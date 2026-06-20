La Policía Nacional Civil despliega elementos en Antigua Guatemala por la Caminata del Orgullo 2026

La Policía Nacional Civil desplegó sus elementos en distintos puntos de la ciudad previo a la marcha del Orgullo convocada para este día en Antigua Guatemala./ (Prensa Comunitaria)

La ciudad de Antigua Guatemala esta mañana bajo un fuerte despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones del Obelisco de entrada, donde se convocó la Caminata del Orgullo Antigua 2026. El evento, organizado por la comunidad LGBTIQ+, marca una nueva edición de la marcha por la diversidad sexual, en un contexto de vigilancia inusual y denuncias por parte de la organización ante acciones de hostigamiento y discriminación.

Según información difundida por la Prensa Comunitaria, la presencia policial se registró de manera anticipada a la marcha, mientras la comunidad ultimaba detalles para el desarrollo de la agenda cultural prevista para la jornada. Imágenes compartidas muestran a grupos de agentes de la PNC apostados en el perímetro del Obelisco y en distintos puntos de la ciudad, así como la instalación de vallas de seguridad en las calles principales.

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En un comunicado dirigido a la comunidad, la organización de Orgullo Antigua destacó que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala garantizó el derecho constitucional a la libre manifestación pacífica, permitiendo la realización de la Caminata del Orgullo Antigua 2026.

La organización de la marcha denunció hostigamiento y discriminación en el contexto de la marcha de la comunidad LGBTIQ+./ (Prensa Comunitaria)

“Como personas comprometidas con la paz, el respeto y la convivencia, acataremos plenamente las disposiciones establecidas por las autoridades para evitar coincidir con otras actividades programadas en la ciudad”, señaló el texto oficial. Debido a las restricciones impuestas por la Corte, la organización reorganizó el recorrido y anunció como nuevo punto de reunión el Obelisco de entrada a la ciudad, frente a Paseo Antigua.

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La convocatoria, hecha pública en el comunicado oficial, invita a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, así como a sus familias, amistades y redes de apoyo, a participar en la caminata que busca visibilizar la diversidad y la resistencia en la ciudad. “Nada de lo ocurrido ha detenido nuestra voluntad de encontrarnos, celebrarnos y hacernos visibles. Cada obstáculo, cada intento de desaliento y cada mensaje de rechazo lo hemos transformado en lo que mejor sabemos construir: amor, creatividad, arte, comunidad, cultura y esperanza”, reza el comunicado de la organización.

El documento también subraya que la caminata no busca confrontación, sino abrir espacios de diálogo y reconocimiento para toda la ciudad. “No caminamos contra nadie: caminamos hacia una Antigua donde ‘todes’ quepamos. Esta caminata no busca derrotar a nadie, sino abrir corazones. Invitamos a toda Antigua, incluso a quienes hoy dudan, a mirarnos. Quizás encuentren más de lo que esperan”, afirma.

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La convocatoria de Orgullo Antigua invitó a la comunidad LGBTIQ+, a sus familias y a sus redes de apoyo a participar para visibilizar la diversidad y la resistencia./ (Sololá Informativo Digital)

En paralelo, la organización denunció que el Juzgado Municipal ordenó el cierre de tres comercios aliados que tenían programados eventos dentro de la agenda cultural de Orgullo Antigua, bajo el argumento de supuestas irregularidades administrativas en la papelería. La organización calificó estos cierres como actos de persecución y discriminación contra el tejido comunitario LGBTIQ+ de la ciudad y expresó su respaldo a los comercios afectados.

La Corte de Constitucionalidad, pese a permitir la marcha, impuso restricciones para evitar que la caminata coincidiera con otras actividades programadas en Antigua Guatemala. Esta decisión obligó a los organizadores a modificar la ruta original y coordinar estrictamente el horario y los puntos de concentración del evento. De acuerdo con el comunicado, la comunidad LGBTIQ+ ha decidido acatar plenamente las disposiciones legales, reiterando su compromiso con la paz y el respeto a la convivencia ciudadana.

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La comunidad LGBTIQ+ reafirma que, a pesar de los obstáculos y restricciones, la voluntad de encontrarse y celebrarse sigue en pie. La convocatoria finaliza con un mensaje de esperanza y valentía: “Amar es cosa de valientes”.