Grand Theft Auto VI debutó en PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026 e impulsó la discusión científica sobre los videojuegos. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

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Mientras millones de personas se toman días libres en el trabajo para sumergirse en Grand Theft Auto VI, los investigadores sugieren que los videojuegos de acción pueden mejorar habilidades cognitivas como la velocidad de aprendizaje y el razonamiento espacial, aunque los médicos advierten que el exceso puede tener el efecto contrario.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre de 2026, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, desató un fenómeno cultural que va más allá del entretenimiento. Un informe publicado por The Washington Post retomó la pregunta que los neurocientíficos llevan años estudiando: ¿puede un videojuego de ritmo acelerado entrenar el cerebro de forma útil?

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La evidencia científica sobre videojuegos de acción sugiere que sí, aunque con matices.

Un estudio de 2022 vinculó juegos como GTA VI con mejor razonamiento espacial

Los efectos de los videojuegos en el cerebro llevan décadas siendo estudiados y los juegos de acción como GTA VI son los que más evidencia acumulan. La evidencia científica que respalda estos beneficios proviene de investigaciones sobre juegos de acción en general, incluidas entregas anteriores de la franquicia Grand Theft Auto y no del nuevo título en sí.

Un estudio de 2022 citado en el informe del Washington Post halló que las personas que jugaban al menos cinco horas semanales de videojuegos de acción obtuvieron mejores resultados en tareas de rotación mental —la capacidad de imaginar y manipular objetos en el espacio— que quienes no jugaban.

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Un estudio de 2022 asoció la práctica semanal de videojuegos de acción con un mejor desempeño en tareas de rotación mental y razonamiento espacial. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Una investigación separada fue más lejos: los científicos tomaron personas que habitualmente no jugaban videojuegos y les pidieron que dedicaran unas cinco horas semanales a juegos de acción durante tres meses. Al cabo del período, esos participantes incorporaron dos habilidades no relacionadas entre sí a mayor velocidad que el grupo de control, que había jugado títulos de ritmo más lento.

El diseño del experimento, basado en la observación de cambios reales y no solo en la comparación entre jugadores y no jugadores, otorga más peso a sus conclusiones.

Un metaanálisis de 2026 encontró mejoras en atención y función ejecutiva

El panorama científico se amplió en marzo de 2026 con la publicación de un metaanálisis que revisó 153 estudios longitudinales. Las conclusiones señalaron vínculos modestos entre el juego y mejoras en la atención y la función ejecutiva —las habilidades mentales implicadas en planificar, concentrarse y cambiar entre tareas—.

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Una investigación demostró que los participantes sin hábito previo adquirieron habilidades nuevas con mayor velocidad tras tres meses con juegos de ritmo acelerado. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Sin embargo, el mismo análisis también encontró asociaciones con conductas agresivas y problemas de comportamiento en niños y adolescentes. Al tratarse de estudios de tipo observacional, los datos revelan patrones, pero no prueban causalidad directa.

Carlos Coronel, investigador del Trinity College Dublin y de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, Chile, fue tajante al respecto: “No puedo decir que jugar videojuegos durante horas y horas y horas vaya a ser bueno para la salud de tu cerebro”, advirtió en declaraciones recogidas por The Washington Post. “Necesitás encontrar un equilibrio”, agregó.

Los médicos alertan sobre los riesgos físicos de las sesiones prolongadas

Más allá del debate cognitivo, los especialistas en salud han puesto el foco en los riesgos físicos que conlleva el tipo de juego que el lanzamiento de GTA VI tiende a provocar: sesiones maratónicas de ocho horas o más. Entre las consecuencias documentadas figuran tensión cervical, postura encorvada, estrés en la columna vertebral y un fenómeno conocido como “trombosis del gamer”, un riesgo de formación de coágulos sanguíneos asociado a la inmovilidad prolongada.

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Un metaanálisis de 2026 identificó vínculos con la atención y la función ejecutiva, junto con registros de conductas agresivas en niños y adolescentes. (REUTERS/Issei Kato)

Las lesiones en manos y muñecas por esfuerzo repetitivo, la fatiga visual y la pérdida de sueño también concentran la preocupación médica. Según los especialistas, saltear horas de descanso para seguir jugando de madrugada ralentiza el tiempo de reacción, deteriora la concentración y dificulta la regulación emocional al día siguiente.

GTA VI y la investigación: qué distingue el juego moderado del uso compulsivo

Dave Anderson, psicólogo clínico sénior del Child Mind Institute, señaló que la discusión sobre videojuegos violentos y comportamiento agresivo no es nueva: “Esto viene ocurriendo desde ‘Mortal Kombat’ en los ’90, cuando los padres se preocupaban por un juego y preguntaban si llevaría a la violencia y la agresión”, dijo en declaraciones recogidas por The Washington Post. “Lo que los padres deben saber es que la investigación no vincula los videojuegos violentos con actos de violencia”, aclaró.

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No obstante, Anderson advirtió que si un adolescente tiene predisposición a conductas agresivas, los juegos violentos pueden incrementar su disposición a “asumir pensamientos o acciones agresivas”. Investigaciones independientes también hallaron que los juegos de la franquicia Grand Theft Auto desensibilizan a los jugadores ante la violencia de género y reducen la empatía hacia las víctimas femeninas.

La privación de sueño por extender las partidas durante la madrugada ralentiza el tiempo de reacción y deteriora la regulación emocional. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

La ciencia disponible coincide en que el juego moderado y estructurado puede asociarse con mejoras en la atención y la flexibilidad cognitiva, mientras que el uso excesivo y sin control se vincula con problemas de sueño y otros efectos negativos. Rockstar Games no ha emitido declaración alguna sobre los posibles beneficios cerebrales de sus juegos.

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Hasta la fecha, ningún estudio ha examinado directamente a jugadores de Grand Theft Auto VI. Para que las conclusiones sean más sólidas, los investigadores deberían registrar a jugadores reales a lo largo del tiempo, midiendo la duración de las sesiones, los patrones de sueño y los reportes de lesiones junto con pruebas cognitivas específicas.

En definitiva, jugar GTA VI puede aportar beneficios cognitivos reales, siempre que se juegue con pausas, límites horarios y conciencia de los riesgos físicos asociados al sedentarismo prolongado.