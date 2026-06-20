La emoción de Mica Viciconte antes de un viaje soñado: la despedida con su hijo y la broma de Fabián Cubero

El exfutbolista acompañó a su pareja a tomar un auto de aplicación y la sorprendió con una frase fuera de contexto

Mica Viciconte tomó una decisión de las que cuestan. Según contó en sus redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa aceptó la propuesta para viajar a París con un grupo de influencers. Más allá del desafío profesional, con el ingrediente de visitar por primera vez tierras galas, la exparticipante de Combate tuvo que poner en la balanza los efectos colaterales de la distancia, que, en este caso, están directamente relacionados con su hijo Luca.

El niño, fruto de su relación con Fabián Cubero, cumplió 4 años en mayo y nunca estuvo tan lejos de su mamá. Por ello, Mica compartió una sentida reflexión con la que buscó sintetizar este momento de emociones mezcladas. La oportunidad que se presenta única, las dudas que surgen del corazón y las fotos con las que busca que la distancia no sea tal, al menos en términos afectivos.

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“No les voy a mentir: cuesta. Cuesta dejar los abrazos, las rutinas y esos momentos que llenan el alma”, escribió Viciconte en una foto en la que se la ve cara a cara con Luca, el niño con los ojos abiertos y la sonrisa dibujada, y ella sosteniéndolo con los ojos cerrados y un semblante de tristeza, dando una muestra de que la procesión va por dentro.

Las sentidas palabras de Mica Viciconte para su hijo Luca Cubero

“Pero también aprendí que está bien elegirnos de vez en cuando, disfrutar, crecer y vivir nuevas experiencias”, concluyó, informándole a su comunidad de seguidores que había tomado la decisión de animarse a dar ese paso importante para su carrera profesional.

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Luego de compartir un collage de imágenes con su hijo, Mica volvió a la programación habitual de sus redes sociales, entre la difusión de su trabajo y la química especial con Cubero. En este caso, mostró que el exfutbolista la acompañó a tomar el auto de alquiler que la recogió por su casa para llevarla al aeropuerto.

Se ve cómo se dan un beso, antes de que ella se aleje para guardar la valija en el baúl. “Buen viaje”, le dice él y suelta un “te amo” que parece de rutina pero que derivó una pregunta en clave de comedia. “¿Ese ‘te amo’ fue en joda o de verdad?“.

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La emoción de Mica Viciconte por viajar por primera vez a Paris

La pregunta se explica a partir de unas recientes declaraciones de Viciconte en una charla con Emilia Attias para el segmento de Infobae Casino Deluxe. Allí contó que, a raíz de haber tenido una mala experiencia amorosa, tomó la decisión de no decirle más “te amo” a sus parejas.

“A mi hijo se lo digo, porque siempre va a ser incondicional y está bien. Pero siento que antes de que me digas “te amo” y vayas y hagas una doble vida o me metas los cuernos, prefiero que me lo muestres con hechos, con detalles", se justificó.

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En esa misma entrevista, contó que Poroto sí era de decirle “te amo”, pero que a pedido de ella no lo hace más. “Le dije que no hacía falta, que no digamos ninguno de los dos, que está todo bien”, explicó.

Mica Viciconte, Emily Lucius, Belu Lucius, Stephanie Demner

Más allá de los códigos con su pareja, y de la distancia con su hijo, Mica se mostró entusiasmada en su viaje al país galo. Posó en Ezeiza con sus compañeras de viaje -Belu Lucius, su hermana Emily y Stephanie Demner-, cada una de ellas con una remera con su rostro. Y luego mostró su emoción por un destino que dejó de ser un sueño. “Primera vez en Francia. Todavía no lo puedo creer”. Quizás por eso se explique aquello de las sensaciones encontradas. Nada que una buena dosis de videollamadas no pueda atenuar.

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