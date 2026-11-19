El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Guardar

Tras la reunión trilateral que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el chino, Xi Jinping, la Casa Blanca afirmó que los tres líderes tienen la intención de comunicarse sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.

“Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse. Los tres países entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Y siguió: “Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia y China se comprometieron a reformar la ONU para que esta pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales”.

“Los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todas las naciones. Reafirmaron la importancia de contar con flujos energéticos estables”, rezó el comunicado; al tiempo que concluyó: “Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son de suma importancia, y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción”.

PUBLICIDAD

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump posan antes de la cumbre en Shenzhen, China (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Putin amenazó con represalias “más dolorosas” tras el ataque al puente de Crimea

Horas después de firmar la denominada “Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz”, Putin advirtió que Moscú respondería con medidas “mucho más dolorosas” a los ataques ucranianos contra el puente de Crimea, alcanzado por tercera vez en una semana.

El mandatario descartó además retomar negociaciones para frenar los ataques contra infraestructuras.

“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, declaró Putin al concluir su participación en la cumbre de la APEC en Shenzhen, China. También sostuvo que la reacción rusa causará un daño mayor que el provocado por Ucrania sobre el viaducto de 19 kilómetros de extensión, inaugurado por el propio mandatario en 2018.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transporte ruso informó que un ataque nocturno con drones obligó a interrumpir temporalmente el servicio ferroviario en el tramo del puente, sin que se registraran heridos. Serguéi Aksyonov, gobernador de Crimea designado por Moscú, confirmó el incidente. Los ataques de la semana fueron escalando en intensidad: el lunes se registraron daños menores; el martes, drones y misiles destruyeron el tramo central de la carretera y derrumbaron su arco principal al mar; el jueves, el ataque llevó a la suspensión del servicio ferroviario.

Zelensky reconoció que el objetivo era presionar a Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reconoció que el objetivo de la operación era ejercer presión sobre Rusia, después de que Moscú se negara a aceptar una tregua energética durante las negociaciones celebradas con mediación estadounidense en Abu Dabi.

PUBLICIDAD

La ofensiva tuvo lugar antes de la reunión de Putin con Trump y Xi en Shenzhen, encuentro que el Kremlin calificó como una cumbre trilateral de relevancia histórica. Durante esa instancia, Trump propuso que las tres potencias nucleares dialogaran sobre la reducción de arsenales y los mecanismos para impedir el uso de armas atómicas.

“Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo”, afirmó el presidente estadounidense. Xi, por su parte, pidió prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y evitar el cruce de “líneas rojas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participan en una reunión trilateral en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

Putin insistió en que Ucrania debe aceptar “la realidad sobre el terreno”

Pese a las advertencias, Putin aseguró que Rusia no desea prolongar el conflicto. “No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, afirmó, luego de que Trump y Xi expresaran interés en avanzar hacia el fin de la guerra.

PUBLICIDAD

El líder ruso reiteró que su país intenta cerrar un conflicto iniciado en 2014 en el Donbás y atribuyó la falta de acuerdo a la posición ucraniana. Señaló que Kiev debe aceptar los planteamientos transmitidos por Estados Unidos tras la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska.

Sobre la región de Donetsk, Putin sostuvo que Ucrania intenta mantener el control de entre el 10% y el 20% del territorio. “Todos tendrán que aceptar la realidad sobre el terreno”, manifestó.

Respecto a las garantías de seguridad, dijo que Ucrania tiene derecho a ellas, aunque insistió en que también debe garantizarse la seguridad de Rusia, y añadió que Moscú acepta integrar esa seguridad en un marco europeo común.

PUBLICIDAD