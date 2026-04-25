El desafío del arándano: de fruto exótico a snack saludable

La exportación de arándanos desde Argentina cayó 80% en los últimos quince años, mientras el consumo se mantiene estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El consumo de blueberry en Argentina es muy bajo: son unos pocos gramos por año, pero todo está por crecer”, dijo Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos (APAMA) en Chacra Agro Continental. Recordó que Argentina llegó a plantar 4.800 hectáreas, destinadas en su mayoría a la exportación, principalmente a Estados Unidos y, en menor medida, a Europa.

Las exportaciones se derrumbaron en los últimos quince años

Pannunzio agregó que el país llegó a colocar en el mercado externo 20 millones de kilos de arándanos frescos, pero en 2025 ese volumen se redujo a “sólo cuatro millones, mientras que Perú, que antes no vendía al exterior, hoy exporta 400 millones” de kilogramos.

“Desde 2010, los cambios en la legislación laboral para los cosecheros y empacadores, junto con ciertas dificultades vinculadas al comercio exterior y la falta de competitividad de muchas economías regionales, en especial en la fruticultura, afectaron a los mercados de exportación. El arándano también fue parte de ese proceso”, explicó Pannunzio.

Sin una nueva ley de semillas, “no hay genética moderna”

El presidente de APAMA, Alejandro Pannunzio, asegura que este fruto está en auge en el mundo por ser un snack saludable (Foto: Gemini IA)

“La ley de semillas y todo lo vinculado a los derechos de propiedad hacen que hoy no contemos con la genética más moderna que se desarrolla en otros países”, enfatizó Pannunzio. “Esas variedades nuevas son más grandes, firmes y responden mejor a las preferencias de los mercados, pero Argentina todavía no cuenta con ellas”, concluyó.

En tanto, adelantó que los productores de Entre Ríos fueron notificados para completar una serie de formularios con el objetivo de acceder a una reducción del IVA en la energía eléctrica. Actualmente, el sector paga una alícuota cercana al 30%, que podría bajar al 10,5%, con la posibilidad de aplicar ese monto al pago de cargas sociales a los tres meses. La medida resulta clave para los exportadores, que adquieren insumos con IVA pero venden al exterior sin este impuesto, lo que genera un importante crédito fiscal a su favor. Sin embargo, al no poder utilizarlo ni recuperarlo con facilidad, muchas empresas enfrentan problemas de liquidez: acumulan créditos impositivos que no pueden convertir en dinero para afrontar gastos corrientes, lo que termina afectando su solvencia y funcionamiento.

En este contexto, el sector del arándano en Argentina “enfrenta desafíos estructurales”, pero también oportunidades de crecimiento, especialmente en el mercado interno. La combinación de “mejoras en competitividad, acceso a nuevas tecnologías y políticas que favorezcan la liquidez de los productores será clave” para recuperar su potencial exportador explicó Pannunzio.