El trágico final de la italiana que lo dejó todo por una nueva vida y murió en el incendio de República Dominicana

Un voraz incendio consumió parte de las instalaciones del hotel Viva Dominicus en Bayahíbe, República Dominicana. Las imágenes muestran las enormes llamas y la densa columna de humo que cubrieron el complejo turístico.

La búsqueda de un nuevo comienzo y la firme decisión de reescribir el propio destino suelen ser el motor de historias inspiradoras. Sin embargo, a veces el destino se torna cruelmente impredecible. La tarde de ayer viernes 19 de junio, la idílica costa de Bayahíbe, en la República Dominicana, se convirtió en el escenario de una tragedia internacional.

Un voraz incendio arrasó las instalaciones del conocido complejo hotelero Viva Dominicus Beach by Wyndham, cobrándose la vida de una ciudadana italiana: Francesca Valentino, de 46 años. Su fallecimiento no solo deja un vacío inmenso en su entorno familiar, sino que ha conmocionado profundamente tanto a la comunidad dominicana como a su Italia natal, donde su historia de valentía ya era conocida públicamente.

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Antes de que su nombre recorriera los titulares de la prensa internacional debido al siniestro, Francesca Valentino era conocida en la provincia de Caserta, al norte de Nápoles, por su pasión por el arte y el movimiento. Durante años, Francesca se desempeñó como bailarina e instructora de ballet, construyendo una vida profesional estable en Roma tras mudarse de su Caserta natal.

Paralelamente, su hermano Davide Valentino trabajaba en el competitivo mundo de la moda en Milán como diseñador. A pesar de tener vidas aparentemente resueltas, ambos compartían una profunda insatisfacción con el ajetreo y la rutina de la vida europea.

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Francesca Valentino, de 46 años, fotografiada en Italia (Cortesía New York Post).

El punto de inflexión ocurrió en 2013, cuando Davide viajó a la República Dominicana y quedó cautivado por la isla. Decidió comprar un barco y abrir un pequeño negocio en la playa de Bayahíbe, el Playa Barco Bar. En 2014, motivada por el cambio de su hermano, Francesca tomó una decisión que transformaría su existencia: compró un billete de avión válido por solo dos meses para visitarlo. Nunca regresó a vivir permanentemente en Italia bajo las mismas condiciones.

La historia de los hermanos Valentino llamó la atención de los medios de comunicación en su país de origen. En 2018, Francesca fue entrevistada por el popular programa de la televisión italiana de la cadena Sky Uno titulado “Mollo tutto e cambio vita” (Lo dejo todo y cambio mi vida). En dicha producción, concebida para narrar las experiencias de italianos que rompían con la rutina para empezar de cero en el extranjero, Francesca se mostró radiante y convencida de su elección:

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«Salí de Italia con un billete de avión para dos meses, pero nunca regresé. Llevo cuatro años viviendo aquí, encontré el amor, me casé y tuve una hija que ya tiene dos años. Estoy contenta con mi decisión; jamás volvería atrás», expresó al medio italiano.

Francesca Valentino junto a su hermano Davide en la República Dominicana durante la grabación en 2018 de un programa de la televisión italiana que retrató su decisión de mudarse al Caribe (Cortesía Caserta CE).

Amor, familia y el retorno temporal a sus raíces

En el pintoresco pueblo pesquero de Bayahíbe, un enclave turístico de la costa sureste dominicana famoso por ser el punto de partida hacia las islas Saona y Catalina, Francesca no solo encontró estabilidad, sino también el amor. Allí conoció a un ciudadano dominicano de quien se enamoró y con quien contrajo matrimonio en el año 2017. La pareja echó raíces en la isla caribeña y vio nacer a sus dos hijas, que actualmente tienen 4 y 10 años de edad.

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En el 2020, la familia tomó la decisión de trasladarse temporalmente de regreso a Italia, asentándose nuevamente en Caserta, específicamente en la concurrida calle Corso Giannone.

Aunque inicialmente emprendió junto a su hermano un pequeño negocio de bed and breakfast en la localidad italiana, decidió cerrarlo poco después. En la actualidad, se dedicaba por completo al cuidado de sus hijas y de su núcleo familiar. Las pequeñas asistían al colegio local De Amicis, plenamente integradas a la vida italiana, mientras el esposo de Francesca trabajaba como guardia de seguridad.

Valentino y su esposo, de origen dominicano, a quien conoció en el pueblo pesquero de Bayahíbe. La pareja inició su romance en 2014, contrajo matrimonio en 2017 y procreó dos hijas antes de trasladarse temporalmente a Italia (Cortesía New York Post).

La fatalidad en el Viva Dominicus Beach

La tragedia se desencadenó la mañana de ayer, alrededor de las 10:45 o 11:00 horas, mientras Francesca se encontraba nuevamente de visita en Bayahíbe junto a su esposo, familiares y amigos en el lugar donde inició su romance.

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El fuego comenzó de manera repentina en el área de la recepción del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, un complejo de enorme popularidad entre los operadores turísticos internacionales y con una altísima afluencia de huéspedes europeos, particularmente italianos.

Las observaciones preliminares ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Defensa Civil dominicana indicaron que el siniestro se propagó con una velocidad destructiva debido a la naturaleza inflamable de las estructuras de techo hechas de palma (paja) y a las condiciones climáticas desfavorables marcadas por ráfagas de viento.

En pocos minutos, una densa y oscura humareda cubrió gran parte de las instalaciones del resort, desatando escenas de pánico y confusión entre los presentes. La emergencia forzó la evacuación masiva de aproximadamente 1,700 personas, entre clientes y empleados, quienes buscaron refugio en la zona de la playa mientras el fuego consumía la infraestructura.

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El fuego comenzó durante la mañana en el hotel y activó una intervención inmediata de equipos de emergencia en Bayahíbe, provincia La Altagracia. (Cortesía: Redes sociales)

A pesar del despliegue de un amplio operativo interinstitucional coordinado de inmediato por el Sistema 911, la Policía Turística (POLITUR) y los cuerpos de bomberos locales, Francesca no logró salir ilesa de la emergencia. De acuerdo con el informe oficial emitido por el médico legista actuante, el doctor Benito Kelly, la causa definitiva de su muerte fue la inhalación de humo.

Aunque el personal de salud del complejo y las unidades de rescate realizaron intensos esfuerzos de reanimación, la italiana fue trasladada de urgencia al Centro Médico Central Romana, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Las autoridades judiciales y administrativas han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer el origen exacto del fuego y evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad contra incendios en el complejo. Francesca Valentino, la mujer que se atrevió a dejar atrás la comodidad europea para perseguir una idea radical de felicidad en el Caribe, encontró el final de su historia en la misma tierra que una vez describió como su renacimiento.

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