Guatemala

La Policía Nacional Civil despliega elementos en Antigua Guatemala por la Caminata del Orgullo 2026

La vigilancia se instaló desde temprano en el área del Obelisco y otros puntos, con agentes, vallas y cierres viales, mientras la comunidad ultimaba la agenda cultural el desfile de esta tarde.

Guardar
Google icon
La Policía Nacional Civil desplegó sus elementos en distintos puntos de la ciudad previo a la marcha del Orgullo convocada para este día en Antigua Guatemala./ (Prensa Comunitaria)
La Policía Nacional Civil desplegó sus elementos en distintos puntos de la ciudad previo a la marcha del Orgullo convocada para este día en Antigua Guatemala./ (Prensa Comunitaria)

La ciudad de Antigua Guatemala esta mañana bajo un fuerte despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones del Obelisco de entrada, donde se convocó la Caminata del Orgullo Antigua 2026. El evento, organizado por la comunidad LGBTIQ+, marca una nueva edición de la marcha por la diversidad sexual, en un contexto de vigilancia inusual y denuncias por parte de la organización ante acciones de hostigamiento y discriminación.

Según información difundida por la Prensa Comunitaria, la presencia policial se registró de manera anticipada a la marcha, mientras la comunidad ultimaba detalles para el desarrollo de la agenda cultural prevista para la jornada. Imágenes compartidas muestran a grupos de agentes de la PNC apostados en el perímetro del Obelisco y en distintos puntos de la ciudad, así como la instalación de vallas de seguridad en las calles principales.

PUBLICIDAD

En un comunicado dirigido a la comunidad, la organización de Orgullo Antigua destacó que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala garantizó el derecho constitucional a la libre manifestación pacífica, permitiendo la realización de la Caminata del Orgullo Antigua 2026.

La organización de la marcha denunció hostigamiento y discriminación en el contexto de la marcha de la comunidad LGBTIQ+./ (Prensa Comunitaria)
La organización de la marcha denunció hostigamiento y discriminación en el contexto de la marcha de la comunidad LGBTIQ+./ (Prensa Comunitaria)

“Como personas comprometidas con la paz, el respeto y la convivencia, acataremos plenamente las disposiciones establecidas por las autoridades para evitar coincidir con otras actividades programadas en la ciudad”, señaló el texto oficial. Debido a las restricciones impuestas por la Corte, la organización reorganizó el recorrido y anunció como nuevo punto de reunión el Obelisco de entrada a la ciudad, frente a Paseo Antigua.

PUBLICIDAD

La convocatoria, hecha pública en el comunicado oficial, invita a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, así como a sus familias, amistades y redes de apoyo, a participar en la caminata que busca visibilizar la diversidad y la resistencia en la ciudad. “Nada de lo ocurrido ha detenido nuestra voluntad de encontrarnos, celebrarnos y hacernos visibles. Cada obstáculo, cada intento de desaliento y cada mensaje de rechazo lo hemos transformado en lo que mejor sabemos construir: amor, creatividad, arte, comunidad, cultura y esperanza”, reza el comunicado de la organización.

El documento también subraya que la caminata no busca confrontación, sino abrir espacios de diálogo y reconocimiento para toda la ciudad. “No caminamos contra nadie: caminamos hacia una Antigua donde ‘todes’ quepamos. Esta caminata no busca derrotar a nadie, sino abrir corazones. Invitamos a toda Antigua, incluso a quienes hoy dudan, a mirarnos. Quizás encuentren más de lo que esperan”, afirma.

