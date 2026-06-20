Teleshow

Natalie Pérez contó que le dijo “no” a una película que luego ganó el Oscar: “Por hacer de muerta”

La actriz y cantante reveló la escena que la hizo rechazar el papel y lo resumió con una ironía que desató risas

Guardar
Google icon

Natalie Pérez habló sobre el papel que le ofrecieron en una película que fue galardonada con un Oscar y que ella decidió no aceptar

Natalie Pérez pasó por Vuelta y Media, el programa que Sebastián Wainraich conduce junto a Julieta Pink y Pablo Fábregas por Urbana Play 104.3 FM, y entre anécdota y anécdota soltó una bomba: rechazó un papel en una película ganadora del Oscar. La razón fue tan concreta como personal: el rol implicaba aparecer sin ropa.

Wainraich le preguntó directamente si había algún proyecto que no tomó y que después se convirtió en un éxito. Pérez no tardó en responder. Contó que le ofrecieron un papel y que lo dejó pasar. El conductor quiso saber si se había arrepentido. “No”, dijo ella, sin dudar.

PUBLICIDAD

Natalie Pérez está esperando su primer hijo
Natalie Pérez relató con humor por qué fue su rechazo al rol para la película ganadora del Oscar

La película era El secreto de sus ojos, la producción de Juan José Campanella que en 2010 ganó el Oscar a la mejor película extranjera y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia del cine argentino, con más de dos millones y medio de espectadores. El rol que le ofrecieron a Pérez era el de Liliana Colotto, la joven asesinada cuyo crimen dispara toda la trama. Un personaje que aparece, básicamente, como cadáver en la comisaría.

“Era la única escena”, explicó la actriz. Cuando desde producción le propusieron una solución —usar otro cuerpo para esas tomas— ella tampoco aceptó: “Es lo mismo. La gente igual va a pensar que es el mío”. La lógica era impecable a su manera.

PUBLICIDAD

El papel terminó en manos de Carla Quevedo, entonces una actriz de 21 años sin créditos en cine. Para ella fue el debut y, al mismo tiempo, el trampolín hacia una carrera que la llevó mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera anticipado. Tras El secreto de sus ojos, Quevedo participó en la miniserie de HBO Show Me a Hero junto a Oscar Isaac, interpretó a Alicia Muñiz en la producción argentina Monzón y construyó una carrera que la llevó a moverse entre Buenos Aires y Los Ángeles.

El papel que rechazó Natalie Pérez recató finalmente en Carla Quevedo (Crédito: Santiago Saferstein)
El papel que rechazó Natalie Pérez recató finalmente en Carla Quevedo (Crédito: Santiago Saferstein)

La película que Pérez rechazó está protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, con Guillermo Francella y Pablo Rago en roles centrales. Está basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, quien también coescribió el guion junto a Campanella. Fue la segunda película argentina en ganar el Oscar a la mejor película extranjera, después de La historia oficial en 1985, y cosechó además nominaciones al BAFTA y al Premio César a la mejor película extranjera.

El momento más recordable del ida y vuelta en Vuelta y Media llegó cuando Pink le señaló que, al rechazar ese papel, también había resignado la chance de tener un Oscar. La respuesta de Pérez fue irónica al límite: “Claro. Mirá qué boluda. No me di cuenta. Por hacer de muerta”. La frase cerró el tema con más humor que nostalgia.

Campanella con el Oscar por El Secreto de sus ojos, ganadora el 7 de marzo de 2010 como Mejor Película Extranjera. Jason Merritt/Getty Images/AFP
Campanella con el Oscar por El Secreto de sus ojos, ganadora el 7 de marzo de 2010 como Mejor Película Extranjera. Jason Merritt/Getty Images/AFP

Pérez nació el 4 de noviembre de 1986 en Villa Urquiza y arrancó su carrera en 1999 con Chiquititas. Desde entonces acumuló una larga trayectoria en televisión —Graduados, Guapas, Esperanza mía, Las Estrellas— antes de apostar por la música. En 2018 lanzó su primer álbum solista, Un té de tilo por favor, bajo el sello Warner Music Group, al que le siguieron Detox (2020) e Intermitente (2023). Hoy protagoniza la película Mazel Tov junto a Adrián Suar, Fernán Mirás y Benjamín Rojas, y el unipersonal teatral Las cosas maravillosas.

Temas Relacionados

Natalie PérezJuan José CampanellaEl secreto de sus ojosPremios OscarCine argentino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

El actor pasó por Otro día perdido y recordó la desopilante anécdota con un comerciante y un reconocido cantante argentino

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

Lali Espósito visitó a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines antes del regreso de Serú Girán: “Lo vamos a disfrutar”

La cantante llegó junto a Pedro Rosemblat para saludar a los músicos, donde la banda dio la primera de cinco fechas

Lali Espósito visitó a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines antes del regreso de Serú Girán: “Lo vamos a disfrutar”

Dolor en el periodismo por la muerte de Roberto García: anécdotas, consejos y la gratitud de sus discípulos

El analista político y económico falleció a los 81 años y dejó un importante legado en la profesión. Así lo recordaron los referentes que crecieron con sus consejos y personalidades de la política y la comunicación

Dolor en el periodismo por la muerte de Roberto García: anécdotas, consejos y la gratitud de sus discípulos

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Tenía 81 años y dejó una profunda huella en más de seis décadas de trabajo en gráfico, radio y televisión

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Serú Girán: David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso

Fue la velada que inauguró cinco fechas agotadas en el Movistar Arena. Dos músicos en plenitud, canciones que detienen el tiempo y el espíritu de Charly García y Oscar Moro sobrevolando un concierto lleno de magia

Serú Girán: David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso

DEPORTES

Países Bajos vs Suecia, EN VIVO, por el Mundial 2026: formaciones confirmadas en ambos equipos

Países Bajos vs Suecia, EN VIVO, por el Mundial 2026: formaciones confirmadas en ambos equipos

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Otra histórica victoria de Francisco Cerúndolo en césped: se clasificó a la final del ATP 500 de Queen’s

El ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026 que armó un prestigioso diario y lidera una selección sudamericana

Golpe del Inter Miami de Messi durante el Mundial: cerró el fichaje de una figura de la selección de Brasil

TELESHOW

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

Lali Espósito visitó a Pedro Aznar y David Lebón en los camarines antes del regreso de Serú Girán: “Lo vamos a disfrutar”

Dolor en el periodismo por la muerte de Roberto García: anécdotas, consejos y la gratitud de sus discípulos

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Serú Girán: David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso

INFOBAE AMÉRICA

El OIEA alertó que la central nuclear de Zaporizhzhia volvió a quedar sin suministro eléctrico externo

El OIEA alertó que la central nuclear de Zaporizhzhia volvió a quedar sin suministro eléctrico externo

Vuelve ‘House of the Dragon’: qué recordar antes del estreno de la tercera temporada

Retiran del mercado un antidepresivo por contener niveles elevados de un compuesto potencialmente cancerígeno

Brasil investiga un presunto ataque cibernético luego de que millones de personas recibieran una falsa alerta de emergencia

Más de 700,000 salvadoreños han solicitado asilo en EE. UU. entre 2020 y 2025, según datos de ACNUR