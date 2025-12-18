CERA presentó su Estrategia Nacional Exportadora y reclamó un cambio de enfoque

2025 se posicionaría como el segundo registro exportador más alto de los últimos cinco años, impulsado por los envíos de soja a China, la campaña triguera y el incremento de las ventas externas energéticas (Foto: Shutterstock)

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) presentó su Estrategia Nacional Exportadora 2025 (ENE), un documento que reúne 248 propuestas “orientadas a fortalecer el desempeño exportador del país y recuperar competitividad en el escenario internacional”.

Durante la presentación, el presidente de la entidad, Fernando Landa, remarcó la necesidad de avanzar en una “reforma actitudinal” hacia el sector exportador. En ese sentido, sostuvo que la exportación no debe ser vista únicamente como una fuente coyuntural de divisas, sino como un pilar estructural para la generación de empleo, el desarrollo federal y el crecimiento sostenido.

Diagnóstico preocupante

Entre los indicadores expuestos, CERA señaló que la participación de Argentina en las exportaciones globales se mantiene en torno al 0,33%, con escasas perspectivas de mejora en el corto plazo. Además, la cantidad de empresas exportadoras de bienes permanece estancada desde hace una década, al igual que la baja proporción de pymes que logran insertarse en el comercio exterior.

La entidad también advirtió sobre la limitada diversificación exportadora y el bajo nivel de exportaciones per cápita, muy por debajo de países comparables de la región y del mundo.

Crecimiento impulsado por el agro y la energía

Según las estimaciones de CERA, 2025 cerraría con exportaciones por USD 84.295 millones, el segundo registro más alto de los últimos cinco años. No obstante, Landa aclaró que este crecimiento se explica mayormente por factores puntuales, como el aumento de las ventas de soja a China, la buena campaña triguera en un contexto internacional complejo y el incremento de las exportaciones energéticas.

Reducción de DEX, una de las prioridades para 2026

La Estrategia Nacional Exportadora plantea diez medidas prioritarias para avanzar hacia la “normalización” de la relación de Argentina con el mundo. Entre ellas se destacan la eliminación de la liquidación obligatoria de divisas, la reducción de derechos de exportación, la mejora de los reintegros y la simplificación tributaria y logística.

También se subraya la necesidad de revitalizar el Mercosur, fortalecer la inserción internacional del país y avanzar en procesos clave como el ingreso a la OCDE.

Impacto esperado

De concretarse las propuestas de la ENE, CERA estima que las exportaciones podrían sumar cerca de USD 15.760 millones adicionales hacia 2030, alcanzando un total de USD 142.442 millones, lo que implicaría un incremento del 70% respecto de 2025.

“Exportar es trabajo y desarrollo”, concluyó Landa, al remarcar que la competitividad será posible si se adopta una mirada de largo plazo y reglas de juego previsibles.