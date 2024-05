Achetoni pide definir un cronograma de baja de retenciones

“Es importante que se bajen los derechos de exportación para generar el estímulo necesario para producir” señaló Achetoni (Revista Chacra)

El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, habló con Chacra TV sobre la incidencia de la chicharrita en los rendimientos del maíz y se refirió a la posibilidad de bajar las retenciones para poder producir mejor y poder ser “un país normal” como cualquiera de las naciones vecinas que no tienen derechos de exportación, dualidad cambiaria, ni altos índices de inflación.

“Muchos lotes, no se aventuran ni los propios productores a decir cuánto van a rendir hasta que no entre la máquina”, sostuvo Achetoni con relación al impacto que ha tenido la chicharrita en la presente campaña de maíz.

“Hay mucho que lamentar porque 2024 era un año de revancha después de la sequía" señaló el titular de FAA (Revista Chacra)

Agregó que muchos lotes tienen evidencia de un fuerte ataque de esta plaga, y consecuentemente de “una gran merma, lo que va a redundar en una gran pérdida” para los productores cuyos campos tengan esta afectación, pero también “va a representar un recorte en el promedio del rinde nacional”.

“Hay mucho que lamentar porque era un año de revancha después de los inconvenientes y las pérdidas que nos generó una sequía tan fuerte como la que vivimos el año pasado”, señaló el titular de FAA.

Competitividad

Por otro lado, el presidente de FAA anticipó respecto de la campaña fina, que “la expectativa más grande pasa por la certidumbre que nos puedan brindar desde el gobierno o no, y por las condiciones que le den al sector para poder invertir”.

Explicó que aún con condiciones climáticas, a priori, favorables, lo que debe hacer el productor “es una fuerte inversión, por lo que los rendimientos aun siendo óptimos, están muy equilibrados con los costos, producto del atraso cambiario”.

Achetoni consideró necesario "un incentivo especial para un momento tan complicado" (REUTERS/Viacheslav Musiienko/Archivo)

En este sentido, sentenció que “tendríamos que estar hablando de un incentivo especial para un momento tan complicado que, más allá de las medidas adoptadas por el Gobierno para bajar aranceles a insumos importados como los fertilizantes”.

El dirigente federado reconoció que, desde el punto de vista climático, “se está perfilando una muy buena campaña fina”, aunque advirtió que “las actuales condiciones hacen que seamos un país caro, y por ende no somos competitivos” ante el mundo.

Para Carlos Achetoni, “las actuales condiciones hacen que seamos un país caro" (REUTERS/Agustin Marcarian)

Finalmente, Achetoni habló sobre la relevancia de bajar los derechos de exportación. “Es importante que se bajen para generar el estímulo necesario para poder producir”, y agregó que “sería importante marcar un norte bien claro y definido generando un cronograma de baja de retenciones en todos los productos para ser un país normal, como cualquiera de los países vecinos que no tienen retenciones, no tienen dualidad cambiaria, ni tienen inflación”.

Sería fundamental, enfatizó Achetoni, “ir hacia una unificación cambiaria y una quita de retenciones. Eso sería lo lógico en un país normal”.

“Lo antes posible”

Ante el reiterado reclamo del campo para que se eliminen las retenciones, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, sin dar precisiones, prometió bajar los derechos de exportación “lo antes posible”, y destacó que se terminaron distorsiones como “la brecha cambiaria que restringía el ingreso de insumos”. El funcionario participó este jueves de un encuentro de la cadena triguera que se desarrolló en la Ciudad de Mar del Plata.

El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, sin dar precisiones, prometió bajar los derechos de exportación “lo antes posible” (Infobae)

En tanto, en el mismo encuentro, el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, dijo: “Yo también soy productor y no me gustan nada las retenciones”, aunque consideró que lo que deben tener en cuenta los productores es que “se bajó la brecha (cambiaria) ordenando la macroeconomía”. Y agregó que “no se puede ordenar la macroeconomía si no tenemos superávit fiscal. Y para tener un superávit fiscal hay que tener recaudación. Entonces tenemos que mirar de manera integral”.

Pazo aseguró que “no se puede ordenar la macroeconomía si no tenemos superávit fiscal" (Federación de Acopiadores)

Proyectan una mayor producción de trigo

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), dio a conocer esta semana sus previsiones para la nueva campaña de granos finos, en lo que calificaron como un “panorama de incertidumbre, aunque marcado por recientes cambios positivos”.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una producción de trigo de 18,1 millones de toneladas para la campaña 2024/25 (BCBA)

Con un clima que también parece favorable para encarar la siembra, se espera que el área sembrada de trigo alcance los 6,2 millones de hectáreas, con una producción estimada en 18,1 millones de toneladas, según pronosticaron desde la BCBA.

En tanto, proyectaron para la cebada una superficie a sembrar de 1,3 millones de hectáreas, con una producción que alcanzaría las 5,1 millones de toneladas.