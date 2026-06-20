República Dominicana

El trágico final de la italiana que lo dejó todo por una nueva vida y murió en el incendio de República Dominicana

La misma tierra caribeña que eligió como su hogar, donde encontró el amor y formó una familia, fue el escenario de su inesperado adiós. Francesca Valentino, originaria de Caserta, Italia, perdió la vida durante el incendio que destruyó gran parte de un conocido complejo turístico en Bayahíbe

Guardar
Google icon
Un voraz incendio consumió parte de las instalaciones del hotel Viva Dominicus en Bayahíbe, República Dominicana. Las imágenes muestran las enormes llamas y la densa columna de humo que cubrieron el complejo turístico.

La búsqueda de un nuevo comienzo y la firme decisión de reescribir el propio destino suelen ser el motor de historias inspiradoras. Sin embargo, a veces el destino se torna cruelmente impredecible. La tarde de ayer viernes 19 de junio, la idílica costa de Bayahíbe, en la República Dominicana, se convirtió en el escenario de una tragedia internacional.

Un voraz incendio arrasó las instalaciones del conocido complejo hotelero Viva Dominicus Beach by Wyndham, cobrándose la vida de una ciudadana italiana: Francesca Valentino, de 46 años. Su fallecimiento no solo deja un vacío inmenso en su entorno familiar, sino que ha conmocionado profundamente tanto a la comunidad dominicana como a su Italia natal, donde su historia de valentía ya era conocida públicamente.

PUBLICIDAD

Antes de que su nombre recorriera los titulares de la prensa internacional debido al siniestro, Francesca Valentino era conocida en la provincia de Caserta, al norte de Nápoles, por su pasión por el arte y el movimiento. Durante años, Francesca se desempeñó como bailarina e instructora de ballet, construyendo una vida profesional estable en Roma tras mudarse de su Caserta natal.

Paralelamente, su hermano Davide Valentino trabajaba en el competitivo mundo de la moda en Milán como diseñador. A pesar de tener vidas aparentemente resueltas, ambos compartían una profunda insatisfacción con el ajetreo y la rutina de la vida europea.

PUBLICIDAD

Francesca Valentino, de 46 años, fotografiada en Italia (Cortesía New York Post).
Francesca Valentino, de 46 años, fotografiada en Italia (Cortesía New York Post).

El punto de inflexión ocurrió en 2013, cuando Davide viajó a la República Dominicana y quedó cautivado por la isla. Decidió comprar un barco y abrir un pequeño negocio en la playa de Bayahíbe, el Playa Barco Bar. En 2014, motivada por el cambio de su hermano, Francesca tomó una decisión que transformaría su existencia: compró un billete de avión válido por solo dos meses para visitarlo. Nunca regresó a vivir permanentemente en Italia bajo las mismas condiciones.

La historia de los hermanos Valentino llamó la atención de los medios de comunicación en su país de origen. En 2018, Francesca fue entrevistada por el popular programa de la televisión italiana de la cadena Sky Uno titulado “Mollo tutto e cambio vita” (Lo dejo todo y cambio mi vida). En dicha producción, concebida para narrar las experiencias de italianos que rompían con la rutina para empezar de cero en el extranjero, Francesca se mostró radiante y convencida de su elección:

«Salí de Italia con un billete de avión para dos meses, pero nunca regresé. Llevo cuatro años viviendo aquí, encontré el amor, me casé y tuve una hija que ya tiene dos años. Estoy contenta con mi decisión; jamás volvería atrás», expresó al medio italiano.

Francesca Valentino junto a su hermano Davide en la República Dominicana durante la grabación en 2018 de un programa de la televisión italiana que retrató su decisión de mudarse al Caribe (Cortesía Caserta CE).
Francesca Valentino junto a su hermano Davide en la República Dominicana durante la grabación en 2018 de un programa de la televisión italiana que retrató su decisión de mudarse al Caribe (Cortesía Caserta CE).

Amor, familia y el retorno temporal a sus raíces

En el pintoresco pueblo pesquero de Bayahíbe, un enclave turístico de la costa sureste dominicana famoso por ser el punto de partida hacia las islas Saona y Catalina, Francesca no solo encontró estabilidad, sino también el amor. Allí conoció a un ciudadano dominicano de quien se enamoró y con quien contrajo matrimonio en el año 2017. La pareja echó raíces en la isla caribeña y vio nacer a sus dos hijas, que actualmente tienen 4 y 10 años de edad.

En el 2020, la familia tomó la decisión de trasladarse temporalmente de regreso a Italia, asentándose nuevamente en Caserta, específicamente en la concurrida calle Corso Giannone.

Aunque inicialmente emprendió junto a su hermano un pequeño negocio de bed and breakfast en la localidad italiana, decidió cerrarlo poco después. En la actualidad, se dedicaba por completo al cuidado de sus hijas y de su núcleo familiar. Las pequeñas asistían al colegio local De Amicis, plenamente integradas a la vida italiana, mientras el esposo de Francesca trabajaba como guardia de seguridad.

Valentino y su esposo, de origen dominicano, a quien conoció en el pueblo pesquero de Bayahíbe. La pareja inició su romance en 2014, contrajo matrimonio en 2017 y procreó dos hijas antes de trasladarse temporalmente a Italia (Cortesía New York Post).
Valentino y su esposo, de origen dominicano, a quien conoció en el pueblo pesquero de Bayahíbe. La pareja inició su romance en 2014, contrajo matrimonio en 2017 y procreó dos hijas antes de trasladarse temporalmente a Italia (Cortesía New York Post).

