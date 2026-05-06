Cristian Jerónimo: “¿Quién es Máximo Kirchner para decirle a la CGT lo que tiene que decir? ¿Es un mesías?

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, afirmó en Infobae en vivo que "el paro nacional es una herramienta que nunca se descarta"

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, expresó su malestar con las críticas del diputado Máximo Kirchner sobre la dirigencia sindical, y lo desestimó como una voz autorizada para marcarle el rumbo a la central obrera, en una entrevista en Infobae al Amanecer.

“Máximo Kirchner tuvo una frase desafortunada con la CGT, porque no lo nombraron al padre o la madre”, remarcó el secretario general del sindicato del vidrio (Seivara), en diálogo con Infobae en vivo. “Tengo que decir que ¿quién es Máximo Kirchner para decirnos a la CGT qué tenemos que decir o dejar de decir? Es un compañero más. Se pone en un lugar... ¿Qué es? Un mesías? Nosotros tenemos claro qué representamos”, afirmó el dirigente.

PUBLICIDAD

El comentario hacía referencia a que el dirigente de La Cámpora cuestionó con dureza a los referentes de la central obrera por realizar un acto del 1 de mayo en Parque Norte, por no mencionar a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “¿Quién carajo se creen que son? ¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, también se borraron”, dijo Kirchner, sobre la cúpula gremial.

En el marco de ese contrapunto, Jerónimo subrayó que, desde la CGT, “reivindicamos el proceso de los 12 años de Néstor y Cristina” por garantizar “un proceso virtuoso para la Argentina, con muchísimo derechos, buenos salarios y el salario mínimo más alto de Latinoamérica, con asignaciones familiares”, en una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

PUBLICIDAD

Además, remarcó: “Si alguno tiene dudas si nos falta coraje para enfrentar este proceso, está a las claras que a los 12 días de asumido este gobierno, la CGT le hizo el primer paro”. Y en tono de chicana hacia Máximo Kirchner, deslizó: “A la política no le veo mucho resistiendo este proceso político y económico”.

Cristian Jerónimo y Máximo Kirchner, en un encuentro informal en la marcha del 24 de marzo

La intervención de Jerónimo coincide con la puesta en marcha de la interna peronista rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario donde la conducción política está en disputa entre sectores del kirchnerismo, el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y la aparición de un nuevo “peronismo federal”, donde asistió parte del sindicalismo en el Día del Trabajador.

PUBLICIDAD

El dirigente insistió en que “hay que tener la capacidad de construir nuevas formas para devolver la identidad de lo que representa a los argentinos”. Y planteó que están construyendo el nuevo frente peronista “y con todo aquello que entienda en construir una Argentina distinta, con inclusión, justicia social, federalismo y movilidad social ascendente”. “Ahí nos va a encontrar a todos. Queremos una Argentina productiva, con desarrollo social, con el trabajo como ordenador social”, expresó.

Un nuevo paro nacional

Ante la consulta de una medida de fuerza de la CGT, Cristian Jerónimo señaló que “nunca descartamos un paro nacional”, y afirmó que si bien es una herramienta que permanece disponible, “no es lo que más gusta”.

PUBLICIDAD

“Si todos los problemas que tiene la Argentina se resolverían con paro y movilizaciones, ya hubiésemos resuelto todo, ¿no?“, remarcó.

El dirigente explicó que desde la CGT creen que el Gobierno “tiene la obligación de generar los ámbitos donde se pueda dialogar y se pueda consensuar”. “Este gobierno ha demostrado a lo largo de su gestión que no cree en el diálogo y en las discusiones”, planteó.

PUBLICIDAD

“Es fácil muchas veces hablar y decir ”paro" esto o aquello, cuando no se tiene la responsabilidad de la conducción”, consideró Jerónimo, y advirtió que la efectividad de los paros tienen sentido si “tienen una contundencia importante”. “No es una decisión menor para el mundo del trabajo, porque hay que construirlo a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, deslizó.

"Nunca descartamos un paro nacional", planteó Jerónimo

El impacto de la reforma laboral

Jerónimo también analizó el rumbo del Gobierno actual y criticó con dureza la política económica. “Este gobierno dijo que venimos a ajustar a la casta, hasta ahora lo que ajustan son los sectores que menos tienen”, aseguró. El cosecretario de la CGT advirtió sobre el impacto de la inflación y la postura del Poder Ejecutivo para no validar los acuerdos salariales: “Cuando uno firma por arriba del porcentaje, no homologan las paritarias, hay poco de libertad. Siempre se jactan de que no interfieren en la discusión entre privados, y lo primero que hacen es no homologarte la inflación”.

PUBLICIDAD

Sobre el efecto que tendrá la reforma laboral en relación a posible creación de puestos de trabajo, Jerónimo fue categórico: “Cero. Hoy a ningún empresario le está generando expectativas la reforma laboral. Sáquenle el peso de la carga impositiva que tienen las empresas en Argentina”.

El titular de Seivara advirtió que las consecuencias genera un efecto negativo en el trabajo y la producción nacional. “No podemos dejar que desaparezca todo. Que blanqueen que quieren ser un país primarizado. La Argentina no va a salir solo con la minería y el petróleo, somos un país extenso, que dejen de mentir y empiecen a hablar sobre la realidad”, exhortó.

PUBLICIDAD

"Hoy a ningún empresario le está generando expectativas la reforma laboral", aseguró el dirigente de la CGT

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae. Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Cristian Jerónimo: “Todos los problemas de la Argentina no se resuelven con paros y movilizaciones”