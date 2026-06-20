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Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Tenía 81 años y dejó una profunda huella en más de seis décadas de trabajo en gráfico, radio y televisión

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Murió Roberto García
Roberto García tuvo una destacada trayectoria en el periodismo de las últimas seis décadas

Roberto García, periodista, analista político y económico, murió a los 81 años. Con él se va una de las voces más reconocidas del periodismo argentino, forjada a lo largo de más de seis décadas de trabajo ininterrumpido en medios gráficos, radio y televisión, como Primera Plana, La Opinión, Ámbito Financiero y Canal 26. La noticia fue confirmada a Infobae por sus allegados, quienes informaron que no habrá velorio. Su despedida será de forma íntima el domingo por la mañana en un cementerio privado.

Nacido el 2 de junio de 1945, García comenzó su carrera en la revista Primera Plana, una de las publicaciones que marcó el periodismo político argentino de los años 60. Luego integró la redacción de La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman que reunió a una generación de periodistas de referencia.

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Esos primeros pasos definieron el perfil que lo acompañaría toda su vida: el de un periodista comprometido con el análisis del poder, atento a los movimientos de la política y la economía. El tramo más extenso de su carrera transcurrió en Ámbito Financiero, donde ejerció como director periodístico entre 1983 y 2008.

Murió Roberto García portada
Roberto García en los estudios de Canal 26

Su trabajo en ese período lo consolidó como una referencia para comprender la política, la economía y las relaciones de poder en el país. Fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo, dos reconocimientos que reflejan el lugar que ocupó dentro de la profesión.

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En los últimos años, Roberto García encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Allí creó y condujo La Mirada, un programa de análisis y reflexión que se convirtió en punto de encuentro para dirigentes, empresarios, periodistas y televidentes de todo el país. Lo hizo junto a su hijo Javier García, compañero de conducción y de vida, en lo que fue también una experiencia personal además de profesional.

Murió Roberto García
Roberto García con su hijo Javier, compañero de trabajo y de vida

Desde la emisora lo despidieron con sentidas palabras: “Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable”, expresó el canal en su comunicado.

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