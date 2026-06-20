Crimen y Justicia

“¿Qué te pasa gato?”: un conductor agredió a un colectivero durante una violenta discusión de tránsito

Ocurrió en La Matanza. El hecho fue filmado por la propia víctima, que registró cuando el agresor se bajó de su auto con arenga de su pareja. El video

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El automovilista cruzó su auto delante del colectivo, obligó a frenar al chofer y desató un episodio de violencia vial que quedó grabado en video

Un hombre agredió a un chofer de colectivo en La Tablada, partido de La Matanza, en un episodio de violencia vial que quedó registrado en video por el propio conductor del transporte público. El agresor le pegó golpes de puño a la ventanilla donde estaba la víctima y, al ver que lo filmaba, le intentó sacar el celular. Todo mientras la pareja del automovilista lo arengaba desde el auto y le hacía gestos al colectivero.

El incidente comenzó metros atrás: según la queja de quienes iban en el auto, el colectivo los había encerrado dos veces durante un trayecto que compartieron.

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Luego, el vehículo se cruzó en el camino del colectivo y lo obligó a frenar. Fue entonces cuando la mujer que acompañaba al agresor le hizo gestos de cuernos al chofer apuntado mientras lo insultaba. Le reprochó la maniobra al menos en dos oportunidades.

Un hombre amenazó a un chófer y le recriminó que lo encerró
La acompañante del agresor insultó al colectivero con gestos desde el vehículo y le reprochó la maniobra antes del ataque

Lo que vino después escaló de forma abrupta. El conductor del auto tomó carrera, saltó y descargó tres trompadas contra la ventanilla del colectivo, mientras le gritaba “¿Qué te pasa, gato?” al chofer.

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La secuencia no terminó ahí: tras los golpes, metió el brazo por la ventana con la intención de arrebatarle el celular con el que el conductor lo filmaba, en un intento por evitar que el momento quedara expuesto. En ese momento, se puede escuchar que siguió insultándolo.

El chofer logró conservar el teléfono y difundió el video, que encabeza la nota. Al menos en el fragmento grabado, él toma una actitud pasiva: no insulta, no responde y su único intento de defensa fue alejar el celular cuando el agresor abrió la ventana.

Un hombre amenazó a un chófer y le recriminó que lo encerró
El hombre golpeó tres veces la ventanilla del colectivo, le gritó "¿Qué te pasa, gato?" al chofer e intentó quitarle el celular

Antecedente reciente

Días atrás ocurrió un episodio similar. Luis Romero, chofer de la línea 511, sufrió una brutal agresión en el partido bonaerense de Pilar a manos de un pasajero que lo golpeó dentro del colectivo. El ataque le provocó una triple fractura en el pómulo derecho. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del vehículo.

El episodio tuvo lugar en la esquina de las calles Paraguay y Baradero. El detonante fue una disputa por el timbre: el pasajero aseguró haberlo presionado para descender, pero el conductor negó haber escuchado señal alguna.

“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, relató Romero en diálogo con Pilar de Todos.

La situación no se detuvo allí. Cuando el chofer se preparaba para reanudar el recorrido, el pasajero volvió a subir al rodado y marchó directo hacia él. Lo increpó y luego descargó una serie de golpes en la cabeza. El video captado por una cámara interna del ómnibus registra el momento exacto. De acuerdo a la víctima, el ataque fue perpetrado con una manopla.

En Pilar, Luis Romero, chofer de la línea 511, sufrió una agresión de un pasajero dentro del colectivo y el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad

Una mujer que intentó frenar la golpiza fue quien contactó al 911 y al SAME. Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde una tomografía confirmó la triple fractura de pómulo derecho con desplazamiento. Las lesiones también requirieron suturas en el rostro. En los próximos días, los médicos de la ART definirán si el conductor debe ser operado.

Tras la agresión, Romero radicó la denuncia en el Destacamento de Agustoni. Junto a delegados y autoridades de la empresa Ruta Bus, aportó las imágenes de las cámaras del vehículo para que las fuerzas de seguridad puedan dar con el agresor.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó. A su vez, sostuvo que el responsable “tiene que pagar” por lo ocurrido.

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