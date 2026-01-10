Acuerdo UE-Mercosur: oportunidades y desafíos para el agro

La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur tras más de 25 años de negociaciones, abre expectativas en el agro argentino que deberá, además, superar algunos desafíos (Europa Press /Contacto /Andre M. Chang)

La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por parte de los embajadores de los países miembros del bloque europeo, tras más de 25 años de negociaciones, reordenó expectativas en el agro argentino y aceleró análisis sectoriales. Con la ratificación pendiente en el Parlamento Europeo y en el Congreso argentino, el entendimiento abre un nuevo mapa de oportunidades para exportaciones, precios y márgenes, pero también impone condiciones inmediatas vinculadas a estándares, trazabilidad y estrategia productiva.

Desde la consultoría privada, Maximiliano Díaz, sostuvo que el pacto “abre una oportunidad básicamente para las cadenas agroindustriales argentinas”, con impacto transversal desde los complejos exportadores tradicionales hasta las economías regionales. Sin embargo, advirtió que sin coordinación público-privada, la posibilidad de convertir el acuerdo en resultados concretos puede diluirse: el nuevo marco no garantiza beneficios automáticos si el país no actúa con rapidez y planificación.

El caso de la soja aparece como uno de los más sensibles por su peso exportador y por la interacción entre aranceles europeos y políticas domésticas. Según los estudios citados por Díaz, una combinación de reducción de retenciones internas y baja de aranceles europeos podría reconfigurar los destinos y mejorar los retornos. “Con estos cambios, podría resultar incluso más beneficioso exportar soja a la Unión Europea que a la propia China”, explicó, anticipando un posible corrimiento de flujos comerciales si se alinean incentivos y competitividad.

El impacto, sin embargo, no se agota en los grandes complejos: producciones regionales como arroz y miel también figuran entre las favorecidas, con mejoras potenciales por mejores condiciones de acceso. De acuerdo con relevamientos de Endógena, en esos casos podría haber incrementos de entre 4% y 5% en los precios percibidos por los productores. En carne vacuna, Díaz remarcó un escenario de mejora de rentabilidad: “Hay un beneficio claro en algunos cortes de carne, que permitiría mejorar los márgenes de rentabilidad del sector”, en línea con la oportunidad de capturar valor en mercados de alto poder adquisitivo.

El énfasis en la necesidad de estrategia también aparece en la lectura del propio consultor. “El acuerdo no va a ser automático. Argentina tiene que tener claro dónde están sus oportunidades particulares dentro del amplio acuerdo”, alertó Díaz, al enumerar desafíos inmediatos: ratificación legislativa, velocidad de implementación y, en especial, la adecuación privada a exigencias europeas en certificación, trazabilidad y cumplimiento normativo. La oportunidad, planteó, es concreta; el riesgo es quedarse a mitad de camino por falta de preparación.

En paralelo, un informe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) definió al acuerdo como un tratado integral apoyado en tres pilares: comercial, político y cooperación. El documento subraya que su alcance lo convierte en un entendimiento de peso global al abarcar a más de 700 millones de personas. Sería el segundo acuerdo de libre comercio firmado por la UE con mayor alcance, con implicancias directas para el comercio agroindustrial argentino.

En cuanto a oportunidades, el trabajo de la SRA detalla los números que vuelven atractivo al mercado europeo: “450 millones de consumidores”, ingreso per cápita promedio de “USD 43.000 anuales” e importaciones agroindustriales por “USD 220.000 millones/año”, en las que Argentina hoy representa “3%”. El informe remarca además que el acceso preferencial alcanzaría a casi la totalidad de la canasta exportadora: “99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios”, con un “70%” sin arancel desde el inicio, un “14%” con desgravación gradual y un “15%” mediante cuotas con arancel reducido o cero.

El documento también pone foco en puntos regulatorios que pueden cambiar reglas de juego: procedimientos sanitarios con plazos y mecanismos de consulta, límites a medidas arbitrarias y un canal bilateral para resolver conflictos. Además, incluye compromisos sobre derechos de exportación (retenciones) hacia la UE y detalla topes para el complejo soja.

En materia de cuotas, se enumeran volúmenes relevantes para cadenas argentinas: carne bovina (100.000 tn), carne aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1.000.000 tn), miel (45.000 tn), arroz (60.000 tn), quesos (30.000 tn) y etanol (650.000 tn). La conclusión estratégica es clara: previsibilidad para inversiones, certificaciones y planificación, con un impacto “federal” por el alcance sobre múltiples cadenas.

Por su parte, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideraron que el entendimiento “abre un panorama muy positivo para nuestro sector y para toda la industria y el comercio de nuestro país” considerando que el perfil exportador argentino. No obstante, advirtieron que: “hay que esperar a leer la letra chica”, y tener en claro que “tiene que haber igualdad de condiciones".

En tanto, desde CONINAGRO, consideraron al entendimiento logrado como "un primer paso importante, que le dará al campo argentino mayor potencial y un desarrollo a futuro con previsibilidad”. Agregaron que no sólo se trata de “un tratado comercial, sino de un puente de oportunidades para que la producción agropecuaria y agroindustrial argentina, demuestren su capacidad de competir en las ligas mayores de la calidad alimentaria”.

“Para las economías regionales, esto representa una ventana histórica que permitirá colocar nuestras carnes, cítricos y vinos en góndolas europeas con mejores condiciones arancelarias”, subrayaron desde la entidad que preside Lucas Magnano.