Nieve, inundaciones y tornados amenazan a más de 25 estados de EEUU por un frente frío extremo

El frente frío afecta a más de 25 estados de Estados Unidos con nevadas y lluvias intensas desde el 5 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de un frente frío de gran magnitud ha provocado intensas nevadas y lluvias persistentes en una amplia franja de Estados Unidos, afectando a más de 25 estados desde el martes 5 de mayo. El fenómeno ha impactado de modo directo a millones de habitantes y alteró vuelos, movilidad y sectores productivos, en una situación calificada como inusual por las autoridades meteorológicas. Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sistema provocó una inusual nevada tardía en las Montañas Rocosas, lluvias torrenciales desde Arkansas hasta Nueva York y un riesgo elevado de tormentas severas en el sur del país.

De acuerdo con informes oficiales de la NOAA, el evento generó acumulaciones de nieve superiores a 60 centímetros en zonas altas de Colorado y Wyoming, mientras que Denver registró su mayor nevada de mayo en dos décadas. El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA asignó un nivel 3 de 5 en riesgo de tormentas severas, especialmente en áreas de Misisipi y Alabama, con posibilidad de granizo y tornados. El transporte aéreo resultó afectado, con más de 200 vuelos retrasados o cancelados en Chicago y Denver, según datos citados por The Weather Channel.

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Este episodio meteorológico se produce después de una primavera marcada por condiciones atmosféricas inestables. Durante abril, se registró una sucesión de tormentas severas y daños en infraestructura en varias regiones, de acuerdo con Reuters. Las autoridades han centrado su atención en los riesgos asociados al descenso abrupto de temperaturas, la persistencia de precipitaciones y la situación de sequía en el sureste y noreste, que pueden verse modificadas por este evento.

¿Cuál es el alcance del frente frío y qué zonas resultan más afectadas?

El frente frío se extiende desde Maine hasta Texas, formando un corredor de precipitaciones significativas y un marcado descenso de temperaturas. Según la NOAA, las Montañas Rocosas han registrado acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros (12 a 24 pulgadas), con los valores más altos en las elevaciones de Colorado y Wyoming. Denver acumuló más de 7 centímetros de nieve durante la mañana del miércoles, mientras persistían alertas de tormenta invernal para el área metropolitana y la región de Colorado Springs.

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En el este, lluvias torrenciales avanzaron desde Arkansas hasta Nueva York, con acumulados previstos de hasta 25 milímetros. Las previsiones de la NOAA indican que ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. registrarían caídas de temperatura de entre 3 y 6 grados Celsius (aproximadamente entre 5 y 10 grados Fahrenheit) respecto a los valores promedio para mayo.

La inusual nevada tardía deja acumulaciones superiores a 60 centímetros en Colorado y Wyoming, según la NOAA y el NWS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos meteorológicos han identificado las autoridades?

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA emitió alertas de tormentas severas para el sur del país, en particular para regiones de Jackson, Birmingham y Tuscaloosa. El principal peligro es la formación de superceldas, capaces de generar granizo de gran tamaño y tornados. El NWS mantiene advertencias de inundación repentina en Arkansas, donde se han acumulado más de 50 milímetros de lluvia en menos de 24 horas.

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El Departamento de Transporte de Colorado informó que la visibilidad reducida y la acumulación de nieve han dificultado la circulación en las rutas interestatales, especialmente en la I-25, que une Cheyenne (Wyoming) con Denver y Colorado Springs. La acumulación de nieve pesada incrementa el riesgo de caídas de ramas y cortes de energía eléctrica.

¿Cómo están respondiendo las autoridades ante el evento?

El NWS emitió advertencias de tormenta invernal para las zonas bajo mayor riesgo y recomendó evitar desplazamientos no esenciales. El Centro de Predicción de Tormentas sigue monitoreando el potencial de generación de tornados y publica actualizaciones periódicas.

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El Departamento de Transporte de Colorado desplegó equipos de limpieza y maquinaria pesada para despejar las principales vías. Las autoridades aeroportuarias en Denver y Chicago ajustaron la programación de vuelos y recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de acudir a los aeropuertos, según The Weather Channel.

