El presidente del Consejo Europeo, António Costa (EFE/EPA/GRAHAM HUGHES)

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Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, propuso este sábado que las grandes tecnológicas financien parte del próximo presupuesto de la Unión Europea mediante un gravamen sobre sus ingresos digitales, mientras impulsa un ajuste de hasta 204.000 millones de euros para cerrar un acuerdo entre los 27 Estados miembros antes de fin de año.

La iniciativa contempla una contribución anual del 3% sobre la facturación neta generada por publicidad en línea, servicios de intermediación digital y datos producidos por usuarios. El paquete de nuevos ingresos incluye también impuestos al tabaco, los residuos electrónicos y las emisiones de carbono.

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Esas fuentes, junto con los recursos ya existentes, permitirían recaudar unos 60.000 millones de euros anuales y limitar el alza de las aportaciones nacionales al presupuesto comunitario, según el documento de negociación presentado por el dirigente portugués.

Costa planteó que el marco financiero para 2028-2034 alcance 1,58 billones de euros a precios constantes de 2025, frente a los 1,76 billones previstos inicialmente por la Comisión Europea. La propuesta detalla un recorte de unos 180.000 millones de euros, equivalente al 10,2%, aunque la presentación inicial aludió a ajustes por 204.000 millones.

Al presentar el plan en Bruselas, Costa vinculó la nueva oferta con la negociación entre los gobiernos europeos: “Creo que esta propuesta puede acercarnos a un acuerdo final”.

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El gobierno francés rechazó la propuesta de António Costa (Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

Francia cuestionó la protección de las ayudas agrícolas

La presidencia francesa rechazó la propuesta poco después de su difusión. En su valoración del texto, señaló: “No alcanza los objetivos previstos, especialmente en lo que respecta a la Política Agrícola Común y, en particular, a la garantía de las ayudas a los ingresos de los agricultores”.

El documento mantiene prácticamente intactas las ayudas directas de la Política Agraria Común, con una dotación de 261.012 millones de euros, y preserva buena parte de los fondos de cohesión. La posición francesa reclama un presupuesto más amplio que proteja las políticas tradicionales del bloque.

Los mayores recortes recaen sobre competitividad, seguridad y defensa, cuya asignación baja de 522.205 millones a 437.683 millones de euros. La acción exterior pasa de 190.000 millones a 150.138 millones.

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La propuesta profundiza el ajuste del 8% que la presidencia irlandesa del Consejo había puesto sobre la mesa en octubre. Costa busca equilibrar las demandas de Alemania, Países Bajos y Suecia, favorables a una reducción mayor del gasto, con las posiciones de España y Francia.

El titular del Consejo Europeo propone gravar a las grandes tecnológicas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El gravamen digital puede abrir otro frente con Estados Unidos

El cobro a las grandes empresas digitales podría provocar una reacción del presidente estadounidense Donald Trump. Su administración ha respondido con dureza ante las multas y medidas europeas contra esas compañías en materia de competencia y regulación de contenidos.

Los líderes europeos debatirán la propuesta en la cumbre extraordinaria prevista para el 26 y 27 de noviembre. El objetivo es alcanzar un acuerdo político antes de que terminen el año y evitar que los calendarios electorales de varios Estados miembros compliquen las negociaciones durante 2027.

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