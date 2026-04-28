Detuvieron a la pareja del jubilado carbonizado en Colegiales: creen que lo mató e incendió el departamento

La mujer acusada de asesinar a su pareja y prender fuego el departamento en Colegiales, detenida por la Policía de la Ciudad.

El caso de Pedro Federico Arhancet, el jubilado de 76 años que fue hallado con un golpe en la cabeza y carbonizado, luego de un incendio en su departamento de la calle Moldes al 1100, en el barrio porteño de Colegiales, tuvo un giro inesperado: personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, detuvo el viernes pasado por la noche a una mujer trans -pareja de la víctima- como principal sospechosa de haberlo asesinado y luego prender fuego la propiedad.

Según comunicó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la detención tras una rápida investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de María Eugenia Sagasta. La mujer, de 36 años, fue arrestada en un departamento de la avenida Scalabrini Ortiz al 1100, en el barrio de Palermo, al que se había mudado el día anterior al descubrimiento del cuerpo.

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Así fue el operativo en el barrio de Colegiales para controlar el incendio

Arhancet fue hallado por personal de Bomberos en la madrugada del jueves, tras sofocar el incendio. Según informó el MPF, la víctima fue encontrada tendida en el piso de una habitación, presentaba un golpe en la cabeza y tenía una pistola a su lado. El informe preliminar de la autopsia -indicó el organismo- reveló que el hombre llevaba varios días muerto al momento del incendio, aunque la causa precisa de la muerte aún no se determinó y se esperan estudios complementarios.

La imputada fue indagada ayer como supuesta autora del homicidio de su concubino por el juez Martín Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, con la intervención de la secretaría de Diego Villanueva.

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En el marco de la investigación, vecinos declararon que Arhancet convivía desde hacía seis años con la mujer trans y dos perros pitbull. Además, detallaron que el miércoles al mediodía, la mujer acudió con un flete para retirar sus pertenencias porque se había mudado.

A partir de ahí, personal de la División Homicidios y de la División Criminalística de la Policía de la Ciudad analizaron las cámaras de seguridad del edificio y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), hasta que lograron identificar el vehículo utilizado para la mudanza y obtener así la dirección donde se había trasladado la mujer.

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Artículos y dinero en efectivo, parte de la evidencia secuestrada en el departamento donde estaba la mujer fue detenida

Las grabaciones permitieron observar que, la noche del incendio, aproximadamente a la 1.30, una persona ingresó por la cochera del edificio y salió cerca de una hora después.

Los detectives realizaron tareas de vigilancia en el nuevo domicilio de la sospechosa y al confirmar su presencia el viernes por la noche, a menos de un día del hallazgo del cuerpo, el juez Peluso ordenó el allanamiento y la detención.

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Según informaron la semana pasada fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el incendio comenzó en el octavo y último piso del edificio. El operativo contó con la colaboración de la Policía Científica, que trabaja en el lugar para iniciar las pericias y determinar las causas del incendio.

¿Baleado y auchillado?

Si bien el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal señala que la víctima presentaba un golpe en la cabeza, fuentes consultadas por Infobae indicaron que los análisis del cuerpo determinaron que el hombre tenía una herida de arma blanca en el vientre y disparo de arma de fuego en la sien.

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Además, ratificaron que se halló un arma a centímetros del cuerpo, con lo cual los peritos determinaron que se había iniciado un incendio luego del homicidio.

“El cuerpo se hallaba en descomposición y la muerte databa de 90 horas”, precisaron las fuentes consultadas por este medio. Los efectivos hallaron prendas de mujer y también faltaba el celular de la víctima.

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