“No solamente era mi causa, de pronto era la voz de muchas”: la frase de Thelma Fardín tras la condena firme a Darthés

La justicia de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión en régimen semiabierto para el actor Juan Darthés, por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardín. El fallo, emitido por el Tribunal Regional Federal 3 de la región, rechaza todas las apelaciones presentadas por la defensa y otorga firmeza a la sentencia dictada en el país sudamericano. Los hechos investigados ocurrieron en Centroamérica y la denuncia fue presentada por Fardín en 2018, lo que desató un extenso proceso judicial internacional.

“Tengo mucho orgullo, mucha tranquilidad. Y también hay algo que hoy está en lo público, pero para mí es importante, en términos judiciales y la comprensión que me dio estos años, de lo judicial. De hecho, estoy estudiando abogacía, voy camino a ser abogada”, contó en Infobae en Vivo A las Nueve, Thelma Fardín.

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La resolución del tribunal brasileño representa un caso sin precedentes en la historia judicial de la región, luego de varios años de recursos y apelaciones elaborados por la defensa del actor. Juan Darthés se benefició en parte de la protección que otorgan los tratados de extradición del país, lo que impidió su traslado a Argentina. Sin embargo, la cooperación entre naciones y la producción de pruebas fueron determinantes para llegar a la condena definitiva.

El proceso judicial internacional y el camino a la sentencia

El caso comenzó en 2018 con la denuncia formalizada por Fardín, aunque los hechos habían ocurrido, según su testimonio, cuando ella era menor de edad durante una gira teatral en Nicaragua. La causa expuso vacíos legales y versiones contrapuestas sobre el procedimiento judicial internacional. Tras la denuncia, Darthés viajó a Brasil y permaneció en ese país, amparado por su ciudadanía y la política local que reconoce el principio de no extradición de nacionales.

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La Justicia de Brasil dejó firme la condena a Juan Darthés tras rechazar todas las apelaciones de su defensa

Durante la audiencia, Fardín recordó: “Sabía que realmente era casi imposible que le den lugar a este pedido, por lo que tratan estas dos cortes en las que apelaba. Hacen una revisión de lo constitucional. Y por supuesto, él tuvo todos, todos sus derechos preservados, su derecho a defensa. Bueno, de hecho, no lo extraditaron desde Brasil porque Brasil no extradita a nacionales”.

La acusación prosperó en la justicia federal brasileña, en un procedimiento complejo que incluyó la intervención de la justicia argentina y la colaboración con autoridades de Nicaragua. Fardín manifestó: “Llegó esto que hay que hacer apelaciones, además de, sin dudas también un lugar muy complejo en mi propia causa, que es el de ser la persona a la que peritan”. El juicio se llevó a cabo en São Paulo, con pruebas recabadas en Argentina y citaciones internacionales.

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El impacto personal y social de la denuncia de Thelma Fardín

El caso generó repercusiones públicas y abrió debates sobre las dificultades que enfrentan quienes denuncian delitos sexuales. Fardín reconoció los cambios que le produjo el proceso: “Al principio yo me veo en las imágenes y sí veo a una piba que era una víctima. Y me voy fortaleciendo a lo largo del proceso. Pero sin dudas en este proceso yo soy la víctima”.

La actriz describió la carga colectiva de su denuncia y el compromiso asumido: “No solamente era mi causa, sino que de pronto era la voz de muchas y algo colectivo. Y tratar de estar a la altura de eso, sabiendo siempre que no hay manera nunca de ser la voz de todas, porque cada caso es realmente muy particular y muy único”.

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Thelma Fardín habló tras el fallo y aseguró: “Tengo mucho orgullo, mucha tranquilidad”

El testimonio de Fardín sumó una nueva dimensión al debate social en torno a los tiempos de la justicia y la revictimización de quienes se animan a denunciar. Reflexionó respecto al proceso: “La justicia tardó ocho años en darme una respuesta a mí. Y entonces ahí también me pasa que digo: bueno, hay mucho por hacer”.

Desafíos jurídicos y nuevos caminos para Fardín

En su declaración, Fardín explicó detalles técnicos sobre el proceso legal, subrayando la relevancia de la colaboración internacional y de la producción de pruebas en diferentes jurisdicciones. Destacó: “Se logra que Nicaragua renuncie después de un año a su jurisdicción y diga: ‘Bueno, lo cedo y se lo mando en un exhorto a Brasil’. Todo eso gracias a la cooperación de Argentina”.

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De forma continua precisó: “Argentina estuvo trabajando mucho desde Cancillería para que eso suceda. Pero a su vez Argentina lo único que podía hacer era producir la prueba desde UFEM, que también eso, digo, es histórico, porque en el medio aparece la pandemia, se produce la prueba en Argentina, se le toma declaración a todos mis testigos en Argentina, y el juicio sucede por Zoom en Brasil y lo acusa un fiscal de oficio en São Paulo”.

Al analizar la trascendencia del fallo, Fardín afirmó: “Es una epopeya lo que se logró porque se usaron tratados internacionales que muchas veces son dejados de lado y todo eso sucede en la justicia federal brasilera, que es el primer caso en la justicia federal brasilera de violencia sexual”.

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El caso marcó un precedente regional tras un proceso judicial internacional que se extendió durante años

La actriz también compartió el modo en que la causa influyó en su vocación profesional: “Me estoy profesionalizando en el derecho y estudio. Entonces, pienso que de un modo, me cambió la mirada de la vida y, afortunadamente, me apasiona. El derecho me apasiona tanto como me apasionó mi profesión de actriz desde los seis hasta los treinta años”.

El apoyo social y el rol de Fardín tras el fallo

Luego de la condena, Fardín describió los mensajes de apoyo recibidos, tanto en las redes sociales como en la vía pública. Compartió: “Mi algoritmo y los mensajes en mis redes ya son todos de mucho cariño, de mucho apoyo y de como: bueno, esto realmente ya está, nos encanta ver que tu vida sigue y por muchos otros lugares. En la calle recibo mucho amor. La gente a veces no puede ni hablar y se pone a llorar”.

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Fardín subrayó la importancia de lograr una condena judicial, no solo para su caso sino por el mensaje colectivo: “También yo sentía la importancia de llegar hasta las últimas consecuencias con esta causa, porque me daba cuenta que tenía que ver con un debate más grande, que no era solamente si yo ganaba o perdía en la justicia, sino que estábamos hablando de algo más profundo y también de mostrar se puede conseguir justicia, porque si no el mensaje es muy desesperanzador”, concluyó.

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