Argentina vuelve a posicionarse como país libre de influenza aviar

Tras completar las acciones sanitarias y sin nuevos casos, se formalizó la autodeclaración ante el organismo internacional y se reactivan gestiones comerciales

El mapa sanitario avícola suma un punto de inflexión. Con los focos ya controlados y sin registros recientes en granjas comerciales, el país avanza hacia una instancia que redefine su posicionamiento productivo y comercial. El cierre del episodio sanitario no solo ordena el presente: proyecta el próximo movimiento del sector.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) finalizó el último evento de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales y elevó a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el informe de autodeclaración de país libre de la enfermedad.

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El informe reúne cada una de las acciones desplegadas desde las primeras sospechasde brote en establecimientos comerciales.

Del brote al control sanitario

Para sostener esa condición, el informe reúne cada una de las acciones desplegadas desde las primeras sospechas en establecimientos comerciales. Allí se detallan los procedimientos aplicados tras la confirmación de los brotes, en línea con la Resolución N° 466/2025, junto con el esquema de vigilancia epidemiológica que acompañó todo el proceso.

Ese recorrido encuentra su punto de validación en los criterios establecidos por el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA, que respalda la autodeclaración presentada.

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A su vez, el cumplimiento de los plazos resultó determinante. Transcurrieron más de 28 días desde la finalización de todas las tareas sanitarias en los cuatro brotes detectados en Ranchos, Lobos y Bolívar, en Buenos Aires, y en Alejo Ledesma, Córdoba. En cada uno de esos casos se aplicaron medidas como el despoblamiento, la disposición final y las tareas de limpieza y desinfección.

Con ese ciclo completo y sin nuevos casos en establecimientos comerciales, el escenario sanitario habilitó el paso siguiente.

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El efecto sobre los mercados

Esa nueva condición impacta de forma directa en el frente comercial. A partir de la autodeclaración, el SENASA retomará las negociaciones con los socios que mantenían acuerdos bajo el estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena.

Al mismo tiempo, durante el período sanitario se sostuvieron las exportaciones hacia aquellos destinos que reconocen herramientas como la zonificación, la regionalización y la compartimentación. Estos mecanismos permitieron mantener el flujo comercial incluso en un contexto de detección del virus.

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Una señal hacia el exterior

En ese marco, el informe presentado también cumple una función estratégica: expone con claridad las medidas adoptadas y el sistema de control implementado. Esa información fortalece la transparencia y respalda la confianza de los países importadores de productos aviares.

Así, la recuperación del estatus sanitario no aparece como un hecho aislado, sino como el resultado de un proceso que articula intervención ante los brotes, seguimiento epidemiológico y cumplimiento de estándares internacionales, elementos que vuelven a posicionar al país en el escenario global del comercio aviar.

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Fuente: Senasa