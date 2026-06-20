El Salvador

La FAO y Tin Marín inauguran nueva exhibición para enseñar sobre alimentación saludable en El Salvador

La iniciativa promueve la educación alimentaria y nutricional en la niñez y sus familias mediante experiencias lúdicas e interactivas, con estaciones guiadas, talleres de siembra y compostaje, y diferentes actividades.

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La FAO y el Museo Tin Marín inauguraron la Fase 3 de “Huertos para una alimentación saludable” con la finalidad de fortalecer la educación alimentaria y nutricional./ (FAO El Salvador)
La FAO y el Museo Tin Marín inauguraron la Fase 3 de “Huertos para una alimentación saludable” con la finalidad de fortalecer la educación alimentaria y nutricional./ (FAO El Salvador)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Museo Tin Marín inauguraron la Fase 3 de la exhibición “Huertos para una alimentación saludable” en El Salvador, una iniciativa que busca fortalecer la educación alimentaria y nutricional en la niñez y sus familias a través de experiencias lúdicas e interactivas.

Esta exhibición, que ya cuenta con dos ediciones previas y ahora se renueva en su tercera fase, ha logrado consolidarse como un referente en educación sobre sistemas alimentarios sostenibles. Según datos de la FAO, durante la segunda edición realizada en 2025, alrededor de 20 mil personas participaron en el espacio interactivo, donde se promueve la importancia de la producción sostenible de alimentos, su adecuada manipulación y el consumo responsable, con el objetivo de fomentar la salud y la nutrición desde edades tempranas.

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La exposición está diseñada para que niños, niñas y sus familias puedan recorrer nueve estaciones guiadas, donde se explora el proceso alimentario desde la preparación de la tierra y la composta, hasta la producción y transformación de alimentos, la comercialización, la deshidratación para reducir desperdicios y la preparación de recetas saludables. Todo el recorrido se apoya en herramientas didácticas y talleres experimentales, que incluyen siembra, compostaje y actividades prácticas en el huerto, la cocina y el mercado saludable.

La segunda edición de la muestra reunió a unas 20 mil personas en 2025, según la FAO, y consolidó el proyecto de educación alimentaria en El Salvador./ (FAO El Salvador)
La segunda edición de la muestra reunió a unas 20 mil personas en 2025, según la FAO, y consolidó el proyecto de educación alimentaria en El Salvador./ (FAO El Salvador)

La exhibición utiliza metodologías interactivas que combinan la teoría y la práctica. A través del juego y la experimentación directa, los asistentes conocen las diferentes formas de producción sostenible, como huertos de hortalizas, sistemas de acuaponía y granjas en espacios pequeños. El enfoque integral permite que los participantes comprendan el ciclo completo de los alimentos y adopten prácticas saludables en su vida diaria.

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Cada estación refuerza la idea de que es posible aprender sobre alimentación saludable mientras se juega. Las actividades están orientadas a que los niños y niñas desarrollen conocimientos y hábitos que puedan acompañarlos a lo largo de su vida, contribuyendo así a la formación de generaciones más conscientes sobre la importancia de una nutrición adecuada y la sostenibilidad ambiental.

Alianza estratégica para la educación alimentaria

La colaboración entre la FAO y el Museo Tin Marín ha sido clave para el éxito de la exhibición. Se trabajó en la adecuación del huerto, la creación de materiales didácticos y la formación de guías educativas especializadas, quienes acompañan a los visitantes y ofrecen recomendaciones prácticas para la vida cotidiana. Además, se desarrollaron talleres de preparación de recetas saludables, abiertos a la participación de niñas, niños, adolescentes y adultos.

La exposición recorre nueve estaciones guiadas que abordan la preparación de la tierra, la composta, la producción, la transformación y la comercialización de alimentos./ (FAO El Salvador)
La exposición recorre nueve estaciones guiadas que abordan la preparación de la tierra, la composta, la producción, la transformación y la comercialización de alimentos./ (FAO El Salvador)

La muestra también se alinea con iniciativas nacionales como los festivales del juego impulsados por el Despacho de la Primera Dama y el programa Crecer Juntos, promoviendo el aprendizaje y la convivencia familiar en un entorno seguro y estimulante.

Impacto y proyección

La exhibición “Huertos para una alimentación saludable” representa un modelo innovador para la promoción de la salud pública y la educación ambiental, al acercar a la niñez y sus familias a los principios de la producción, cosecha, comercialización y consumo responsable de alimentos. La respuesta positiva del público y la participación activa en talleres y actividades avalan el impacto de la alianza entre la FAO y Tin Marín.

Con la apertura de la Fase 3, la muestra continúa su labor educativa, ofreciendo a nuevas generaciones la oportunidad de aprender sobre la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles y el valor de una alimentación saludable desde la infancia.

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