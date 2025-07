¿Una buena noticia en el próximo Palermo?

Las exportaciones argentinas de carne vacuna vienen complicadas, pero esto podría atenuarse en los próximos meses (Reuters)

La exportación de carne vacuna en la Argentina no atraviesa su mejor momento, pero habría tocado un piso en marzo pasado y apuntaría a mejorar, aunque más no sea levemente, lo cual no quita que para los primeros cinco meses del año el balance indique una caída del 21-23%. Más de uno asegura que este negocio está sufriendo el fortalecimiento del peso argentino.

Sin embargo, podría haber luz al final del túnel. Circulan comentarios que aseguran que para la nueva edición de Palermo, Javier Milei dispondría la eliminación de las retenciones que han quedado para la exportación de la carne de novillo. El analista Ignacio Iriarte cree que el futuro del negocio puede ser más alentador si esto sucede, sobre todo si se sostiene una ligera tendencia a la mejora en el tipo de cambio nominal –se ha deslizado por encima de $1200- y nuevas subas en los precios internacionales.

Por cierto una quita en las retenciones como la citada mejoraría el tipo de cambio neto; las exportaciones de carne de novillo explican hoy más de la mitad de los despachos fronteras afuera. El año pasado nadie esperaba los anuncios efectuados para la vaca, ¿por qué no podría ahora el gobierno dar este nuevo paso, sobre todo después del malestar generado por la interrupción del recorte a los DEX en soja y maíz? Nada confirmado, habrá que esperar la inauguración de la 137º Exposición Rural para saber si el runrún en el mercado estaba en lo cierto.

El consumo interno ha llegado a un límite del cual no acepta descender. Como siempre, es un aliado clave (IPCVA)

Todo esto en un contexto en que no sobran vacas y en medio de un consumo que no quiere bajar de los 45 kilos/hab./año. Los datos disponibles indican que el salario de un trabajador argentino permite comprar 117 kg de carne vacuna, 52 kg menos que el promedio entre 2012 y 2019. El poder adquisitivo de los consumidores de proteína roja se redujo un 30,8 % en el período analizado, pero hay evidentemente límites que no se vulneran.

Lo cierto es que los exportadores locales vienen a la defensiva, alejados de la formación de los precios, y perdiendo dinero. Eso a pesar de que los valores a los que vende la Argentina cierto tipo de cortes, se trate de Cuota Hilton, Cuota 481 o destino Israel son atractivos, en medio de un contexto internacional muy favorable. Rosgan coincide en que el mercado mundial de carne vacuna exhibe un escenario de gran solidez, con exportaciones que se encaminan a marcar un nuevo récord, tanto en volumen como en precios.

La carne de calidad tiene demanda creciente. World Beef indica que los negocios para los cortes del rump & loin Hilton recuperaron firmeza, en particular por la postura de los exportadores argentinos que se resistieron a cerrar por debajo de los USD/t 16.500-16.800 FOB. Incluso ya había algunas marcas reconocidas posicionadas en USD/t 17.000. En tanto, la situación en Medio Oriente habría complicado los negocios kosher con Israel, aunque también influyó la menor disponibilidad de animales de calidad para faena.

Los chinos acabaron mejorando sus precios para la carne importada. El mercado global terminó arrastrándolos (Reuters)

China, por su parte, redujo un 10-12% sus compras, pero sigue importando volúmenes muy significativos. Oportunamente no quiso adherir a la suba de precios a nivel global; se empezó a quedar sin carne y tuvo que mejorar las cotizaciones que paga por lo que importa. Diversos observadores aseguran que ahora el gigante asiático muestra otra actitud.

Los dos principales proveedores globales, Brasil y Australia —que en conjunto representan casi la mitad del comercio mundial— han visto crecer sus ventas en más del 15 % interanual en lo que va del año, con valores obtenidos que resultan, en promedio, entre un 10% y un 12% superiores a los registrados en 2024. La mayoría de los miembros del Mercosur capitalizan este particular momento del negocio; Argentina acompaña, aunque con una menor presencia sobre el volumen total exportado.

En resumen, todos los grandes exportadores, menos nuestro país, están creciendo en ventas. En el caso de la Argentina, la exportación involucró el 33% de la producción el año pasado, cayó luego a un 22-23% y últimamente se ha recuperado hasta un share del 25%. “Llegamos a exportar 85-90 mil toneladas por mes y ahora estamos en 60-65 mil toneladas mensuales-. Hay espacio de sobra en el mercado internacional si pretendemos torcer el rumbo que nos lleva hacia las 750 mil toneladas anuales y pensar en arrimarnos al millón de toneladas”, subraya Iriarte.

La discriminación hacia el novillo en cuanto al pago de derechos de exportación podría terminar en el corto plazo (INTA)

Por ahora el presente es poco amigable, aunque con algunas señales. Rosgan indica que los datos de exportación publicados por el INDEC confirman, para el quinto mes del año, embarques argentinos de carne vacuna por un total de 55,8 mil toneladas peso producto valuadas en 298,3 millones de dólares. En comparación con lo reportado el mes previo, esto representa una mejora de apenas el 1% en volumen, pero un incremento del 8% en valor, consiguiendo un precio promedio por tonelada embarcada de USD 5.343 frente a USD 4.931 registrados en abril.

Al descontar de este total los huesos provenientes de la despostada y convertir estas cifras en peso equivalente res con hueso, el dato de mayo se sitúa, a criterio del Rosgan, en 64,5 mil toneladas. Esto representa un 4% más que el volumen exportado en abril, aunque todavía se encuentra por debajo de los registros del año pasado. En efecto, en lo que va del año -según estos mismos cálculos preliminares- el total exportado ronda las 298 mil toneladas, lo que implica una caída de un 23% respecto de igual período de 2024. Sin embargo, se observa una importante recuperación en valores, lo que permite alcanzar un 5% más en términos de facturación, con unos 1.286 millones de dólares acumulados hasta la fecha

Este avance sucede cuando las importaciones chinas de carne vacuna registran un volumen 17% inferior en el quinto mes de 2024, en torno de las 194.529 toneladas de carne y 3.083 toneladas de despojos. En el acumulado de cinco meses las compras del gigante asiático marcan una caída interanual tanto en volumen como en valor. Las cantidades importadas han sido inferiores en todos los meses de este año.