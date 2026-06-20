El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”: los gestos de incomodidad durante su conferencia de prensa

Los gestos de incomodidad de Fernando Gago antes de ser internado

La salud de Fernando Gago se convirtió en un tema de relevancia tanto en Chile como en Argentina tras conocerse que debió ser operado de urgencia por un problema cardiovascular. En las últimas horas, se difundió un parte médico en el que se confirmó que debió ser operado tras sufrir "un infarto agudo al miocardio“.

La Universidad de Chile, club que dirige desde marzo del 2026, publicó en sus redes sociales el comunicado. “Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago. ¡Fuerza profe!“, expresaron en el perfil oficial de la entidad.

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El centro hospitalario de Santiago de Chile detalló: “La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio. Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

El parte médico de Fernando Gago

La noticia circuló durante la mañana del viernes, aunque en ese momento el club chileno evitó confirmar la operación y emitió un comunicado escueto sin mayores detalles. Si bien los medios locales habían confirmado la intervención quirúrgica, ahora la Clínica Alemana comunicó lo ocurrido con el entrenador de 40 años.

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Gago dirigió el jueves por la noche la victoria de su equipo ante O’Higgins por 2-0 en el Estadio Nacional por el torneo local. Según los informes, debió recurrir de emergencia “durante la madrugada” a la guardia médica. El medio local ADN aseguró que Pintita fue ingresado alrededor de las 3 de la mañana.

En ese marco, se comenzaron a viralizar algunas escenas de la conferencia de prensa que brindó post victoria ya cerca de la medianoche. Si bien respondió con normalidad a lo largo de los casi 13 minutos que duró la exposición ante la prensa, hubo dos escenas puntuales que expusieron al técnico argentino con cierta incomodidad, como acusando unas dolencias. Esos gestos tomaron otro sentido tras conocerse el cuadro médico que se desarrolló horas más tarde.

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La presidenta del directorio Azul Azul que lidera el club, Cecilia Pérez, y el gerente general José Ignacio Asenjo, visitaron al DT en la clínica. “Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto. Faltan procedimientos pendientes, no sé si salga de alta mañana. Es una noticia fuerte lo que le pasó, pero está en buenas manos. De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”, expresó la directiva.

El ex conductor de Aldosivi de Mar del Plata, Racing Club, Boca Juniors y Necaxa de México continuará con su recuperación y el cargo en la Universidad de Chile quedará por el momento en las manos de su ayudante inmediato, el ex defensor Fabricio Coloccini.

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“Él quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha”, explicó Pérez, aunque su lugar será ocupado por su asistente este domingo en el juego ante Santiago Wanderers por la Copa Chile desde las 18.30.

Coloccini reemplazará a Gago

Gago anunció su retiro del fútbol profesional en el 2020 con 34 años luego de 15 temporadas como profesional. Gago inició su carrera como director técnico en Aldosivi entre enero y septiembre de 2021, y ese mismo año asumió en Racing Club, donde permaneció hasta septiembre de 2023 y conquistó dos títulos. Luego dirigió a las Chivas de Guadalajara desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, cuando dejó el club para asumir en Boca Juniors, de donde fue despedido en abril de 2025. Tras ese paso, volvió a México para ponerse al frente de Necaxa entre junio y noviembre de 2025. Desde marzo de 2026 conduce a la Universidad de Chile.

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