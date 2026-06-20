Soda Stereo en Lima, 1987: toque de queda, locura de los fans y un rumor de bomba antes del show

"Sodamanía" reconstruye concierto por concierto la expansión continental de Soda Stereo por Chile y Perú entre 1986 y 1987

Sodamanía, el libro del periodista uruguayo Allan Kelly Márquez publicado por Gourmet Musical Ediciones, reconstruye concierto por concierto la expansión continental de Soda Stereo por Chile y Perú entre 1986 y 1987, a partir de testimonios del staff de la banda, productores locales, periodistas y fanáticos que vivieron de cerca ese fenómeno. Las 248 páginas de la obra trazan el mapa de cómo el trío formado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti abrió las primeras puertas del mercado latinoamericano, en una etapa que el autor considera decisiva y poco explorada en profundidad.

Coleccionista de Soda Stereo desde hace más de tres décadas, Kelly Márquez construyó el relato a partir de un trabajo de archivo con publicaciones de varios países y entrevistas propias. Zeta Bosio y Charly Alberti también aportaron sus testimonios.

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El fragmento que Infobae comparte a continuación pertenece al capítulo dedicado a la gira por Perú en junio de 1987, durante la presentación del álbum Signos. El texto reconstruye las horas previas al primer show en el Coliseo Amauta de Lima, con el telón de fondo de un toque de queda, una conferencia de prensa que desbordó a la prensa y los fanáticos, y una amenaza de atentado de Sendero Luminoso que puso a la banda ante la decisión de subir o no al escenario.

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El fragmento difundido se centra en la gira de Soda Stereo por Perú en junio de 1987 durante la presentación de "Signos"

SODA STEREO, PERÚ, 1987

Entre amenazas y expectativas, Soda Stereo arrasa en el Amauta

A las 23 horas del miércoles 17 de junio de 1987, el vuelo 287 de Aerolíneas Argentinas aterrizó sobre suelo limeño. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez volvía a ser testigo de la expectativa que generaba el trío en la población local. “Le dije a Gustavo Cerati que sería raro que alguien estuviera en el aeropuerto debido a que, por el horario, estaba todo Lima bajo el toque de queda y nadie podía salir de sus hogares –relataría Mario Pergolini, integrante de aquel vuelo–. (…) Nuevamente el destino me hizo callar: más de veinte periodistas estaban esperando a los Soda Stereo, un montón de fans habían violado las órdenes del toque y se desplazaron al aeropuerto para recibirlos, y casi todos los empleados del aeropuerto se acercaron a pedirles autógrafos”.

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Radio Panamericana envió a Gastón Medina para cubrir el regreso de Soda Stereo al Perú. Entre el caos de micrófonos y periodistas, Wolfie logró acercarse al trío para transmitir en vivo y en directo sus primeras impresiones. “Recuerdo haber entrevistado a Gustavo –referiría–. Hablamos de Signos, hablamos de sus gustos musicales”. Gastón le preguntó a Cerati qué había escuchado últimamente. “Nunca me voy a olvidar que él me dijo ‘Cocteau Twins’. Dije ‘¡vaya!’. Uno no tenía mucho acceso a esa música que venía de Europa”.

Tras cumplir con las notas de rigor y realizar los trámites de migraciones, la custodia se encargó del trío y todo su staff con el desafío de trasladarlos hacia el Hotel Miraflores. “Nosotros llegamos en medio del horario del toque de queda –resalta Taverna–; así que nos rodearon los del ejército y nos hicieron un salvo conducto, porque si no no podíamos transitar. Nos revisaron uno por uno, nos miraron la cara, nos preguntaron millones de datos, nos apuntaron con una linterna a los ojos, bien cosa de milicos. Así fue que llegamos a una ciudad desierta. A una capital de un país, como Lima, y nos fuimos escoltados por un camión con veinte milicos atrás y con otro par adelante. Llegamos al hotel y prácticamente nos tiraron ahí. Yo nunca entendí si nos estaban cuidando o éramos prisioneros”.

