El Salvador

La tasa de negación de visas para El Salvador superó el 58 por ciento en 2025

Las cifras oficiales del Departamento de Estado revelan un incremento sostenido en la negativa de permisos para viajeros provenientes de El Salvador, atribuido principalmente al mal uso de las visas de corta estancia, principalmente por trabajos no autorizados.

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Oscar Díaz, experto en migración, ofrece información en una entrevista. El contenido aborda la cancelación de visas debido a estadías prolongadas o uso indebido de permisos tipo B1/B2 para trabajar. Se muestran imágenes de una fachada de edificio con bandera estadounidense, una persona operando un ordenador y listas de países vinculados a programas de visado. El presentador explica las duraciones de estadía recomendadas para portadores de visa./(Noticiero Hechos)

La tasa de rechazo de visas de no inmigrantes para El Salvador en 2025 alcanzó el 58.22%, una cifra que supera el 52.65% registrado durante 2024, según datos proporcionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y difundidos por Noticiero Hechos.

Este aumento posiciona a El Salvador entre los países con mayor índice de negación para este tipo de permisos en la región centroamericana.

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De acuerdo con la declaraciones de Óscar Díaz, especialista en temas migratorios, este repunte obedece principalmente a que un número creciente de solicitantes salvadoreños estaría haciendo un mal uso de las visas de tipo B1/B2, pensadas exclusivamente para turismo o negocios de corta duración.

Díaz subraya que el uso indebido incluye trabajar en territorio estadounidense con visas de visitante, lo cual constituye una violación directa de los términos de ingreso y puede derivar en cancelaciones inmediatas del permiso.

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“Sí, hay muchas cancelaciones de visa por personas que se han quedado demasiado tiempo o personas a quienes se les compruebe de que estaban haciendo un mal uso de su visa, como por ejemplo trabajar con una visa tipo B1, B2. Eso no está permitido y esa puede ser causa de cancelación de visa”, puntualizó el experto en el Noticiero Hechos.

Actualmente, los salvadoreños cuentan con un programa de Migración Laboral para trabajar de manera legal en países como Estados Unidos y Canadá, evitando así la violación de las leyes migratorias./(Ministerio de Trabajo y Prevención Social)
Actualmente, los salvadoreños cuentan con un programa de Migración Laboral para trabajar de manera legal en países como Estados Unidos y Canadá, evitando así la violación de las leyes migratorias./(Ministerio de Trabajo y Prevención Social)

El análisis del Departamento de Estado indica que las principales causas de revocación durante 2025 corresponden a la permanencia excesiva en territorio estadounidense y al trabajo no autorizado con visas de turista.

Las estadísticas oficiales señalan que más de 100,000 visas extranjeras fueron revocadas en 2025, aunque la cifra no detalla la cantidad correspondiente a solicitantes salvadoreños.

Entre las causas, el exceso de tiempo de permanencia y el uso para actividades laborales no permitidas encabezan la lista de motivos para la anulación de documentos.

Para el caso salvadoreño, el riesgo de perder la visa incrementa cuando las autoridades estadounidenses detectan que un visitante permanece por periodos prolongados.

Óscar Díaz recomienda que “no se quede más de un mes. Si usted trabaja, no se quede más de quince días, tres semanas a lo sumo”, señalando que incluso los adultos mayores deben evitar estadías largas para que no se generen inconvenientes ante el control migratorio.

El panorama para el resto de países de Centroamérica muestra realidades diversas, según cifras del Departamento de Estado consultadas por Atlys y Nearshore.

En Nicaragua, la tasa de rechazo en 2025 fue de 53.15%, mientras que Honduras reportó un 46.52% y Guatemala un 39.21%. Costa Rica y Panamá exhiben los índices más bajos en la región, con 16.14% y 6.51% respectivamente.

En el contexto latinoamericano, Cuba supera a El Salvador en proporción de solicitudes negadas, con más del 70%. Otros países como Haití (50.26%) y República Dominicana (36.40%) también presentan tasas elevadas, mientras que México se ubica en un 21.36% de rechazo para visas B1/B2 en 2025.

Una solicitud de visado para la Copa Mundial FIFA 2026 con un campo rellenado, una pluma negra, un pasaporte abierto y un balón de fútbol al fondo sobre una mesa de madera.
Aproximadamente el 60% de las revocaciones de visas en 2025 corresponden a permisos B1/B2, destinados a turismo y negocios, por violaciones de sus restricciones. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La política migratoria estadounidense mantiene sus controles, como el monitoreo de antecedentes penales, registro de permanencias prolongadas y revisión de la actividad en redes sociales de los solicitantes.

Fuentes del Departamento de Estado citadas por VisaHQ explican que aproximadamente el 60% de las revocaciones totales corresponden a visas B-1/B-2, lo que afecta directamente a quienes intentan viajar por motivos turísticos o de negocios y desatienden las restricciones del permiso.

La política de admisión para visitantes temporales responde a la búsqueda de Estados Unidos de garantizar que los portadores de visas respeten las condiciones de su estadía, evitando que estos permisos se utilicen para residencias prolongadas o actividades no autorizadas.

Los expertos en migración continúan recomendando a los solicitantes evitar cualquier conducta que ponga en riesgo la validez de su visa.

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