La fatalidad en el Viva Dominicus Beach

La tragedia se desencadenó la mañana de ayer, alrededor de las 10:45 o 11:00 horas, mientras Francesca se encontraba nuevamente de visita en Bayahíbe junto a su esposo, familiares y amigos en el lugar donde inició su romance.

El fuego comenzó de manera repentina en el área de la recepción del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, un complejo de enorme popularidad entre los operadores turísticos internacionales y con una altísima afluencia de huéspedes europeos, particularmente italianos.

Las observaciones preliminares ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Defensa Civil dominicana indicaron que el siniestro se propagó con una velocidad destructiva debido a la naturaleza inflamable de las estructuras de techo hechas de palma (paja) y a las condiciones climáticas desfavorables marcadas por ráfagas de viento.

En pocos minutos, una densa y oscura humareda cubrió gran parte de las instalaciones del resort, desatando escenas de pánico y confusión entre los presentes. La emergencia forzó la evacuación masiva de aproximadamente 1,700 personas, entre clientes y empleados, quienes buscaron refugio en la zona de la playa mientras el fuego consumía la infraestructura.

El fuego comenzó durante la mañana en el hotel y activó una intervención inmediata de equipos de emergencia en Bayahíbe, provincia La Altagracia. (Cortesía: Redes sociales)

A pesar del despliegue de un amplio operativo interinstitucional coordinado de inmediato por el Sistema 911, la Policía Turística (POLITUR) y los cuerpos de bomberos locales, Francesca no logró salir ilesa de la emergencia. De acuerdo con el informe oficial emitido por el médico legista actuante, el doctor Benito Kelly, la causa definitiva de su muerte fue la inhalación de humo.

Aunque el personal de salud del complejo y las unidades de rescate realizaron intensos esfuerzos de reanimación, la italiana fue trasladada de urgencia al Centro Médico Central Romana, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Las autoridades judiciales y administrativas han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer el origen exacto del fuego y evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad contra incendios en el complejo. Francesca Valentino, la mujer que se atrevió a dejar atrás la comodidad europea para perseguir una idea radical de felicidad en el Caribe, encontró el final de su historia en la misma tierra que una vez describió como su renacimiento.

Temas Relacionados

República DominicanaIncendioBayahíbeFrancesca ValentinoViva Dominicus Beach by Wyndham

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a cuatro personas por minería ilegal en medio del aumento de los delitos ambientales en Panamá

Las investigaciones por destrucción de recursos naturales aumentaron más de 122% entre enero y mayo, según cifras del Ministerio Público.

Condenan a cuatro personas por minería ilegal en medio del aumento de los delitos ambientales en Panamá

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

El canciller italiano Antonio Tajani destacó el papel de El Salvador como referente en materia de seguridad en Centroamérica y destacó la importancia de la cooperación bilateral para promover el desarrollo económico y la estabilidad regional

El Salvador es una garantía de seguridad en la región, según canciller de Italia

El rastro del asesino: Video capta el momento en que el criminal huye tras asesinar a un nicaragüense en Texas

Mientras la policía de Texas difunde un video que capta el momento en que un joven criminal huye a toda prisa por las calles tras cometer un brutal asesinato, en Nicaragua una familia llora a la distancia y busca desesperadamente fondos para repatriar el cuerpo de José Salgado Amador

El rastro del asesino: Video capta el momento en que el criminal huye tras asesinar a un nicaragüense en Texas

El papa León XIV designa como obispo en Costa Rica a Elímar Carvajal, quien se convierte en el prelado más joven

La Santa Sede informó que el sacerdote de 50 años asumirá la diócesis tras la aceptación de la dimisión de Óscar Fernández, quien dejó el puesto al cumplir 75 años de vida y luego de 23 años en el cargo.

El papa León XIV designa como obispo en Costa Rica a Elímar Carvajal, quien se convierte en el prelado más joven

Desde $46.80 al mes: la CSS activa afiliación obligatoria para conductores y auxiliares del transporte público en Panamá

El nuevo régimen incorpora a trabajadores independientes del transporte público y forma parte de los cambios aprobados para ampliar la base de cotizantes.

Desde $46.80 al mes: la CSS activa afiliación obligatoria para conductores y auxiliares del transporte público en Panamá

TECNO

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial a niños entre 6 y 13 años: vuelven los libros de papel

Nuevo WhatsApp: este punto verde delatará a tus amigos si estás o no en línea

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Detectar vida en otros planetas podría ser más fácil gracias a esta tecnología

Android 17 ya está disponible: lista de celulares compatibles y cómo instalar

ENTRETENIMIENTO

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional

El elenco de ‘Friends’ despide a James Burrows, el director que cambió sus vidas: “Nos hizo sentir en familia”

MUNDO

Hallan unas termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront

Hallan unas termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront

Rusia bombardeó un edificio en la ciudad ucraniana de Kharkiv: al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos un niño

El OIEA alertó que la central nuclear de Zaporizhzhia volvió a quedar sin suministro eléctrico externo

El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

Hallan 34 fetos enterrados en una propiedad de Polonia y arrestan a una médica