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En la mañana del jueves 18 de junio de 1987, Mauricio Alcántara y Jorge Fernández, de Show S.A., se acercaron al Hotel Miraflores para encontrarse con Alberto Ohanian y ultimar los detalles previos a la gira del trío por Perú. Allí conversaron del éxito en la venta de tickets para las dos funciones en el Coliseo Amauta, las que ya se encontraban totalmente agotadas, y de cómo, en pocos meses, Radio Panamericana había logrado afiliar a más de cien mil fanáticos en el Club de Fans de Soda Stereo creado por la emisora.

Más allá de la sorpresa y la alegría por el éxito que tenía el trío en Perú, la principal preocupación de Ohanian eran los largos trayectos que debían realizar entre ciudades, en su gran mayoría por carretera, y el cansancio que ello conllevaría tanto a los músicos como al resto del staff. Por contrato, el cronograma marcaba que Soda Stereo actuaría el viernes 19 y sábado 20 en el Coliseo Amauta de Lima, el domingo 21 en Ica y el martes 23 en la altura de Arequipa. Tanto miércoles 24 como jueves 25 serían los días utilizados para viajar al Cusco a filmar distintas locaciones para el especial de Panamericana Televisión.

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El capítulo sobre Lima reconstruye las horas previas al primer show de Soda Stereo en el Coliseo Amauta

Esa seguidilla alertó a Ohanian, quien requirió suspender el viaje hacia los tres mil metros del Cusco y realizar las filmaciones utilizando como escenografía el paisaje de Arequipa, ciudad que ya conocían de su visita anterior. Mauricio Alcántara accedió. Jorge Fernández, por su parte, planteó la posibilidad de agregar una nueva función en Lima para el sábado 27 de junio. Todos estuvieron de acuerdo.

Para evitar repetir los inconvenientes que Soda Stereo había sufrido en noviembre de 1986 y colmar las exigencias que los medios de comunicación tenían en pos de contar con la palabra del trío, CBS Perú organizó la única conferencia de prensa que daría el trío a su llegada al país. Se eligió a la discoteca Clip, ubicada sobre la Avenida Miguel Dasso, en el barrio de San Isidro, como lugar para recibir a los más de cincuenta periodistas acreditados. “(Al evento) vino gente de la propia disquera argentina –referiría Gastón Medina, de Panamericana–; fue una cosa mucho mayor (…) también en temas de seguridad, porque si la vez anterior fue incontrolable, ya esto podía salirse de las manos”.

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Hacía un par de meses que Roberto Vidal se había hecho socio del Club de Fans de Soda Stereo. Una mañana, con dieciséis años y en compañía de su hermana, se acercó a Radio Panamericana y durante más de una hora hizo aquella fila que parecía interminable para lograr afiliarse por admiración a la banda que le había cambiado la vida. “Soda Stereo era todo para mí –explica–. A esa edad tenía la necesidad de encontrar alguien a quien seguir y Soda me abrió un mundo que desconocía por completo”.

El estar afiliado permitía a los socios tener ciertos privilegios en virtud de la exclusividad que manejaba Panamericana respecto a la visita de Soda Stereo. “La radio generalmente hacía sorteos –refiere Roberto–, regalaban pósters y pegatinas, y uno se sentía parte de algo muy grande. Se corrió la información que el Club tenía más de cien mil afiliados a lo largo del país y eso fue un impacto muy grande para la juventud, nadie quería quedarse afuera”.

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Roberto recuerda que Panamericana anunció días antes que varios fanáticos podrían acceder a la conferencia de prensa que CBS había organizado para recibir a Soda Stereo en Perú. “Hicieron un sorteo –aclara–, y creo que alrededor de quinientos o seiscientos seguidores pudimos ingresar a la discoteca. Aún tengo en mis retinas el momento en que llamaron a mi casa y atendió mi madre. Ella se emocionó muchísimo y enseguida golpeó a mi cuarto para darme la noticia. A los ganadores nos citaron en la discoteca una hora antes de que entraran los Soda y nos pidieron estrictamente que mantuviéramos la calma”.

