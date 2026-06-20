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Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

El músico visitó el programa de su hija y confesó que la banda de Luca Prodan nunca le dejó un peso, pero que encontró la manera de salir adelante con un emprendimiento tan inesperado como exitoso

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Tamara Pettinato y su padre, Roberto Pettinato, en la entrevista donde éste contó que en una época debió vender sandwiches vegetarianos para vivir

Tamara Pettinato, la conductora de DAL (Decime algo lindo), el ciclo de entrevistas de El Nueve, recibió a un invitado que conoce bien en su programa: su propio padre, Roberto Pettinato. Lo que siguió fue una conversación que mezcló la nostalgia del rock argentino con el comercio informal de queso crema y zanahoria, y que dejó en claro que la familia Pettinato tiene su propio manual para sobrevivir a las épocas difíciles. Un manual que, al parecer, incluye emprendimientos gastronómicos de avanzada.

Todo arrancó cuando Tamara le preguntó a su padre si Sumo le había dejado algo de dinero. La respuesta de Roberto fue directa: no. Y fue él quien explicó por qué: “Tuvimos una gran compañía discográfica de ladrones”. Tamara, que no recordaba ninguna infancia cargada de billetes, lo presionó con una carcajada: “Nunca te dio plata o me, o me la escondía”. Roberto no negó ninguna de las dos opciones.

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La banda, formada en Hurlingham en 1981 y liderada por el carismático Luca Prodan, se convirtió en uno de los grupos más influyentes del rock nacional argentino pese a moverse casi exclusivamente en el circuito underground. Roberto tocó el saxofón desde 1983 hasta la disolución del grupo, tras la muerte de Prodan en diciembre de 1987. La gloria artística, sin embargo, no siempre vino acompañada de gloria económica.

Roberto Pettinato
Roberto Pettinato

Roberto no tardó en revelar cómo la familia resolvía el asunto. Mientras tocaba el saxo en los escenarios porteños, él y Cecilia Dutelli —su pareja de entonces, con quien compartió 15 años de historia de amor entre 1982 y 1997, y madre de Felipe, Tamara y Homero Pettinato— salían a vender sándwiches en las galerías de Belgrano. Pero no cualquier sándwich. Sándwiches vegetarianos. De queso crema con zanahoria. “No había, no existía”, aclaró Roberto, con la convicción de quien sabe que fue pionero de algo. Afuera del país ya había opciones vegetarianas, pero en Argentina nadie andaba por los pasillos de un shopping con ese tipo de propuesta gastronómica. Era terreno virgen, y ellos lo supieron ver.

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Fue Tamara, entre risas, quien le puso el marco conceptual al emprendimiento familiar: “El hippismo no tiene fin. Sándwich vegetariano inventaron”, sentenció, con esa mezcla de ironía y afecto que solo puede tener alguien criada entre músicos del underground porteño. Roberto no se defendió. Simplemente confirmó que afuera del país la cosa era distinta, pero que en Buenos Aires ellos llegaron primero.

Tamara Pettinato
Tamara Pettinato

“¿Y cómo les iba? Contame ese negoción”, preguntó Tamara, con un tono que oscilaba entre la burla cariñosa y la curiosidad genuina. “Nos iba bárbaro”, respondió Roberto, sin dudar. Tamara insistió con la pregunta, como quien no termina de creerlo: “Contame ese negoción. ¿Cómo estoy yo?”. La respuesta de Roberto fue tan directa como contundente: “¿Comiste la puta madre o no comiste?”.

Tamara aceptó la lógica aplastante del argumento. “Estoy viva”, concedió entre risas. Y Roberto cerró el razonamiento con la simpleza de quien lleva décadas acostumbrado a las conversaciones fuera de registro: “¿Cómo es que estás viva? Bueno, comiste”. Tamara remató con lo que, en la historia de la familia, funciona casi como un logro: “Llegué a los 40 viva, eso es un milagro”.

El intercambio duró pocos minutos, pero alcanzó para repasar décadas de historia familiar: la era dorada y económicamente turbulenta de Sumo, la compañía discográfica que, según los propios protagonistas, no repartió demasiadas ganancias, y una pequeña empresa de comida saludable que funcionó en un pasillo comercial de Belgrano antes de que el vegetarianismo fuera tendencia en la ciudad. Roberto y Cecilia Dutelli, que estuvieron juntos desde los primeros años de la banda hasta 1997, tuvieron tres hijos: .

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Roberto PettinatoTamara PettinatoSumoLuca ProdanSandwiches vegetarianos

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