La convocatoria de Orgullo Antigua invitó a la comunidad LGBTIQ+, a sus familias y a sus redes de apoyo a participar para visibilizar la diversidad y la resistencia./ (Sololá Informativo Digital)
La convocatoria de Orgullo Antigua invitó a la comunidad LGBTIQ+, a sus familias y a sus redes de apoyo a participar para visibilizar la diversidad y la resistencia./ (Sololá Informativo Digital)

En paralelo, la organización denunció que el Juzgado Municipal ordenó el cierre de tres comercios aliados que tenían programados eventos dentro de la agenda cultural de Orgullo Antigua, bajo el argumento de supuestas irregularidades administrativas en la papelería. La organización calificó estos cierres como actos de persecución y discriminación contra el tejido comunitario LGBTIQ+ de la ciudad y expresó su respaldo a los comercios afectados.

La Corte de Constitucionalidad, pese a permitir la marcha, impuso restricciones para evitar que la caminata coincidiera con otras actividades programadas en Antigua Guatemala. Esta decisión obligó a los organizadores a modificar la ruta original y coordinar estrictamente el horario y los puntos de concentración del evento. De acuerdo con el comunicado, la comunidad LGBTIQ+ ha decidido acatar plenamente las disposiciones legales, reiterando su compromiso con la paz y el respeto a la convivencia ciudadana.

La comunidad LGBTIQ+ reafirma que, a pesar de los obstáculos y restricciones, la voluntad de encontrarse y celebrarse sigue en pie. La convocatoria finaliza con un mensaje de esperanza y valentía: “Amar es cosa de valientes”.

Temas Relacionados

Marcha del OrgulloGuatemalaComunidad LGBTICorte ConstitucionalAntigua Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministerio de Trabajo de El Salvador exigirá indemnización para familia de obrero que murió soterrado

Una negligencia empresarial previamente advertida cobró la vida de un trabajador en el occidente de El Salvador, provocando la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo de El Salvador exigirá indemnización para familia de obrero que murió soterrado

Condenan a cuatro personas por minería ilegal en medio del aumento de los delitos ambientales en Panamá

Las investigaciones por destrucción de recursos naturales aumentaron más de 122% entre enero y mayo, según cifras del Ministerio Público.

Condenan a cuatro personas por minería ilegal en medio del aumento de los delitos ambientales en Panamá

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

El canciller italiano Antonio Tajani destacó el papel de El Salvador como referente en materia de seguridad en Centroamérica y destacó la importancia de la cooperación bilateral para promover el desarrollo económico y la estabilidad regional

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

El rastro del asesino: Video capta el momento en que el criminal huye tras asesinar a un nicaragüense en Texas

Mientras la policía de Texas difunde un video que capta el momento en que un joven criminal huye a toda prisa por las calles tras cometer un brutal asesinato, en Nicaragua una familia llora a la distancia y busca desesperadamente fondos para repatriar el cuerpo de José Salgado Amador

El rastro del asesino: Video capta el momento en que el criminal huye tras asesinar a un nicaragüense en Texas

El papa León XIV designa como obispo en Costa Rica a Elímar Carvajal, quien se convierte en el prelado más joven

La Santa Sede informó que el sacerdote de 50 años asumirá la diócesis tras la aceptación de la dimisión de Óscar Fernández, quien dejó el puesto al cumplir 75 años de vida y luego de 23 años en el cargo.

El papa León XIV designa como obispo en Costa Rica a Elímar Carvajal, quien se convierte en el prelado más joven

TECNO

Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

Qué significa el emoji del 100 en WhatsApp

No usar la aplicación oficial de WhatsApp: el error que suspende tu cuenta y cómo recuperarla

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

ENTRETENIMIENTO

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional

El elenco de ‘Friends’ despide a James Burrows, el director que cambió sus vidas: “Nos hizo sentir en familia”

MUNDO

Hallan seis naufragios de los siglos XVII y XVIII en el puerto de Nassau

Hallan seis naufragios de los siglos XVII y XVIII en el puerto de Nassau

Hallan unas termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront

Rusia bombardeó un edificio en la ciudad ucraniana de Kharkiv: al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos un niño

El OIEA alertó que la central nuclear de Zaporizhzhia volvió a quedar sin suministro eléctrico externo

El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz