El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

Turquía quedó eliminado del Mundial tras dos derrotas (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Las primeras eliminaciones del Mundial 2026 sucedieron al octavo día de competición: Haití y Turquía volvieron a perder en su segunda presentación y quedaron sin chances de continuar en el torneo a falta de un partido para concluir la fase de grupos. En la misma situación se encuentran otras selecciones, que podrían despedirse anticipadamente antes del cierre de la segunda fecha.

Haití quedó eliminado tras ser derrotado por 3-0 frente a Brasil en Filadelfia. El conjunto caribeño, que regresó a la máxima cita internacional después de más de medio siglo, acumuló su segunda caída y perdió toda posibilidad de superar a Escocia en el Grupo C.

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El criterio que define posiciones, basado en el resultado directo entre los equipos igualados, selló el destino haitiano incluso antes de la última fecha, ya que los británicos se impusieron en el duelo entre sí.

El segundo equipo sin chances de avanzar es Turquía. En su tercera presentación en una cita mundialista, la selección europea cayó por 1-0 ante Paraguay en San Francisco, pese a haber jugado buena parte del cotejo con superioridad numérica.

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Los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella venían de ser derrotados ante Australia y el resultado frente a los sudamericanos los dejó fuera de toda posibilidad en el Grupo D, que ya tiene como clasificado a 16avos a Estados Unidos, próximo rival de los turcos.

Haiti fue la primera eliminada del certamen (REUTERS/Jeenah Moon)

La segunda fecha de la fase de grupos mantiene la tensión para otras selecciones que podrían quedar eliminadas en las próximas horas, dependiendo de una serie de combinaciones.

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El nuevo reglamento de desempate, que privilegia los partidos entre equipos igualados por sobre la diferencia de gol, multiplica las variantes y obliga a realizar cuentas precisas.

A continuación, el panorama de los equipos en riesgo y los resultados que definen su continuidad:

- Túnez: tras la aplastante goleada de Países Bajos sobre Suecia, una derrota frente a Japón significaría su eliminación en el Grupo F. En ese caso, los africanos quedarían sin posibilidades de alcanzar el tercer puesto por haber perdido el cruce directo ante los suecos.

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El combinado turco cayó ante Paraguay (REUTERS/Carlos Barria)

- Ecuador o Curazao: el perdedor del duelo entre ambos puede quedar eliminado si Alemania y Costa de Marfil empatan su partido. Si los dos líderes alcanzan los cuatro puntos y el ganador del encuentro directo suma tres, el perdedor ya no tendría forma de superar al tercero por el resultado entre sí.

- Jordania o Argelia: el que caiga en ese enfrentamiento quedará automáticamente fuera. Ambos arrancaron el certamen con derrotas y, aun ganando en la última fecha, arrastrarían el desempate directo perdido frente a otros rivales de su grupo.

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- Uzbekistán: puede despedirse tempranamente si pierde contra Portugal y RD Congo supera a Colombia. En ese caso, portugueses y congoleños llegarían a cuatro puntos, mientras que los colombianos quedarían con tres unidades, pero con la ventaja de haber ganado el enfrentamiento directo ante los asiáticos.

- Panamá o Croacia: el que pierda en el cruce entre ambos podría quedar eliminado si Inglaterra y Ghana igualan su partido. Con los africanos y los británicos en cuatro puntos y el ganador de Panamá-Croacia en tres, el perdedor no tendría cómo superar al tercero por el enfrentamiento directo.

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El lamento de los fanáticos haitianos tras la caída ante Brasil (REUTERS/Patrice Noel)

En contraste con todos estas zonas, el escenario es completamente diferente en los Grupos G y H. Allí, tras la primera jornada, todos los equipos igualaron sus partidos, lo que deja la tabla de posiciones con absoluta paridad y abre cualquier posibilidad de cara a la segunda fecha.

Tanto en el Grupo G, integrado por Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto, como en el Grupo H, donde compiten Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde, cada selección suma un punto y mantiene intactas sus opciones de avanzar.

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TABLAS DE POSICIONES