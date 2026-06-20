Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

Jérémy Doku evalúa irse del Mundial por ser padre y enfrenta una dura crítica de la prensa francesa (Reuters/Blake Dahlin)

La selección de Bélgica podría afrontar un desafío inesperado durante la Copa del Mundo: la posible ausencia de Jérémy Doku ante un hipotético arribo a cuartos de final. El delantero, pieza clave del equipo y jugador del Manchester City, evalúa apartarse temporalmente del torneo para acompañar a su esposa, Shireen, en el nacimiento de su primer hijo, previsto para la segunda semana de junio. La fecha coincide con una instancia decisiva del campeonato, lo que ha desatado un debate público sobre la prioridad entre la vida personal y las obligaciones deportivas.

El propio futbolista se refirió a la situación antes del inicio del certamen. “Es mi primer hijo, así que definitivamente quiero estar allí”, señaló Doku a la prensa belga DH. El atacante añadió: “Si me preguntas qué quiero, mi respuesta es que nadie quiere perder el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones. Sé que la federación apoya a sus jugadores y entiende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer”, explicó el delantero, y además agregó: “Veremos qué podemos hacer”.

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France Pierron cuestionó que el futbolista deje la concentración en plena Copa del Mundo y sus dichos provocaron respuestas de figuras de élite (REUTERS/Benoit Tessier)

La declaración de Doku generó respuestas inmediatas, tanto de apoyo como de crítica. El delantero quedó en el centro de un debate que trasciende lo deportivo, ya que algunos sectores valoran la entrega total al equipo nacional, mientras que otros defienden la importancia de los lazos familiares en momentos fundamentales.

Este viernes, la presentadora del canal L’Équipe, France Pierron, lanzó una feroz crítica hacia la posible decisión de Doku. Durante un debate televisivo, calificó el hecho de abandonar la selección nacional en plena Copa del Mundo para asistir al parto. La periodista francesa argumentó: “Tu bebé siempre estará ahí. Vas a viajar durante 20 horas. Estarás completamente desconectado del Mundial. Estarás agotado por todas las emociones que te ha dado, y no puedes perderte un Mundial. Estábamos hablando del precio de las entradas. Hay chicos que quizás hayan pedido préstamos, que lo hayan sacrificado todo para venir a ver el partido. Y no vas allí para cortar el cordón umbilical”.

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Para la comunicadora francesa, la experiencia de disputar el torneo es única y superadora: “Voy a decir lo que pienso porque esto me escandaliza especialmente. No sé si es porque soy mujer o porque soy un poco retorcida y no tengo corazón. Pero no lo entiendo. Cuando tienes la suerte —porque hay que darse cuenta de que participar en un Mundial es realmente una suerte, es una felicidad increíble, hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar—, quizá no se vuelva a repetir nunca más en tu vida, es realmente un momento especial, es un sueño de niño que se hace realidad. Y vas a dejarlo todo eso para ir a asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso —perdón por la expresión—, en el que el padre no sirve para nada, tiene un papel de extra”, según replicó el diario francés Le Figaro. “¿Te guardará rencor por no haber cortado el cordón umbilical?“, insistió.

El rechazo por sus palabras escalaron a tal punto que debió salir a realizar una aclaración en redes sociales horas máss tarde: “En ese programa expresé una opinión personal, en el marco de un debate con opiniones contrapuestas. Esas declaraciones solo me comprometen a mí y no reflejan en ningún caso una postura colectiva. Entiendo que puedan haber resultado chocantes, ofensivos o hirientes para algunos de ustedes, y lo siento mucho. Mi intención nunca ha sido restar importancia al lugar que ocupan los padres ni al papel que desempeñan junto a su pareja y su hijo”.

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El descargo de France Pierron tras sus frases sobre Doku

El arquero belga Hendrik Van Crombrugge utilizó sus redes sociales para criticar a la periodista: “Aparentemente, esperamos que los futbolistas sean máquinas las 24 horas del día y que pongan a su familia en segundo plano”. Y agregó: “Es sorprendente criticar a alguien por elegir uno de los momentos más significativos de su vida privada. Quizás el verdadero problema no reside en Jeremy Doku, sino en la idea de que el deporte es más importante que la familia”

“Quizás también deberíamos preguntarnos si aquí no se está aplicando un doble estándar. Nos parece natural que una madre se tome un tiempo para el nacimiento de su hijo, pero cuando un padre quiere estar presente de forma consciente en ese mismo momento único, se le critica por dejar su trabajo en un segundo plano por un momento”, sumó. Y concluyó: “El nacimiento de un hijo no es una cita sin compromiso que se pueda reprogramar”.

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El futbolista evalúa ausentarse en un hipotético cruce de cuartos de final (Foto: Reuters/Blake Dahlin)

El exboxeador Brahim Asloum fue uno de los primeros en rechazar el planteo de Pierron: “Un bebé es toda tu vida. Una Copa del Mundo una vez que se acabe, se acabó”.

El caso de Doku reavivó un debate de larga data sobre cómo los atletas gestionan su vida personal durante grandes competencias. En el programa Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, distintos protagonistas del deporte aportaron sus experiencias y reflexiones. El ex ciclista Jérôme Pineau relató: “No puedes ignorar lo que está pasando en casa. Tengo el recuerdo de un Tour du Limousin donde había decidido volver a la más mínima preocupación por mi padre, que tenía que tener su corazón operado. También tengo una de mis hijas que nació durante París-Niza, mi prioridad era estar allí para el nacimiento”. El atleta resaltó: “El nacimiento de un niño, si sale mal, ¿cómo explicas que no estás allí? Otro ejemplo: detuve un Tour por Italia para intentar salvar a mi pareja. Primero es la vida familiar”.

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Una opinión similar manifestó el ex tenista Julien Benneteau: “Hay chicos que van al torneo y no quieren escuchar sobre la molestia de la vida cotidiana. No era así”. El deportista se refirió al caso Doku planteando una pregunta crucial: “En el ejemplo de Doku, algunos dicen que es el sueño de una vida para jugar una Copa del Mundo. Vale, pero ¿y si el nacimiento no va bien y no está ahí? Allí, él irá de un lado a otro y solo se perderá un partido... ¡Tienes que mirar todo lo que ganará en felicidad!”, de acuerdo con el medio RMC Sports.

La decisión del delantero fue respaldada por deportistas de otras disciplinas (REUTERS/Albert Gea)

No es la primera vez que un futbolista de élite enfrenta una disyuntiva de este tipo. El defensor Brandon Mechele, compañero de selección de Doku y jugador del Brujas, atraviesa una situación similar. Su esposa tiene previsto dar a luz más adelante en julio, lo que podría afectar su participación en la fase final del campeonato, dependiendo del avance del equipo.

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Existen además antecedentes en otras selecciones europeas. El francés Kingsley Coman abandonó el campamento de su equipo tanto en la Eurocopa 2021 como en la edición más reciente, para asistir a los nacimientos de su tercer y cuarto hijo. Lo mismo ocurrió con Phil Foden, quien se apartó temporalmente de la selección de Inglaterra durante la Eurocopa 2024 para presenciar el nacimiento de su tercer hijo. Por su parte, el mediocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, se perdió el partido de la Community Shield contra el Crystal Palace tras convertirse en padre.

Por el momento, Doku, de 24 años, inició el torneo como titular en el partido inaugural de Bélgica frente a Egipto, que concluyó igualado 1-1. El equipo dirigido por Rudi García se enfrentará a Irán el domingo y cerrará la fase de grupos ante Nueva Zelanda el 27 de junio.

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