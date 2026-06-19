Chacra y Campo

Ingreso de aire polar y riesgo de heladas en el campo

Se esperan lluvias acotadas y un marcado descenso térmico en gran parte del área agrícola. ¿Cómo afectará a las zonas productivas?

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Helada en el campo. Alambrado, y tranquera.
Para los próximos días se esperan heladas generales en todo el oeste del área productiva (Revista Chacra)

El período comenzará con un débil ingreso de vientos tropicales, que se harán sentir principalmente sobre el norte del área agrícola, donde se registrarán temperaturas máximas superiores a los 20°C e incluso focos de entre 25 y 30°C en sectores del este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la Mesopotamia y el sudeste de Paraguay, señala en su perspectiva climática semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

En tanto, el centro del NOA, Cuyo, el sur de Corrientes, buena parte de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay experimentarán máximas más moderadas, de entre 15 y 20°C. Las marcas más bajas se concentrarán en las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, la mayor parte de Buenos Aires y el sur uruguayo, donde las temperaturas no superarán los 15°C.

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En paralelo, un frente de tormenta de escasa intensidad recorrerá el área agrícola, dejando precipitaciones limitadas sobre la mayor parte del territorio. La mayoría de las regiones recibirá menos de 10 milímetros, aunque se prevén acumulados moderados a abundantes, de entre 10 y 25 milímetros, en Paraguay, el este de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo y la mayor parte de Uruguay.

Mapa de ingreso de aire polar en las zonas agrícolas argentinas
Para esta semana se espera el ingreso de una potente masa de aire polar a gran parte del territorio nacional (BCBA)

Sin embargo, el rasgo más destacado de la semana será el ingreso de una potente masa de aire polar que avanzará junto al frente, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola y alcanzando incluso las regiones más septentrionales. Este fenómeno dará lugar a heladas generales en todo el oeste del área productiva y a heladas localizadas en el centro y el este, con numerosos focos de mayor intensidad.

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Las temperaturas mínimas descenderán por debajo de los 0°C en el centro del NOA, el oeste de Cuyo, el sudeste de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el centro y sudeste de Córdoba, además del nordeste, el oeste y las sierras de Buenos Aires y el nordeste de Uruguay. En el oeste del NOA se prevén los registros más bajos, consolidando un escenario de elevado riesgo de heladas para los cultivos de invierno y las actividades agropecuarias sensibles al frío.

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