¿Qué impacto tiene este sistema en el sector agrícola y energético?

Según la Agencia de Manejo de Emergencias de Colorado, la nevada tardía puede generar daños en cultivos, árboles y sistemas de riego. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) monitorea el impacto en la producción agrícola, sobre todo en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, donde la temporada de cultivo ya había comenzado.

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El sector energético también ha sufrido afectaciones. Reportes del NWS y de empresas de servicios públicos confirmaron interrupciones en el suministro eléctrico en zonas rurales y urbanas de Colorado y Wyoming debido a la caída de árboles y líneas de transmisión, así como cortes de energía en áreas residenciales.

Equipos de emergencia intensifican labores de limpieza, monitoreo y emisión de alertas ante la persistencia del fenómeno meteorológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánta precipitación se ha registrado y qué efectos tiene en la sequía?

Las lluvias asociadas al frente frío han beneficiado al sureste y noreste de Estados Unidos, donde se registran condiciones de sequía desde principios de año. De acuerdo con el U.S. Drought Monitor, partes del sur de Georgia y Alabama presentan sequía extrema, mientras que el noreste muestra un incremento en áreas con déficit hídrico. Las precipitaciones acumuladas hasta el viernes podrían superar los 75 milímetros, lo que ayudará a mitigar los efectos de la sequía aunque no será suficiente para revertirla por completo.

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¿Cómo afecta el frente frío a la movilidad y el transporte aéreo?

El sistema ha provocado importantes complicaciones en la movilidad terrestre y aérea. Según Reuters, el martes se registraron más de 200 vuelos retrasados o cancelados en los aeropuertos de Chicago O’Hare y Denver International. El NWS advirtió que las condiciones de visibilidad reducida y el hielo podrían persistir hasta la mañana del jueves en áreas montañosas y urbanas de Colorado y Wyoming.

El Departamento de Transporte de Colorado detalló que se han movilizado cuadrillas adicionales para el despeje de carreteras y la atención de incidentes vehiculares. Las autoridades recomiendan a los conductores informarse sobre el estado de las rutas antes de desplazarse y portar equipo de emergencia.

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¿Qué cambios registra la temperatura y qué efectos se prevén?

El NWS informó que, detrás del frente frío, las temperaturas han descendido entre 11 y 17 grados Celsius (20 a 30 grados Fahrenheit) por debajo del promedio estacional en la franja central y oriental del país. En ciudades como Denver, los valores se asemejan a los registrados en marzo, según la autoridad meteorológica.

Este descenso térmico puede afectar la floración y el desarrollo de cultivos en el Medio Oeste, una región clave para la producción de granos y oleaginosas. El USDA recomendó a los productores monitorear el estado de las plantaciones y seguir las actualizaciones oficiales.

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El Centro de Predicción de Tormentas eleva la alerta por riesgo de granizo y tornados en el sur, con nivel 3 de 5 en Alabama y Misisipi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se estima que terminará el episodio meteorológico?

La NOAA prevé que el sistema se desplazará hacia la costa este durante el jueves, con lluvias que persistirán en el noreste hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores promedio en gran parte de la franja central y oriental del país durante el fin de semana. El Centro de Predicción de Tormentas anticipa una posible reactivación de las tormentas severas en el sureste en los próximos días.

El NWS continuará emitiendo avisos y pronósticos actualizados conforme evolucione la situación meteorológica. Las autoridades locales y estatales mantienen operativos de emergencia para responder ante posibles eventualidades.

¿Qué deben saber los ciudadanos y cómo pueden prepararse?

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de la NOAA, el NWS y los departamentos de transporte estatales. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios en áreas bajo alerta, preparar suministros básicos en caso de cortes de energía y consultar el estado de los vuelos antes de acudir a los aeropuertos.

El monitoreo continuará y se emitirán nuevas actualizaciones. El evento meteorológico afecta a la movilidad, la seguridad vial, el sector agrícola y el suministro energético para millones de residentes en Estados Unidos. Las próximas horas serán clave para determinar el alcance final del impacto y la recuperación de los servicios esenciales.