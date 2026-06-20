El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

Rodrigo Tapari junto a Juan Manuel Toloza, el trombonista de su banda que protagonizó un accidente fatal en la Panamericana

Rodrigo Tapari, uno de los artistas más reconocidos de la escena tropical, anunció este sábado por la tarde la suspensión de todas sus presentaciones del día luego de recibir una noticia que golpeó a su banda: el trombonista Juan Manuel Toloza protagonizó un grave accidente de tránsito en la autopista Panamericana que cobró la vida de Ainhoa, su hija de 2 años.

A través de sus redes sociales, Tapari difundió un comunicado en el que informó la situación: “Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos”, expresó el cantante que pasó por Ráfaga y actualmente se desempeña como solista.

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Tapari cerró la publicación, difundida tanto en su feed de Instagram como en las historias, con unas palabras sentidas para el músico y la banda: “Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”.

El posteo generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del artista, entendiendo la situación y acompañándolos en este momento tan difícil: “Mucha fuerza e infinitas bendiciones a la distancia, desde Uruguay”, escribió uno de ellos. “Qué gran líder incondicional, fuerza y bendiciones”, sumó otro. Los comentarios se multiplicaron con expresiones de solidaridad hacia la banda: “Mis condolencias y respeto a la familia de esta hermosa banda, los queremos” y “Que el Señor los fortalezca en este duro momento” fueron otros de los mensajes que se repitieron en la publicación.

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El comunicado de Rodrigo Tapari

Oriundo de Tigre, además de formar parte de la banda de Tapari, Toloza integraba La Uno Nueve Siete un grupo formado por músicos de la movida tropical de Zona Norte del Gran Buenos Aires. En su ADN musical transitan tres ritmos tropicales de los más populares, como la plena, la salsa y la cumbia. En las redes de esta agrupación, al momento de escribir esta nota, no se habían manifestado sobre la situación.

El accidente ocurrió pasadas las 06:00 del viernes en el kilómetro 31 de la Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, antes del empalme con la ruta 197. Toloza, de 27 años, viajaba junto a su pareja Camila Martínez, también de 27, y su hija Ainhoa cuando el Volkswagen Gol negro en el que circulaban sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido en el segundo carril rápido con las balizas encendidas.

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Juan Manuel Toloza el día del cumpleaños de su hija Ainhoa

Según informó Infobae, minutos después una Renault Captur conducida por Gustavo Ariel González Zapata, de 49 años, con domicilio en Escobar, embistió al Gol prácticamente sin reducir velocidad. Las imágenes de una cámara de seguridad del lugar, difundidas horas después del siniestro, muestran el momento del impacto.

Ainhoa, de dos años de edad, murió en el lugar. Su madre, Martínez, fue trasladada al Hospital de Pablo Nogués con lesiones graves: fractura de pelvis y compromiso vascular, aunque ingresó consciente. Toloza y González Zapata fueron derivados al Hospital de Pacheco con lesiones leves.

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El choque en Panamericana que causó la muerte de Ainhoa

Por la violencia del choque, el Gol terminó contra el guardarraíl con la parte trasera destruida, mientras que la Captur volcó. El tránsito hacia la Capital Federal fue cortado y desviado por la colectora. En el lugar trabajaron Bomberos, Autopistas del Sol y Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, y se registró además un derrame de aceite sobre el asfalto.

La fiscalía caratuló la causa como homicidio culposo y el imputado es González Zapata. La investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi, según la información oficial recogida por Infobae.

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