Exportaciones orgánicas, récord

Dentro del segmento vegetal, el mayor dinamismo en las exportaciones de alimentos orgánicos, se observó en el azúcar de caña (Shutterstock)

Las exportaciones de productos orgánicos argentinos registraron en 2025 un crecimiento del 31% interanual y alcanzaron un volumen récord de 167.600 toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), en base a datos del SENASA y la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional. El desempeño marca una recuperación del sector y su consolidación en los mercados internacionales.

El perfil exportador del segmento se mantiene como uno de sus rasgos distintivos: el 98% de la producción orgánica nacional se destina al exterior, lo que refleja la fuerte inserción de estos productos en la demanda global.

Del total exportado, los productos de origen vegetal concentraron el 99% del volumen, con un crecimiento interanual del 31%. En tanto, los productos de origen animal, que representan apenas el 1% del total, registraron una suba del 8%, mostrando también una evolución positiva aunque más moderada.

Entre los productos orgánicos de origen animal, la expansión estuvo impulsada principalmente por la miel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del segmento vegetal, el mayor dinamismo se observó en los productos industrializados, que crecieron un 53% respecto de 2024 y se consolidaron como el principal motor del sector. Entre los más demandados se destacaron el azúcar de caña, el vino y el puré de pera, que lideraron las exportaciones. En el caso de los productos animales, la expansión estuvo impulsada principalmente por la miel.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, con un incremento del 23% en los envíos durante 2025. La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con una suba del 21%. Además, se registró una expansión significativa hacia otros mercados, donde el volumen exportado se duplicó, con especial protagonismo de países como Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Corea.

El crecimiento alcanzado revierte la tendencia negativa de años anteriores, destacándose la mejora en los volúmenes exportados.