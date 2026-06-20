Tomás Fonzi sorprendió a Mario Pergolini al contarle con qué famoso lo confundieron: “Fui él durante dos años”

En diálogo con Mario Pergolini, el actor contó la desopilante anécdota que lo vincula con un cantante famoso (Video. El Trece)

Cada invitado que pasa por el living de Otro día perdido sabe que tiene que estar preparado para que la charla viaje por diferentes carriles, y no siempre los convencionales. El ciclo que conduce Mario Pergolini, apuntalado por Agustín Rada Aristarán y Evelyn Botto, ofrece diálogos distendidos y profundos, según el caso, y siempre dispuestos a viajar por el anedoctario alternativo de los protagonistas.

Quien vivió la experiencia en la última emisión fue Tomás Fonzi. Durante su paso por el programa de El Trece, Pergolini planteó el tema que disparó la insólita anécdota: “No lo iba a contar esto, pero a este caballero durante una época lo trataban muy bien, no sé si en un restaurante o en un lugar, porque lo confundían: creían que era uno de los hermanos de Airbag”, señaló a modo de prólogo. Y agregó: “Y él, sabiendo que no lo era, nunca lo aclaró”, dando a entender que sacaba provecho de la confusión.

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Fonzi se hizo cargo de la acusación en clave de comedia, aunque corrigió al famoso y a la locación en cuestión. “En realidad me pasó con Diego Torres y fue en una ferretería". Según contó el actor, todo sucedió en la zona cuando se fue a convivir a Acassuso con su pareja. La casa necesitaba refacciones, y él le encontró el gusto a hacerlo con sus propias manos. Y cada vez que iba a la ferretería, el comerciante le sacaba tema como si fuera el autor de “Tratar de estar mejor”.

Tomás Fonzi en el programa de Mario Pergolini

“¿Qué andás haciendo por este barrio?“, ”¿Cómo anda tu madre?“, ”¿Y siempre con la música, no?“. Las preguntas se sucedían entre la sorpresa por tener a una figura de la música latina en el barrio, el recuerdo eterno de la gran Lolita Torres o su actualidad profesional. Fonzi respondía con frases de ocasión, para salir del paso lo más rápido posible, volver al altillo donde trabajaba y no tener que detenerse a explicar quién era.

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“Yo no le mentí”, se excusó Fonzi, aunque al final tuvo que hacerse cargo. “Un día me dice: ‘Volvé, te esperamos la próxima, Dieguito Torres’”, generando las risas en todo el estudio. “Durante dos años fui Diego Torres”, suscribió.

Diego Torres visitó Otro día perdido a finales de 2025

De acuerdo a su testimonio, el ferretero era de esos empleados que se brindan por el cliente, y que a eso se debió su actitud: “Era un divino el tipo, cómo lo voy a contradecir”, exclamó, uniéndose a la cadena de humoradas que conectan a Diego Torres y un ferretero de Acassuso a través de la picardía de Tomás Fonzi.

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El día que Valeria Mazza le negó un beso a Antonio Banderas

Valeria Mazza recordó el día que rechazó besarse con Antonio Banderas (Otro día perdido. El Trece)

Durante su paso por el mismo programa, la súper modelo argentina relató el episodio en el que rechazó besar al actor español durante la grabación de un comercial en Los Ángeles para el mercado italiano. “A mí me cambiaron el guión. Cuando yo llegué a Los Ángeles, no estaba eso”, afirmó la modelo, visiblemente indignada aún al recordarlo. La modificación apareció durante el rodaje, sin previo aviso y sin su consentimiento, y fue en ese momento que Mazza se plantó.

Ante la insistencia del chico Almodóvar y el equipo, Valeria se mantuvo firme y les respondió que no aceptaba el cambio. El actor llegó incluso a su camarín para persuadirla, pero la modelo no cedió. Mazza aclaró que su negativa no estuvo relacionada con su relación con su esposo, Alejandro Gravier, sino con su decisión personal de respetar sus propios límites frente a la cámara.

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El comercial terminó con Mazza esquivando el beso, una escena que con el tiempo se convirtió en una anécdota recurrente y motivo de risas en su entorno familiar y con Banderas, con quien mantiene una amistad.