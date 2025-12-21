Trigo imparable: vuelven a aumentar la proyección de producción

La proyección nacional de producción de trigo fue actualizada a la suba por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a 27,1 millones de toneladas (REUTERS/Todd Korol - RC2DU9AA1IAJ)

La campaña de trigo continúa sorprendiendo positivamente con resultados que superan las expectativas previas, incluso en un contexto de cifras ya elevadas. Los rendimientos, que hasta ahora se posicionan por encima de las estimaciones iniciales, registran aumentos significativos respecto a los promedios históricos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ajustó a la suba el volumen de producción dado que en algunas de las principales zonas productoras los rendimientos alcanzan hasta 11 quintales por hectárea (qq/Ha) más que los picos históricos regionales, y hasta 13 qq/Ha por encima de la estimación anterior.

Debido a estos notables resultados, la proyección nacional de producción de trigo se actualiza a 27,1 millones de toneladas (MTn), sin descartar ajustes adicionales a medida que avance la recolección, especialmente en el sudeste agrícola, donde aún queda un volumen importante por cosechar.

Soja: la siembra supera el 67% del área proyectada

Por otro lado, la siembra de soja a nivel nacional registra un avance intersemanal del 8,7 %, alcanzando un total del 67,3 %. Tras algunos días de lluvias, las tareas se intensifican en el norte del área agrícola, donde ya se ha sembrado el 11 % de la superficie proyectada. De lo sembrado hasta ahora, un 92,5 % presenta condiciones hídricas adecuadas o óptimas, y el 93 % se encuentra en estado Normal o Bueno.

La soja de primera, en tanto, se encuentra en su fase final de siembra en el centro y sur del área agrícola. A nivel nacional, el 63 % de los cultivos se encuentra en la fase de diferenciación de nudos, y el 6,2 % ha iniciado la floración. En cuanto a la soja de segunda, ya se ha sembrado el 40,6 % de la superficie estimada, destacándose el mayor avance en el Núcleo Norte.

Avanza la siembra de maíz

De acuerdo con el panorama agrícola de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya se ha sembrado el 69,5 % de la superficie proyectada con maíz para la presente campaña (Revista Chacra)

En relación al maíz, la siembra de la variedad destinada a grano avanza a buen ritmo en la ventana tardía, con progresos significativos desde el centro hacia el sur bonaerense. A la fecha, se ha sembrado el 69,5 % de la superficie proyectada. La condición general de los cultivos es buena, con el 88 % de los lotes en estado entre Bueno y Excelente, gracias a una adecuada humedad en el perfil que favorece la emergencia y el desarrollo inicial. A nivel nacional, el 21,8 % del maíz temprano se encuentra en la etapa crítica (VT-R1), con una humedad del perfil en su mayoría adecuada o óptima (93 %).

En cuanto al girasol, las lluvias recientes en el centro y norte del país han mejorado las condiciones hídricas, que ahora se encuentran entre adecuadas y óptimas en el 83,3 % del área sembrada. El cultivo sigue su desarrollo de manera favorable y comienza a transitar hacia los estadios reproductivos en el centro y sur del área agrícola, manteniendo una excelente condición en el 100 % de los lotes.

Por último, la siembra de sorgo granífero también muestra avances significativos, alcanzando el 55,2 % de las 900.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2025/26. Durante la última quincena, las labores se concentraron en el centro agrícola, con avances destacados en Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y los Núcleos. La implantación en estas zonas está cerca de concluir, mientras que en el norte del área agrícola las siembras están comenzando, favorecidas por una condición hídrica superficial adecuada. Los lotes sembrados temprano se encuentran en buenas condiciones generales.