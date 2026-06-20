Crimen y Justicia

Mar del Plata: destruyó la habitación de un hotel durante una violenta discusión con su pareja y fue detenido

Ocurrió en un alojamiento ubicado en la calle Alberti al 1700. El hombre estaba bajo los efectos del alcohol. Qué pasó

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se peleo con la mujer y rompió toda la habitación del hotel en mar de plata
El hombre luego de la detención por causar destrozos en el hotel

La tranquilidad de la madrugada de este sábado para los huéspedes de un hotel céntrico de la ciudad de Mar del Plata se vio abruptamente interrumpida, luego de un violento episodio en el que un hombre destruyó una habitación luego de discutir con su mujer. Tras la intervención de la Policía, el agresor fue detenido.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, todo ocurrió en un alojamiento ubicado en la calle Alberti al 1700, en una zona céntrica de la ciudad balnearia. Luego de escuchar los ruidos, desde el hotel llamaron a la Policía.

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El personal de conserjería relató a los uniformados de la Comisaría Segunda de Mar del Plata que llegaron al lugar que momentos antes una pareja alojada había protagonizado una pelea intensa, marcada por gritos e insultos. La situación llevó a los empleados del hotel a intervenir, preocupados por el resto de los huéspedes.

Por su parte, el personal de la recepción contó que comenzó a escuchar fuertes golpes y ruidos provenientes de la habitación en la que estaba el hombre, por lo que activaron el sistema de emergencias y solicitaron la presencia policial. Los efectivos, con colaboración del Comando de Patrullas, subieron al segundo piso y hallaron la puerta de la habitación cerrada, por lo que debieron ingresar para controlar la situación.

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Dentro del cuarto, los agentes constataron daños materiales de consideración: una ventana con el vidrio roto, el barral de la cortina desprendido, una taza destruida, elementos de higiene personal esparcidos y el cable de antena del televisor arrancado. El mobiliario presentaba signos evidentes del desorden, producto del ataque de ira del huésped.

El supuesto motivo del ataque

Según la investigación policial, la mujer, de 57 años, había recibido la visita de una de sus hijas en el hotel, quien aparentemente le solicitó algún tipo ayuda en circunstancias que no fueron precisadas, lo que motivó el enojo del hombre, también de 57 años.

Según las fuentes consultadas por este medio, el hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, reaccionó de manera violenta, empujó a la mujer fuera de la habitación y se quedó solo en el interior.

Cuando la Policía quiso dialogar con el huésped, el hombre adoptó una actitud hostil y agresiva, profirió una serie de insultos contra los efectivos y hasta intentó golpear a uno de ellos. La agresión no llegó a concretarse debido a la rápida intervención del resto de los efectivos que estaba en el lugar.

Finalmente, el violento fue reducido, identificado y trasladado a la sede policial, añadieron las fuentes consultadas por este medio que remarcaron la ira y la violencia que invadieron al agresor.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de daño y una citación del imputado en sede judicial.

En ese sentido, las fuentes consultadas por este medios, señalaron que la víctima no requirió asistencia médica, pero recibió contención por parte del personal policial y su familia. De acuerdo con lo que trascendió, la mujer que participó de la discusión inicial, no resultó herida ni fue atacada -al menos físicamente- por el violento.

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