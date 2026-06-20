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Países Bajos vs Suecia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El Houston Stadium será el escenario de un duelo de necesitados dentro del Grupo F

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Horarios del partido: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN, La 1 y RTVE Play (España) / Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

09:16 hsHoy

Probables formaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien y Victor Lindelof; Jesper Karlström; Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari y Elliot Stroud; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Países Bajos y Suecia por la segunda jornada del Grupo F en el Houston Stadium.

Previa Paises Bajos vs Suecia
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