensión al analizar la escasa cantidad de finales argentinas sobre esta superficie: Vilas disputó cinco, Frana tres, Nalbandian dos y tanto Cañas como Coria una cada uno. Cerúndolo, con sus actuaciones recientes, ya se inscribe entre los protagonistas de esta selecta lista, devolviendo al tenis argentino a los primeros planos en un terreno históricamente adverso.

Fran, que venía de imponerse sobre el británico Arthur Fery por 7-6 (1), 3-6 y 6-4 luego de recibir un brutal pelotazo en el rostro, figura 22° en el ranking en vivo tras alcanzar la final de Queen’s. Una victoria lo dejaría de cara a alcanzar el mejor puesto de su carrera: 18° del mundo. Además el tradicional título sobre césped premiará con 550 mil dólares al ganador de la corona, que desde 1977 –cuando ganó el mexicano Raúl Ramírez– no queda en manos latinoamericanas.

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Más allá de soñar con otro título en pasto, Cerúndolo tendrá también un desafío extra: ratificar su rendimiento en el principal torneo de esta superficie. ¿El detalle? Apenas alcanzó la segunda ronda en 2023 como mejor resultado en Wimbledon.