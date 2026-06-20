Brasil investiga un presunto ataque cibernético luego de que millones de personas recibieran una falsa alerta de emergencia

Millones de brasileños recibieron en sus teléfonos móviles una falsa alarma de emergencia durante la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensa Civil de Brasil anunció el sábado que su sistema de alertas por celulares fue desactivado tras sufrir un “probable” ataque pirata que provocó el envío de falsos mensajes durante la madrugada.

Varios brasileños dijeron en redes sociales haberse despertado por el fuerte sonido de la alarma en sus teléfonos.

Defensa Civil indicó que su plataforma fue desactivada tras “sufrir una invasión”. Un mensaje fue enviado a diferentes regiones del país, “ordenado remotamente por alguien ajeno al sistema nacional de protección civil”, dijo la agencia en una nota.

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Según las autoridades, “el mensaje disparado fue del tipo Alerta Extremo y contenía la palabra ‘misantropia’, que significa odio a la humanidad. Probablemente se trata de un ataque hacker”.

Imagen ilustrativa de un pirata informático (Freepik)

Las autoridades brasileñas anunciaron medidas para reactivar el sistema lo más rápido posible cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

La Defensa Civil de Brasil desactivó a las 1:30 de este sábado el sistema nacional de alertas después de que una invasión enviara mensajes falsos de amenaza a ciudadanos de varias regiones del país, en un episodio que el organismo definió como un “probable” ataque hacker.

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El organismo atribuyó la activación irregular a una orden remota ejecutada por alguien ajeno al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil. El mensaje emitido fue del tipo Alerta Extremo e incluyó la palabra “misantropía”, que significa “odio a la humanidad”, según explicó en un comunicado difundido en redes sociales.

La interrupción del servicio afectó una herramienta nacional de advertencia a la población en un momento en que las autoridades todavía evaluaban cómo recuperar el control operativo. La propia plataforma sostuvo que el sistema volverá a funcionar cuando se restablezcan todas las condiciones de seguridad.

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Agentes de la policía federal de Brasil. REUTERS/Mateus Bonomi/Foto de archivo

El mensaje falso salió como Alerta Extremo

La Defensa Civil informó que la señal apócrifa se distribuyó en diversas regiones de Brasil y precisó que no había sido generada por personal autorizado. La definición de “probable” ataque pirata dejó abierta la investigación sobre el origen exacto de la intrusión.

La Secretaría Nacional de Protección y Defensa Civil del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional anunció que activará a la Policía Federal y adoptará medidas para recuperar el sistema “lo más rápidamente posible”. La consecuencia inmediata fue la salida de servicio de la red nacional de alertas hasta que se recompusiera su seguridad.

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La Policía Federal intervendrá para recuperar la red

Brasil confirmó que el incidente comprometió un canal oficial de comunicación con la ciudadanía y que la respuesta quedará en manos de áreas federales de seguridad y protección civil. El episodio combinó una intrusión remota, una alerta masiva falsa y la suspensión preventiva del sistema.

En su comunicado, la plataforma detalló que el mensaje disparado contenía la palabra “misantropía”. Lo hizo al describir el contenido del aviso falso enviado antes de la desactivación de la red a las 1:30.

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(Con información de AFP)