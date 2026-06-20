Más de dos mil familias afectadas y cientos de emergencias tras intensas lluvias en Guatemala

Guatemala enfrenta una temporada de lluvias con alta incidencia de emergencias, principalmente inundaciones y caídas de árboles (Cortesía CONRED).

Guatemala enfrenta una situación crítica tras el paso de la tormenta tropical Cristina, con un total de 2,158 familias afectadas y 539 emergencias confirmadas en todo el país, de acuerdo con el más reciente informe presentado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). El reporte, actualizado hasta el 20 de junio, detalla el impacto de las lluvias que iniciaron el 19 de abril y que han provocado daños significativos en múltiples departamentos

De acuerdo con datos oficiales, publicados por CONRED, el número de personas afectadas asciende a 8,948. El reporte de las autoridades indica que 101 personas permanecen en albergues temporales, mientras que 3,001 han sido evacuadas por las autoridades. Además, se han confirmado siete fallecidos, tres heridos y tres personas desaparecidas desde el inicio de la temporada de lluvias y tras el paso de la tormenta Cristina. La cantidad de familias damnificadas alcanza las 1,881, reflejando la magnitud de la emergencia en el país.

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Las lluvias han causado daños considerables en viviendas, con 187 registradas con daño leve, 161 con daño moderado, 80 con daño severo y 156 catalogadas en condición de riesgo, además de la destrucción total de seis viviendas, según los datos de CONRED.

El Sistema CONRED mantiene monitoreo constante sobre las diferentes emergencias que se registran debido a los fenómenos climáticos./ (CONRED)

El impacto sobre la infraestructura pública también ha sido relevante. Según el informe, 190 carreteras presentan afectaciones, lo cual complica el acceso a diversas comunidades y dificulta la entrega de ayuda humanitaria. Las autoridades también han reportado que seis puentes y 13 escuelas han sufrido daños relacionados con las emergencias generadas por la temporada de lluvias, como destacó Nuestro Diario.

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Las emergencias no se concentran en una sola región, sino que se distribuyen en casi todos los departamentos del país. Los más golpeados son Alta Verapaz con 88 emergencias, Guatemala con 66, Chiquimula con 37, Quetzaltenango con 31, San Marcos con 30 y Zacapa con 29. Otros departamentos como Jalapa, Petén, Escuintla, Izabal, Huehuetenango, Totonicapán, Santa Rosa, Baja Verapaz, Suchitepéquez, Sololá, Retalhuleu, Jutiapa, Chimaltenango, Sacatepéquez y El Progreso también han registrado diversos incidentes, mostrando la dimensión nacional de la emergencia a nivel nacional.

Entre los tipos de emergencias atendidas, CONRED señaló que la caída de árboles encabeza la lista con 129 casos, seguida de 126 inundaciones, 78 reportes de fuertes vientos, 64 deslizamientos de tierra, 32 flujos de lodo y 31 derrumbes. También se registraron 25 socavamientos, 17 colapsos estructurales, 10 hundimientos y 8 daños en macroinfraestructura. Otras causas menores incluyen anegaciones, incendios, daños eléctricos y colapso de alcantarillas.

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Un árbol caído bloquea parte de una carretera, mientras un trabajador de mantenimiento se prepara para despejar el área después de fuertes lluvias. /(CONRED)

Las acciones oficiales del Sistema CONRED incluyen monitoreo y evaluación constante de daños, habilitación y gestión de albergues, entrega de ayuda humanitaria y apoyo en evacuaciones. La Secretaría Ejecutiva de CONRED recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, preparar un Plan Familiar de Respuesta, identificar rutas de evacuación y acudir al número 119 para reportar emergencias, disponible las 24 horas.

Recientemente, la tormenta tropical Cristina provocó precipitaciones intensas que causaron el desbordamiento de ríos, deslizamientos y daños en infraestructura, aumentando la vulnerabilidad de miles de familias y dificultando el acceso a comunidades rurales. Las autoridades han advertido que la temporada de lluvias continúa activa y podría generar nuevas emergencias en los próximos días.

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Las cifras reportadas por CONRED y recogidas por diferentes medios de prensa reflejan el alcance del fenómeno y la necesidad de mantener la prevención y la colaboración ciudadana ante la persistencia de condiciones climáticas adversas.