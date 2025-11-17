La ganadería vacuna argentina desembolsará US$ 20.322 millones en 2025

Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario estima de los US$ 20.322 millones que invertirán los productores ganaderos argentinos en 2025, US$ 9.954 millones corresponderían a reposición de hacienda (INTA)

Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a la actualización de un trabajo de CREA, estimó que en 2025 el productor ganadero desembolsará US$ 20.322 millones.

De este total, US$ 9.954 millones corresponderían a reposición de hacienda; US$ 8.592 a gastos directos e indirectos; US$ 1.021 a bienes durables; y US$ 755 millones, a gastos de comercialización.

En diálogo con Chacra Agro Continental, Emilce Terré, del Área de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), puntualizó que “Argentina produce anualmente poco más de 3 millones de toneladas de carne vacuna”, es el principal consumidor de carne por habitante y, en el frente externo, “es el quinto exportador del mundo”. En 2024, el complejo carne y cuero bovinos fue el sexto complejo exportador de Argentina.

(REUTERS/Rick Wilking/Archivo)

El informe de la BCR puntualiza que sostener esta capacidad productiva requiere “un esfuerzo de recursos constante y significativo”.

El stock ganadero que, según fuentes oficiales comenzó el año en 51,6 millones de cabezas, define un punto de partida físico para la cuantificación de los desembolsos. El tamaño y la estructura de dicho rodeo constituyen uno de los drivers principales que determinan la magnitud de los gastos e inversiones requeridos por la cadena.

El modelo de estimación de gastos elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario abarca cinco grandes rubros: gastos directos, de comercialización, e indirectos, inversiones en bienes durables y reposición de hacienda.

(INTA)

El primer componente del desembolso total corresponde a los gastos directos, que comprenden aquellas erogaciones operativas intrínsecamente ligadas al proceso de producción ganadera. Los mismos fueron actualizados a partir de los datos de rodeo bovino de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), y de los costos directos por hectárea para diferentes modelos de producción.

Para el año 2025, se estima que estos gastos alcanzarían un total de US$ 4.117 millones. Se destaca el rubro de Alimentación como el principal componente de costos, representando el 73% del total. Este rubro se desagrega en US$ 1.926 millones destinados a suplementación y US$ 1.060 millones a pasturas y verdeos. Los desembolsos directos restantes se componen de gastos de personal (US$ 688 millones) y sanidad (US$ 443 millones).

El segundo rubro cuantificado corresponde a los gastos de comercialización, los cuales agrupan las erogaciones necesarias para la venta de la hacienda. Se proyecta que estos desembolsos alcanzarán un total de US$ 755 millones en 2025. Este monto se desagrega en dos componentes principales: las Comisiones por ventas, que representan el 62,4% del total (US$ 471 millones), y los gastos de Transporte, que explican el 37,6% restante (US$ 284 millones). Las comisiones estimadas contemplan las distintas modalidades de operación del sector, incluyendo mercados concentradores, remates feria, “gancheras” y ventas directas. Por su parte, el costo de transporte cubre los traslados de animales tanto entre establecimientos como hacia las plantas de faena.

(Revista Chacra)

En tercer lugar, se cuantifican los gastos indirectos, proyectados en US$ 4.475 millones para 2025. El principal componente de esta categoría es Estructura y Administración, con un desembolso estimado de US$ 2.827 millones. Estos gastos se originan por la necesidad de mantener el establecimiento en condiciones de producir y gestionar técnica y económicamente la empresa. Incluyen una amplia gama de rubros como el personal de estructura, encargado de campo, personal de oficina, movilidad, asesoramiento técnico, contable e impositivo, energía eléctrica, mantenimiento de infraestructura, comunicaciones y gastos de oficina.

El segundo rubro de mayor peso dentro de los gastos indirectos es Arrendamientos y Pastajes, estimado en US$ 1.397 millones. Este monto refleja el costo del uso de la tierra, considerando, de acuerdo con el trabajo de CREA, que la mayoría de los contratos se establecen en forma trianual (con referencia a kg de novillo o en pesos por ha), además de modalidades de “pastaje” de tiempos menores. Para actualizar los gastos en este rubro, se ajustó el resultado del trabajo de CREA en función de la evolución en el precio del novillo.

Finalmente, el ítem de Financiamiento completa la categoría, con una proyección de US$ 251 millones.

(Revista Chacra)

En cuarto lugar, se cuantifica el componente de inversiones en bienes durables. Se proyecta que para 2025, la misma se ubicaría en US$ 1.021 millones, bajo el supuesto de que la misma se mantenga relativamente constante en dólares con respecto al informe de CREA. Esta cifra representa la erogación estimada para la reposición y adquisición de activos fijos, e incluye los desembolsos en maquinarias, mejoras de infraestructura, compra de pickups, entre otros conceptos.

El último y más significativo componente del desembolso total es la reposición de hacienda. Esta categoría, que se proyecta en US$ 9.954 millones para 2025, es fundamental para capturar el flujo de costos entre las distintas etapas productivas. El monto computa dos elementos claves: por un lado, el costo operativo de reposición de los terneros/as que la invernada y los engordadores le compran a la cría; por otro, incluye la reposición de vientres, la cual se estima en un 20% anual sobre el stock total de vacas.