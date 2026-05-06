“Tenemos que ser más que nunca”: las universidades públicas convocaron a la marcha de la próxima semana con un mensaje para Milei

El video registra la marcha federal universitaria convocada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) el 12 de mayo. Muestra una multitud de personas concentradas en calles y plazas de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo vistas aéreas y a nivel de suelo del Obelisco y otros monumentos. Los participantes portan banderas y pancartas. El evento es una cobertura de la movilización.

Las universidades públicas convocaron a la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes, desde las 17 en Plaza de Mayo.

“Marchamos en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute inmediatamente la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario”, señalaron en un breve comunicado.

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La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

La citación se realizó oficialmente a través de un video, en el cual las instituciones subrayaron: “Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley. Vos ya decidiste. El pueblo argentino ya decidió. Eso es vivir en democracia”.

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A drone picture shows Argentine university students, unions and social groups gathering in front of Casa Rosada government house to protest against President Javier Milei's "chainsaw" cuts on public education, in Buenos Aires, Argentina, April 23, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Tras un primer fallo favorable a las universidades en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de esa ley, que refieren a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta a esa decisión judicial, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos.

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“Aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, señalaron en un comunicado conjunto el CIN, el Frente Sindical y la FUA.

En este contexto, y en diálogo con Infobae al Regreso, la directora general del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, sostuvo que la falta de fondos nacionales pone en riesgo la atención de 110.000 pacientes y la continuidad de los hospitales universitarios.

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“No hemos recibido todavía, al día de hoy, el presupuesto del año 2026, que aparte está congelado porque es el mismo presupuesto del año 2025, con lo cual nominalmente, hay una depresión de la nómina que deberíamos recibir”, indicó la entrevistada.

Y advirtió que si la situación no se resuelve en seis semanas, la parálisis será total: “Si dentro de un mes y medio no vamos a contar con todos los recursos necesarios, lo que va a empezar a pasar es que ya en algunos hospitales se redujo la cantidad de cirugías. En el nuestro, que trata pacientes con cáncer, no le podemos decir a un paciente que no lo vamos a atender”.

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Otro reclamo vigente es la convocatoria a paritarias: desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.

La falta de fondos nacionales amenaza con paralizar por completo los hospitales universitarios de la UBA en las próximas semanas (Infobae en Vivo)

Después de que el veto presidencial de Javier Milei fuera revertido por el Congreso, en octubre el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En diciembre, intentó derogarla mediante un artículo del Presupuesto 2026, pero no consiguió los votos suficientes. A fines de febrero, el oficialismo anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero modifica varios de sus puntos centrales con el objetivo de “preservar” el equilibrio fiscal. Esta iniciativa, rechazada por las universidades, aún no avanzó en el Congreso.

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Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se relacionan con la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estima una inflación del 29% para este año.

“Por eso tenemos que ser más que nunca los que marchamos, para que se cumpla con lo que ya conseguimos. Esto ya no es una lucha, es un hecho. No es tu ley, no es mi ley, es nuestra ley. Es la ley de todos. 12 de mayo, Marcha Universitaria Federal, para que se cumpla la ley de financiamiento universitario“, finaliza el video.

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