Hace aproximadamente un año comenzaba mi transición de hombre a mujer, y empezaba a experimentar cosas como el acoso callejero. Una vez que, justamente, estaba yendo a buscar una de mis primeras dosis de hormonas una farmacia por Barracas, decidí caminar desde donde me bajé del tren hasta Constitución para tomar allá el subte. Iba con un vestido muy cortito para mi altura y medias de red. Recuerdo haber llegado al andén profundamente decepcionada por no haber recibido ni un chiflido. Que me gritaran guarangadas por la calle, en aquel entonces, me hacía sentir como una mujer.