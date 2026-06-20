Nicaragua: narcotraficantes abandonaron 475 paquetes de cocaína en el Río San Juan

Este video es una cobertura noticiosa de 19 TV de Nicaragua, en la cual el coronel Ronald Téllez, del Destacamento Militar Sur de Nicaragua, brinda declaraciones sobre los paquetes encontrados en Río San Juan, que contenían cocaína. / (19 TV)

Un grupo de narcotraficantes abandonó más de 400 paquetes de cocaína en la ribera del Río San Juan, Nicaragua, tras una persecución militar en la frontera con Costa Rica. Según confirmaron fuentes oficiales, la operación se desarrolló la madrugada del 19 de junio en la zona del río Frío, uno de los corredores más utilizados para el tráfico de drogas entre Sudamérica y Centroamérica.

De acuerdo con las declaraciones del coronel Ronald Téllez, jefe del Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua, la acción respondió a una alerta sobre el movimiento de personas sospechosas a bordo de una embarcación. El coronel precisó: “A las cero seis y cinco horas, en el marco del cumplimiento de la Operación Dignidad Nacional, se le dio seguimiento y persecución a una lancha que circulaba de sur hacia el norte. Durante la persecución dejaron a la orilla, aquí donde nos encontramos, del sector de Río Frío, la cantidad de diecinueve sacos conteniendo en ellos cuatrocientos setenta y cinco sacos rectangulares de cocaína, los cuales pretendían entregar a otras personas que se encontraban aquí en el lugar”.

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La información fue publicada por medios oficialistas de Nicaragua y replicada por el sitio digital Despacho 505. Según el reporte de este medio, los ocupantes de la lancha lograron huir y no se registraron detenciones al cierre del operativo. Las autoridades aseguraron los 475 paquetes, aunque no precisaron el peso total de la droga incautada ni el destino final del cargamento.

Las autoridades aseguraron los 475 paquetes de cocaína, pero no precisaron el peso total de la droga incautada ni el destino final del cargamento./ (La Prensa)

La zona de Río Frío, ubicada en el departamento de Río San Juan, figura entre los principales puntos de tránsito del narcotráfico en Nicaragua. Las autoridades han reportado un incremento en el uso de rutas fluviales y costeras para el traslado de cargamentos de cocaína, metanfetaminas y marihuana, sustancias que suelen tener como destino final los mercados de Norteamérica y Europa.

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Según datos del Observatorio de Drogas de Nicaragua y organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el país ha confiscado en los últimos años toneladas de cocaína y otras sustancias ilícitas. El Ejército y la Policía mantienen presencia en áreas fronterizas; sin embargo, los reportes de decomisos y enfrentamientos con grupos criminales se mantienen constantes.

Las rutas del narcotráfico que atraviesan Nicaragua conectan los principales centros de producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia con los mercados consumidores del norte. Los cargamentos suelen ingresar por mar Caribe y luego cruzan el territorio por vías fluviales o terrestres, usando puntos como Bluefields, San Juan del Sur y el propio Río San Juan. En ocasiones, las organizaciones criminales emplean lanchas rápidas, avionetas y vehículos todo terreno, generando un desafío para las autoridades.

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Las sustancias ilícitas movilizadas en Nicaragua incluyen principalmente cocaína, pero también se han detectado cargamentos de marihuana, crack y, en menor proporción, metanfetaminas y precursores químicos. El país se considera un eslabón de tránsito. Las autoridades reconocen el impacto negativo en las comunidades locales, donde el narcotráfico genera violencia, corrupción y desplazamientos.

Río Frío figura entre los principales puntos de tránsito del narcotráfico en Nicaragua, con un aumento del uso de rutas fluviales y costeras para mover cocaína, metanfetaminas y marihuana./ (19 TV)

La incautación realizada en el Río Frío se da en un contexto de presión internacional hacia Nicaragua, que ha firmado acuerdos de cooperación con países vecinos y con agencias antidrogas de Estados Unidos y Europa. A pesar de estos esfuerzos, los grupos criminales continúan adaptando sus métodos y rutas, lo que representa un reto constante para las fuerzas de seguridad.

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La magnitud del cargamento abandonado en Río San Juan subraya el volumen de droga que transita por el país y la capacidad de las redes narcotraficantes para movilizar grandes cargas, a menudo burlando los dispositivos de vigilancia oficiales.

Las autoridades no han revelado la identidad de los sospechosos ni detalles sobre el destino final de la droga. El Ejército de Nicaragua informó que permanece en coordinación con la Policía Nacional para dar seguimiento a la investigación y tratar de capturar a los responsables del cargamento.