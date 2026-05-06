Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

Las familias hondureñas enfrentan largas esperas e incertidumbre por la falta de noticias sobre sus seres queridos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

El flujo de migrantes retornados a Honduras continúa en aumento y, con ello, crece la preocupación por la falta de una respuesta estatal integral. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que, en los primeros 120 días de 2026, más de 15,449 hondureños han sido retornados o deportados al país, lo que equivale a 129 personas diarias o una cada 11 minutos.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, explicó que la situación actual revela tanto la magnitud del fenómeno migratorio como las deficiencias institucionales para atender a quienes regresan, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.

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De acuerdo con los datos oficiales, el 91% de los retornos provienen de Estados Unidos, con 14,017 casos, seguido por México con 1.356 y Guatemala con 76. La población retornada está compuesta mayoritariamente por hombres (12.481), aunque también incluye a 1,432 mujeres, 1,265 niños y 251 niñas.

Respecto a las edades, el grupo más numeroso se concentra entre los 21 y 30 años con 5.797 personas, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años (4.806). También se reportan 2.518 personas entre 41 y 50 años, 1,380 jóvenes entre 11 y 20 años y al menos 135 mayores de 60 años.

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Un total de 14.017 personas han sido retornadas en lo que va de año, con el 91% proveniente de Estados Unidos y una mayoría compuesta por hombres jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de reintegración efectiva

Uno de los principales señalamientos del CONADEH es la ausencia de políticas públicas integrales que faciliten la reintegración social y económica de los migrantes retornados. Reyes citó una encuesta realizada a finales de 2025, que indica que el 85% de estas personas requiere apoyo social, económico y laboral para reincorporarse a sus comunidades.

“La mayoría no cuenta con medios de vida para emprender y necesita respaldo del Estado”, afirmó la funcionaria, subrayando también la urgencia de revisar e implementar protocolos existentes dentro de un plan nacional de reintegración.

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Sumó que es necesario fortalecer el papel de los gobiernos municipales, pues en las comunidades se concentran las principales necesidades de los retornados, así como también involucrar al sector privado y a la sociedad civil en la generación de oportunidades.

Contexto internacional

La problemática migratoria no se limita a Honduras. Según datos recientes de la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 8.000 migrantes fallecieron o desaparecieron en 2025 a nivel mundial, elevando la cifra total desde 2014 a más de 82.000 personas.

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El organismo informa que, aunque en algunas regiones han disminuido las llegadas, esto no implica una reducción de la migración, sino un cambio de rutas, que se han vuelto más peligrosas por factores como conflictos y crisis ambientales.

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) deja a miles de hondureños en Estados Unidos bajo mayor riesgo de deportación. U.S., April 29, 2026. REUTERS/Nathan Howard

Impacto de la cancelación del TPS

A este panorama se suma la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, una decisión que, según la analista Marcela Caro, deja a miles de compatriotas en Estados Unidos en situación de vulnerabilidad.

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La medida, que fue oficializada en 2025, se fundamentó en informes que consideraban que Honduras estaba en condiciones de recibir a sus ciudadanos. Señalan que la falta de una estrategia diplomática sólida y de políticas de reintegración constituye una debilidad para el país.

Ya se perciben las consecuencias: hondureños que antes contaban con protección migratoria ahora enfrentan el riesgo de detención y deportación, incluso por infracciones menores. Por ello, especialistas recomiendan buscar asesoría legal para explorar posibles alternativas migratorias.

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El aumento sostenido de retornos, junto con la falta de oportunidades y un contexto internacional adverso, representa un desafío inmediato para Honduras. Organismos de derechos humanos coinciden en la necesidad de una respuesta articulada y sostenible que garantice condiciones dignas para quienes regresan al país.