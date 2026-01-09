Acuerdo con la Unión Europea: los países del Mercosur preparan un acto de firma en Asunción

Fotografía de archivo del 06 de diciembre de 2024 que muestra a los presidentes de Argentina, Javier Milei (i); Uruguay, Luis Lacalle Pou (2-i); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c); y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2-d), y de Paraguay, Santiago Peña (d), posando en la sede del Mercosur, en Montevideo (Uruguay). A un año de que el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial, la firma definitiva sigue pendiente por los retrasos europeos, aunque Lula, aseguró que se realizará el 20 de diciembre en Brasilia. EFE/ Sofía Torres

Después de 25 años de negociaciones, el Consejo Europeo aprobó el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Los representantes de los 27 países que integran ese bloque adelantaron sus votos en una reunión de embajadores hecha en Bruselas y confirmaron lo que venía siendo un rumor a voces: que durante los últimos días se había arribado al número de adhesiones para que, luego de numerosas idas y vueltas, finalmente pudiera prosperar la iniciativa.

Diversos diplomáticos del Mercosur se limitaron a comentar al respecto de la noticia y marcaron a Infobae que ahora cabe esperar a que el Consejo Europeo comunique definitivamente el resultado de la votación. Esto será a partir de las 13 horas de Argentina.

“Hasta ahora lo que hubo fue el Consejo de Representantes, integrado por los Embajadores, y quienes son los que se han expresado”, indicó una alta fuente de Cancillería Argentina. Hubo 21 países que votaron a favor, siendo los más importantes de ellos Alemania, España e Italia. Los que votaron en contra fueron Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. El único país que se abstuvo fue Bélgica.

Pese a la cautela, el clima es de optimismo total. Días atrás, la presidencia pro tempore del Mercosur (que preside Paraguay), envió una carta a los coordinadores de las negociaciones en Argentina, Brasil y Uruguay para que estén atentos al arribo de los textos finales como gesto definitivo para comenzar la organización de la “eventual ceremonia de firma del acuerdo”.

Las negociaciones que había entre países de Europa impidieron que el acuerdo se firme en diciembre, tal y como querían el presidente de Brasil, Lula da Silva, y la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen. Frente a una eventual fecha que se había hablado por entonces, convinieron pasarla para el lunes 12 de enero, aunque sin tener un panorama certero.

La protesta de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en París, el 14 de octubre del 2025. (AP foto/Michel Euler)

Los avances que se comunicaron desde la Unión Europea en los últimos días hicieron que las diferentes cancillerías del Mercosur comenzaran a debatir sobre el día de la rúbrica y la foto histórica de la concreción de las negociaciones. La eventual fecha de la firma no saldría del viernes 16 de enero y el sábado 17 de enero.

Una importante fuente del bloque comentó a Infobae que la firma “podría darse a nivel de ministros”. Es decir, que se estuvo hablando seriamente en que los firmantes sean los cancilleres Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay).

Al parecer, la propuesta habría venido de parte de Paraguay, que es la que tiene la voz cantante de la organización del evento. Se presume que viajará con ese motivo la principal representante del bloque europeo, que es von der Leyen, que ya había estado en diciembre del 2024 para la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Uruguay.

Quien fue el primer jefe de Estado de peso en adelantar su voto públicamente fue Emmanuel Macron. A través de su cuenta de X, ayer indicó que Francia votaría en contra del acuerdo.

“Si bien la diversificación comercial es necesaria, los beneficios económicos del acuerdo UE-Mercosur serán limitados para el crecimiento francés y europeo (+0,05 % del PIB de la UE en 2040 según la Comisión). No justifica exponer sectores agrícolas sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria”, argumentó el mandatario.

Aunque prendió algunas alarmas, lo de Macron fue visto por varios integrantes de las delegaciones exteriores como una forma de salvaguardarse frente a los agricultores franceses ante lo que ya venía hablándose y a lo que se comunicaría el viernes: “el acuerdo no tenía vuelta atrás y que los votos estaban”.

Las probabilidades de que Europa avanzara con su parte del acuerdo se incrementaron sustancialmente después de que la Comisión Europea prometiera un acceso anticipado de 45.000 millones de euros a partir de 2028 para el próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) si es que se producía el Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Se trata de una medida por la que venía pujando la primera ministra Giorgia Meloni, que tiene los mismos incidentes que Macron con los agricultores italianos. La mejora es sustancial y compensa los recortes reales que el organismo europeo había previsto en un primer momento para esas partidas.

El acuerdo se aprueba, con la normativa europea aplicable a este caso, con el voto afirmativo de al menos el 55 % de los países del bloque que representen, al menos, al 65 % de la población de la Unión Europea.

Dados los sectores que ya habían adelantado que votarían a favor y en contra, Italia era el país que mantenía la incertidumbre sobre su pronunciación porque era el actor de veto principal para decidir si el tratado salía o no.

Pero había otro factor central que aceleró a von der Leyen a decidir implementar el millonario incremento para las políticas agrícolas: y es la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de Groenlandia, actualmente parte del Reino de Dinamarca, miembro de la UE y la OTAN.

“Estaría siendo un incentivo estratégico clave para terminar de cerrar el acuerdo”, confirmó una fuente diplomática del Mercosur. “Es perfectamente coherente. La Unión Europea se está quedando sola en este nuevo escenario mundial que se está presentando”, reconfirmó un diplomático argentino.