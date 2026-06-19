El ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026 que armó un prestigioso diario y lidera una selección sudamericana

La camiseta local de Uruguay fue elegida como la mejor en un ranking (REUTERS/Amanda Perobelli)

El universo de las camisetas de las selecciones es uno de los puntos más comentados durante una Copa del Mundo. La edición 2026 dio un salto de cantidad al tener 48 combinados nacionales compitiendo en los Estados Unidos, México y Canadá con una oferta inédita de equipaciones. En uno de los países anfitriones, el prestigioso diario The Washington Post elaboró un ranking visual para calificar a las once camisetas más lindas de la cita mundialista y eligió a la titular de Uruguay como la mejor.

El artículo elaborado por Ashley Fetters Maloy, periodista de moda y cultura del medio citado, marca una diferencia con otros rankings, como el del portal The Athletic: hizo una lista de las 48 selecciones, con Ghana en lo más alto y el combinado Celeste en el 35° lugar —Argentina quedó 11°—. La diferencia entre ambos fue considerable.

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La justificación de la cronista mencionada se basa en una “elegante camiseta” y la definió como “algo que podría usar un príncipe niño o un colegial francés, dos de las poblaciones más elegantes del planeta, sin duda”. La marca de la pipa, creadora de la remera, remarcó que rinde homenaje a las primeras equipaciones de la selección Charrúa, principalmente a las que utilizó en las consagraciones de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. “Es a la vez majestuosa y adorable”, completó.

El top 3 del listado se completa con la casaca titular de Alemania y la suplente de España. “Este es el tipo de camiseta retro que demuestra el potencial de este estilo como género”, destacó la periodista sobre la camiseta teutona. El ranking confeccionado por Ashley Fetters Maloy no cuenta con la presencia de ninguna de las camisetas de la selección argentina.

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La lista de las once mejores equipaciones continúa con varias suplentes: la verde “majestuosa” de Sudáfrica, la amarilla “inusual” de Curazao y “la audaz combinación de colores” de Escocia. El ranking se completa con las remeras de Irán (local), Senegal (local), Túnez (tercera), Bélgica (suplente) y Arabia Saudita (local).

La indumentaria de las selecciones aparece así como una de las grandes atracciones del campeonato. En un momento en que las camisetas retro ganaron espacio tanto en el fútbol como en la moda, la actual Copa del Mundo se inscribe en esa tendencia y la proyecta a escala global. La magnitud de ese cambio también se refleja en la industria: 12 marcas distintas visten a los combinados nacionales, con propuestas que, en su mayoría, toman referencias históricas y culturales de cada país. La ampliación del torneo, por primera vez a 48 equipos, implica más casacas en escena y una diversidad estética mayor que en cualquier edición anterior.

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EL RANKING DE LAS MEJORES 11 CAMISETAS DEL MUNDIAL 2026

1 - URUGUAY (LOCAL)

La camiseta de Uruguay fue elegida como la más linda (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

2 - ALEMANIA (LOCAL)

La camiseta local de Alemania rinde homenaje a las que utilizó en los cuatro títulos mundiales que conquisto (REUTERS/Annegret Hilse)

3 - ESPAÑA (SUPLENTE)

La remera suplente de España (REUTERS/Albert Gea)

4 - SUDÁFRICA (SUPLENTE)

La elegante camiseta suplente de Sudáfrica (@adidasfootball)

5 - CURAZAO (SUPLENTE)

La remera suplente que usará Curazao (Adidas)

6 - ESCOCIA (SUPLENTE)

La camiseta suplente de Escocia (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

7 - IRÁN (LOCAL)

La equipación local de Irán (REUTERS/Daniel Cole)

8 - SENEGAL (LOCAL)

La remera titular de Senegal (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

9 - TÚNEZ (TERCERA)

La tercera camiseta de Túnez (@equipedutunisiee)

10 - BÉLGICA (SUPLENTE)

La llamativa remera suplente de Bélgica (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

11 - ARABIA SAUDITA (LOCAL)

La camiseta local de Arabia Saudita (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)