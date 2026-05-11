Destacan la importancia de los puertos como herramientas que facilitan el comercio y la producción

Existen más de 100 puertos privados en la Argentina, siendo los del Gran Rosario, 2° mayor polo agroexportador del mundo. (Revista Chacra)

La importancia de los puertos en la Argentina como herramienta de facilitación del comercio, la producción, el desarrollo federal y el empleo se destacó en el 1° Congreso de Puertos Privados Comerciales, que la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

Gabriela Ardissone, presidenta de la CPPC, precisó que “el sistema portuario argentino canaliza aproximadamente el 90% de las exportaciones e importaciones del país” y que “entre el 60% y el 70% de los insumos que utiliza la industria argentina para su producción ingresan por los puertos del país”.

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La Argentina cuenta con unos 100 puertos marítimos y fluviales, la mayoría de ellos privados, que concentran el mayor volumen de cargas. El complejo agroexportador del Gran Rosario, que reúne a los puertos de las principales cerealeras internacionales y locales que exportan los granos argentinos, al decir de Ardisone, “se consolidó como el segundo nodo agroexportador más importante del mundo”, desde donde se despachan alimentos y productos industriales hacia distintos mercados.

Gabriela Ardissone (CPPC)

Más allá de ese gran centro logístico agroexportador, Ardissone citó los nodos de la región Zárate-Campana, al que definió como “un nodo multimodal clave”, que además del sector agroexportador provee servicios a las industrias siderúrgica y automotriz. También, al área de Buenos Aires y Dock Sud, que concentra cerca de 1,8 M de TEUs (unidad que mide el volumen de contenedores) anuales.

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Por otra parte, mencionó en la Provincia de Buenos Aires, la importancia de Bahía Blanca como puerto de aguas profundas y de Quequén, por su especialización en granos, así como el puerto de La Plata, por su potencialidad y capacidad instalada.

Hacia el futuro, mencionó que “la inversión en Vaca Muerta está potenciando la actividad de los puertos de la Patagonia” con proyecciones de superar los 550.000 barriles diarios hacia fines de 2026.

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El próximo concesionario de la VTN - Hidrovía deberá profundizar su calado, algo que se dejó de hacer hace 20 años.

La Vía Navegable Troncal

El Congreso de la CPPC tuvo como uno de sus temas centrales la situación de la licitación de la Vía Troncal Navegable (VTN) -ex Hidrovía- de los ríos Paraná- Paraguay, que ya tiene preseleccionadas 2 empresas que compiten por quedarse con su concesión, profundización -algo que no se realiza hace 2 décadas- y mantenimiento por 25 años.

El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, destacó el trabajo hecho para avanzar en la licitación en curso. En este sentido, destacó que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”.

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Esta semana se firmó el dictamen del sobre 3, que ratifica la competencia de las 2 empresas belgas que compiten por tomar la concesión, y el funcionario anticipó que en 7 días (la próxima semana) “deberíamos tener los precios para comparar”, y concluyó en que “tendremos a las dos mejores empresas del mundo compitiendo por precios”.

Iñaki Arreseygor (ANPyVN)

Camiones en los puertos

En otro orden, y respecto de una realidad que se vive cada año en esta época, con una excesiva concentración de camiones en los accesos de los puertos agroexportadores del Gran Rosario, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, destacó la necesidad de ordenar el tránsito de cargas.

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“Hay que ordenar el sistema para que el camión vaya y venga, no para que esté parado al costado de la banquina”, sostuvo, y anunció que “a partir del 15 de mayo no podrán acercarse ninguno de estos vehículos a un radio menor a 30 kilómetros de la zona portuaria, hasta 2 horas antes de la descarga”.

El funcionario explicó que “queremos que el sistema crezca y sea más eficiente, pero la manera que tenga más volumen es ordenarlo con tecnología” y adelantó que “habrá tótems con inteligencia artificial en un radio de 30 kilómetros del puerto”, que se utilizarán para poner en práctica ese ordenamiento, para el cual la provincia está invirtiendo US$ 500 M.

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