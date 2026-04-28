Política

“Hoy en día me está manteniendo mi hijo”: el duro relato de un chofer en medio de la crisis del transporte

Marcos Sánchez expuso en Infobae en Vivo el impacto de la caída de ingresos, la inseguridad y las largas jornadas en la vida cotidiana de los trabajadores, en un contexto de deterioro del servicio y creciente tensión con los pasajeros

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Los sueldos congelados y el aumento de la inflación han llevado a que muchos conductores de colectivos busquen alternativas laborales fuera del sector

Hoy en día me mantiene mi hijo”. Con esas palabras Marcos César Sánchez dio a conocer su realidad como chofer de colectivos en Zona Oeste. En una entrevista con Infobae Al Mediodía, describió en primera persona las condiciones laborales, la inseguridad cotidiana y las dificultades económicas que enfrenta junto a sus compañeros. Sus testimonios exponen la realidad detrás del volante.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los choferes de colectivos deben enfrentar a diario extensas jornadas laborales y salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. La inseguridad se suma a un contexto donde, según el testimonio de Marcos César Sánchez, la falta de soluciones y respaldo afecta tanto a trabajadores como a usuarios del transporte público.

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“Hace 25 años que manejo un colectivo. En el AMBA, exactamente”, contó Sánchez. Para él, el trabajo es “estresante, cansador. Mucha responsabilidad llevamos nosotros arriba del colectivo. La ligamos nosotros como choferes, porque toda la carga de los pasajeros, la responsabilidad la llevamos nosotros”. En este sentido aseguró que cuentan con un registro profesional, pero sienten que no reciben el reconocimiento salarial que corresponde.

El chofer Marcos Sánchez relató la precariedad laboral y el impacto emocional de la crisis del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Captura de video)
El chofer Marcos Sánchez relató la precariedad laboral y el impacto emocional de la crisis del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Captura de video)

Sánchez explicó que su salario en mano es actualmente de un millón doscientos mil ($1.200.000). Trabaja ocho horas por día, pero afirma que ese ingreso no es suficiente: “Tengo que hacer otro trabajo de más. Ahora estoy trabajando con mi hijo con la computadora para poder sostener a la familia, que hoy en día me está manteniendo mi hijo, lo tengo que decir. Es lamentable”, dijo conmovido.

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Horas largas, inseguridad y falta de respaldo

El día a día de los choferes, según Sánchez, está marcado por la inseguridad y la carencia de medidas de protección. “La otra vez le pegaron un tiro a uno de mis compañeros y nadie hizo nada. Ni la política, nadie”, relató. Lamentó la ausencia de acción por parte del sindicato, las empresas y el ámbito político.

El chofer afirmó que su familia convive con el temor de no verlo regresar: “Mi hijo, mi familia, tienen miedo que no vuelva a mi casa. Sufrimos la inseguridad en todos lados.” Explicó que la violencia contra conductores es frecuente y no encuentra respuesta institucional: “Se está pidiendo las cabinas de seguridad y la parte política, en general, no hace nada”, comunicó.

Asimismo, recuerdó situaciones en las que debió enfrentar la frustración de los pasajeros por las demoras en el servicio. “Están una hora esperando el colectivo. Entre eso te sacan servicio y el pasajero no lo sabe. Yo soy un laburante, como el pasajero. A veces yo no tengo para volver a mi casa”. Relató que muchos compañeros tampoco pueden regresar por la noche debido a la reducción de frecuencias.

Revinculación con los pasajeros y dificultades económicas

Además de conducir, Sánchez señaló que también se convierte en usuario del transporte público y compartió problemas con los pasajeros. “Soy chofer y soy pasajero. Les explico la situación. Les trato de explicar porque no puede ser que nosotros recibamos toda la bronca de los que realmente tienen la solución a esto y no lo hacen, que es la parte política, la parte empresarial y la parte sindical".

Coronavirus y Transporte - CABA
Sánchez denunció la falta de protección y apoyo sindical, poniendo énfasis en la ausencia de cabinas de seguridad para conductores en el AMBA (Maximiliano Luna)

Entre otras cosas reconoció el cansancio y el impacto emocional de la crisis actual. “Me da bronca. Porque nadie hace nada por nosotros. Nadie. Delegados, sindicato, político. Miran cada uno su bolsillo. Juegan con nosotros”.

En materia económica, cuestionó la poca respuesta del sector sindical y la falta de actualización de los salarios. “El sueldo nuestro, como les dije recién, está congelado hace más de dos años, que el aumento nuestro nos metieron al viático. Si yo me enfermo, falto, yo lo pierdo. Por eso te estoy diciendo que nuestro sueldo está recontrabajísimo”.

La migración laboral de choferes y alternativas para subsistir

Sánchez sostuvo que muchos conductores buscan otros empleos ante la falta de mejoras. “Mis compañeros se están yendo de las empresas. Van buscando alternativas mejores, porque el laburo del transporte no da”. Detalló que algunos optan por trabajos como camionero o aplicaciones de transporte, aunque no siempre logran sostener esas alternativas.

Explicó que la situación afecta al núcleo familiar. “Tengo más de dos millones para arriba de deuda. Y me están ayudando mis hijos”, dijo entre lágrimas. Precisó que sus dos hijos mayores, dedicados a programación, contribuyen al sustento de la casa.

Frecuencias reducidas, falta de información y exposición constante

Con la reducción de frecuencias, aumenta la tensión laboral y los cruces con los usuarios. “Muchas aplicaciones que vos podés ver te puede decir un tiempo real como un tiempo estimativo. Entre ese horario te sacan un colectivo y vos no supiste. Si te pasó a estar de diez minutos a veinte, a treinta, a cuarenta y a una hora, y ahora te clavaron en casa”. Indicó que las compañías no informan eficientemente a los pasajeros, lo que incrementa los reclamos hacia los choferes.

Sánchez remarcó el “círculo de responsabilidades” que enfrenta: “Nosotros somos simple laburantes, que atrás del volante, yo tengo una familia para mantener, que corro el riesgo de que me maten todos los días”.

Al ser consultado sobre qué necesita para mejorar su situación, es enfático: “Hace años que venimos pidiendo las cabinas de seguridad. Hace años que estamos pidiéndolo con todos los gobiernos. Todos los gobiernos son cómplices. Y este gobierno también es cómplice”. Subrayó que los sueldos no han acompañado la inflación: “La inflación sigue subiendo y los sueldos siguen congelados“, concluyó.

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