Allan Kelly Márquez construyó "Sodamanía" con trabajo de archivo, publicaciones de varios países y entrevistas propias

Cerca de las 20 de aquel jueves 18 de junio de 1987, Soda Stereo llegó a la Discoteca Clip. El caos fue inmediato. “Todo el mundo quiso ponerse adelante –detalla Roberto–, todos queríamos tenerlos cerca, verlos a un metro de distancia. Eso generó problemas con los periodistas que quedaron detrás de todos los fanáticos y se quejaron duramente. Hubo gritos, empujones y la seguridad tuvo que intervenir para evitar problemas”.

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Quien abrió la conferencia fue Augusto Sarría, representante máximo de la sucursal peruana de CBS. De su mano, Gustavo, Zeta y Charly recibieron el triple disco de platino por las ventas de Soda Stereo, Nada personal y Signos. Luego, y durante media hora, los Soda, acompañados por Roberto Cirigliano y representantes de CBS Perú, recibieron algunas preguntas por parte de los medios de comunicación e incluso, por algunos seguidores que también pidieron la palabra.

“Me llamó la atención que llegaron con su maquilladora, que los terminó de peinar delante de todos los que estábamos ahí –destaca Roberto Vidal–. Luego, durante la conferencia, ellos tuvieron una gran predisposición para responder las preguntas a todos. Recuerdo los flashes de las cámaras fotográficas y cómo se los percibía conscientes de lo que estaban generando. A veces la fama te hace creer cosas que no son reales, pero ellos tenían los pies bien plantados y en su declaración eso quedaba claro”.

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—Chicos, al parecer hay una amenaza terrorista, tenemos que decidir qué vamos a hacer.

En las primeras horas de la tarde de ese viernes 19 de junio de 1987, y mientras Soda Stereo realizaba la prueba de sonido en el Coliseo Amauta, el ministro del Interior del Perú, Abel Salinas, leyó un comunicado en cadena nacional alertando a la población de que el grupo Sendero Luminoso preparaba un “ataque masivo” en la ciudad de Lima que incluía diferentes actividades de protesta a partir de las 20 horas.

Se cumplía un año de “La matanza de los penales”, una serie de acciones militares ocurridas entre el 18 y 19 de junio de 1986 tras el amotinamiento coordinado de los presos acusados de terrorismo que se encontraban en distintas prisiones de Lima y Callao, y que terminó con el asesinato de cerca de trescientos reclusos.

El libro de Allan Kelly Márquez, publicado por Gourmet Musical Ediciones, aborda una etapa decisiva y poco explorada de Soda Stereo

De parte de Mauricio Alcántara, Alberto Ohanián recibió la comunicación oficial y automáticamente se encerró en el camarín con el resto del staff de Soda Stereo. “Cuando terminamos la prueba de sonido Alberto nos reunió a todos –relata Taverna–. No había mucha información concreta de lo que estaba sucediendo afuera del Amauta, pero nos comentó que existían amenazas y que en una de esas también podían tener que ver con el recital. Temíamos que nos impidieran subir al escenario así que nos preguntó qué queríamos hacer”.

Jorge Fernández, de Show S.A. fue otro de los que estuvieron presentes en la reunión. “Conversamos entre todos durante un buen rato –continúa Taverna–; la información iba y venía. Entraba uno y decía algo. Entraba otro y decía otra cosa. Hay que aclararlo: nunca nos amenazaron directamente. Eran todos rumores. Pero en un momento dijeron que había una bomba en el Amauta, que amenazaron con que iban a volar todo, con nosotros adentro”.

A pesar de la gravedad y de la tensión que se percibía en el ambiente, Gustavo, Zeta y Charly decidieron continuar con el cronograma. “Capaz que éramos un poco inconscientes –reflexiona hoy en día Taverna–, pero Soda Stereo tenía eso: estábamos convencidos que no nos podía pasar nada. Nos cuidábamos mucho entre nosotros y estábamos muy atentos a todo. Obviamente conocíamos la realidad que se vivía en Perú, pero en ese momento dijimos ‘nosotros vamos a tocar igual’. Hubo todo un megaoperativo, rastrillaron todas las tribunas y seguimos para adelante”.

[Fotos: Prensa Gourmet Musical y Visuales Infobae]