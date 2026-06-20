Lali Espósito visitó a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines antes del regreso de Serú Girán: “Lo vamos a disfrutar”

La cantante Lali Espósito y el músico David Lebón en los camarines del Movistar Arena, previo al regreso de Serú Girán.

Lali Espósito se acercó a los camarines del Movistar Arena para saludar a Pedro Aznar y David Lebón momentos antes de que Serú Girán volviera a pisar un escenario. La cantante llegó junto a su novio, Pedro Rosemblat, y el encuentro quedó registrado en una foto en la que los cuatro posan juntos en el pasillo. Fue Espósito quien le dejó a Lebón una frase que sintetizó el espíritu de la velada: “Disfrutalo, como nosotros lo vamos a disfrutar”.

Antes del concierto, el estadio también fue escenario de un cocktail con invitados especiales que reunió a figuras del mundo de la música, el cine, el periodismo y la cultura. Entre los presentes estuvieron los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, el periodista Lalo Mir, el historiador Felipe Pigna y el cantante Kevin Johansen. La lista incluyó también al actor Gastón Pauls, a Daniel Araoz, al músico Nahuel Pennisi, a Marcela Morelo, a Sandra Mihanovich y al humorista Pablo Granados, quien llegó junto a Mery Granados. También estuvieron Paula Kohan, Fede Bareiro, Andy Cherniavsky, Pauli Echeverría, Lucas Fridman, Papryka, Ruben Andon, Ignacio Iraola, Marcelo Fernández Bitar, Tomi Ferraro de Rayos Láser, Ezequiel Martínez de la Feria del Libro, Juan José Quaranta, Julieta Díaz, Celina Font y Sebastián Wainraich. El ambiente ya cargaba con la electricidad de lo que se venía.

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat visitaron a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines del Movistar Arena antes de los shows del regreso de Serú Girán (Crédito: Guido Adler)

A las 21.10 se apagaron las luces del Movistar Arena. Lebón entró desde la derecha del escenario y Aznar desde la izquierda. El concierto de la vuelta de Serú Girán estaba en marcha. Se encontraron en el centro, se abrazaron, y Lebón lo resumió todo en tres palabras: “Bueno, llegamos”. El público —una mezcla de padres con sus hijos y una mayoría de hombres y mujeres que pasaban las cinco décadas— respondió con una ovación que no bajó de intensidad en toda la noche.

El show arrancó con “Parado en el medio de la vida”. Un comienzo íntimo, despojado, directo. Después llegaron la intro de “La Grasa de las Capitales” y la potente “Frecuencia Modulada”, y con ellas la banda completa. Fue entonces cuando Lebón, con la voz cargada de emoción como en varios pasajes de la noche, tomó la palabra: “Quiero agradecer a Pedro, él fue el que juntó a esta gente. Nunca me imaginé que a los 73 años iba a llenar estadios”. La sala entera lo abrazó desde abajo.

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Serú Girán: David Lebón y Pedro Aznar en un momento emotivo del show (Crédito: Rodrigo Alonso)

El concierto recorrió los cinco discos de estudio de la banda con un equilibrio que pocos esperaban. Del debut homónimo de 1978 sonaron “El mendigo en el andén” y “Seminare”; de La Grasa de las Capitales (1979), cinco temas; de Bicicleta (1980), cuatro; de Peperina (1981), otros cinco; y de Serú ’92, seis. El álbum en vivo No llores por mí, Argentina (1982) sumó el tema que le da nombre. En “Canción de Alicia en el país”, Aznar cantó la letra original —“la policía”, sin eufemismos—, y en “Peperina” la palabra “huevos” sonó entera, sin el pitido con que la censura la tapaba durante la dictadura. El público lo festejó con una carga de alivio histórico. Antes de “Mundo agradable”, Aznar recordó que cuando Lebón les mostró esa canción a él y a Charly García, los dos le dijeron sin dudar que era “su Imagine”. Lebón sonrió y dijo: “Ahora me gusta”.

Serú Girán fue fundada en 1978 por Lebón, Aznar, García y el baterista Oscar Moro, fallecido en 2006. Ninguno de los dos estuvo en el escenario esta noche, pero su presencia fue permanente. Cuando desde la platea brotó un grito espontáneo de “¡Gracias, Charly!”, Lebón asintió: “Sí señor”. En las pantallas del estadio se alternaron imágenes de García y de Moro a lo largo de toda la velada, como un homenaje silencioso que el público supo leer.

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Serú Girán: una fiesta que mostró a David Lebón y Pedro Aznar en plenitud (Foto: Rodrigo Alonso)

Aznar, por su parte, se lució a lo largo de toda la noche con tres bajos distintos y un contrabajo eléctrico, además de sostener con solidez las partes vocales que en los discos originales pertenecían a García. En el segmento solista, antes de interpretar “Uno en uno” —canción suya incluida en Serú ’92—, le confesó a Lebón frente al público: “Esta canción la soñé, y cuando la soñé estaba cantada por tu voz. Cuando la escuché se me puso la piel de gallina, porque la cantaste tal como la había soñado”.

El momento más emotivo llegó hacia el final, con la aparición de Juanito Moro, hijo del baterista histórico de la banda y único invitado de la velada. Aznar lo presentó con ternura: “parte de la familia”. Juanito se lució en “Cuánto tiempo más llevará” y en “No llores por mí, Argentina”.

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El setlist de 22 temas cerró con “Peperina” y el ritual colectivo del “oh, oh, oh, oh, oh” que miles de gargantas cantaron en los recitales de los años 80. Serú Girán volvió al escenario para “Seminare”, con el público de pie y las linternas de los celulares en el aire. A las 23.07, Lebón despidió la noche con cuatro palabras: “Todo el amor para ustedes”.

Algunos invitados al show:

Sandra Mihanovich y su esposa, Marita Novaro

Pablo Granados y su pareja, Camila de los Santos

Felipe Pigna

Marcela Morelo

Gastón Pauls

Lalo Mir

Julieta Díaz

Crédito: RS Fotos excepto las indicadas